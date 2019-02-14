5 оригинальных пирожных для маленьких и больших сладкоежек

Уровень сложности – 1

Вам потребуется:

100 г печенья, 2 столовые ложки какао, 75 г сливочного масла.

Для крема – 140 г сливочного сыра, 40 г сахара, 1 яйцо, 1 столовая ложка лимончелло, 100 г шоколада.

Как приготовить:

Печенье раскрошить, добавить какао и растопленное сливочное масло. Тщательно перемешать и выложить в 6-7 формочек для кексов с бумажными вставками. Сливочный сыр взбить с яйцом, сахаром и лимочелло (можно взять и другой ликер). Выложить в формочки поверх основы и выпекать в течение 20-25 минут при температуре 160 градусов. Потом растопить шоколад и вылить на чуть остывшие пирожные – и все, можно есть!

Текст: Инна Щепетко

Фото: vostock-photo

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