Рецепт паштета из артишоков
Чудесный легкий паштет от шеф-повара ресторана Pate&Co Виталия Ковалева.
Вам понадобится:
- артишоки запеченные — 300 г
- трюфельное масло — 10 мл
- печеный болгарский перец — 100 г
- зелень — для украшения
- соль, свежемолотый черный перец — по вкусу
- гренки или свежий багет
Приготовление:
Взбить в блендере артишоки с трюфельным маслом. Посолить и поперчить по вкусу. Нарезать болгарский перец. Выложить паштет в креманку, украсить кусочками перца и зеленью. Подавать с гренками или свежим багетом
Фото: архив ресторана
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