Еще немного, и пост. Побалуйте себя вкусными мясными рецептами, такими как, например, французское жаркое от freshbroccoli.ru.

Вам понадобится:

(На две порции)

Подготовка: 10 мин.

Приготовление: 2,5 ч.

Говяжьи ребра — 6 шт.

Чеснок — 1 головка

Томатная паста — 1 ст. л.

Репчатый лук — 1 шт.

Красное полусладкое вино — 2 ст.

Соль, перец — по вкусу

Шампиньоны — 200 г

Приготовление:

Подготовленные ребра разрежьте на порционные куски, посыпьте со всех сторон солью, перцем и обжарьте на сковороде (косточкой вверх). В посуде для запекания обжарьте нарезанный соломкой лук, разрежьте поперек чеснок и добавьте к луку. В ту же посуду добавьте томатную пасту и слегка ее обжарьте. Выложите ребра косточкой вниз, залейте вином, выпарьте наполовину. Добавьте бульон, накройте крышкой и поставьте в духовку. Томите 2,5 часа при температуре 140-150 °С. Выложите на блюдо. Из оставшегося сока, вина и овощей сделайте соус, протерев все через сито. Подавайте с грибами (разрезать на две или четыре части), обжаренными на раскаленной сковороде в течение двух минут.

Фото: архив магазина