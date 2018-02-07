Ребрышки по-французски
Вам понадобится:
(На две порции)
Подготовка: 10 мин.
Приготовление: 2,5 ч.
- Говяжьи ребра — 6 шт.
- Чеснок — 1 головка
- Томатная паста — 1 ст. л.
- Репчатый лук — 1 шт.
- Красное полусладкое вино — 2 ст.
- Соль, перец — по вкусу
- Шампиньоны — 200 г
Приготовление:
Подготовленные ребра разрежьте на порционные куски, посыпьте со всех сторон солью, перцем и обжарьте на сковороде (косточкой вверх). В посуде для запекания обжарьте нарезанный соломкой лук, разрежьте поперек чеснок и добавьте к луку. В ту же посуду добавьте томатную пасту и слегка ее обжарьте. Выложите ребра косточкой вниз, залейте вином, выпарьте наполовину. Добавьте бульон, накройте крышкой и поставьте в духовку. Томите 2,5 часа при температуре 140-150 °С. Выложите на блюдо. Из оставшегося сока, вина и овощей сделайте соус, протерев все через сито. Подавайте с грибами (разрезать на две или четыре части), обжаренными на раскаленной сковороде в течение двух минут.
Фото: архив магазина