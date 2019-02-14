5 оригинальных пирожных для маленьких и больших сладкоежек

Миннуцца от Святой Агаты
Уровень сложности – 5
Миннуцца ди Сант-Агата – сицилийский десерт, который выпекают к празднику Святой Агаты, покровительницы Катании. Символизирует внутреннюю силу Святой Агаты, но однако выглядит весьма эротично и немного забавно – это кассата в форме груди, залитая глазурью, с вишенкой.
Вам потребуется:
- 500 г муки,
- 150 г сахара,
- 150 г сливочного масла,
- 1 яйцо.
Для начинки:
- 600 г сыра рикотта,
- 80 г апельсиновых цукатов,
- 100 г черного шоколад,
- 100 г сахарной пудры,
- цедра лимона.
Для глазури:
- 250 г сахарной пудры,
- 1 ложка лимонного сока,
- 1 белок, засахаренные вишни
Еще для приготовления десерта нужны силиконовые формы 8см в диаметре.
Как приготовить:
Просеянную муку смешать с сахаром, добавить размягченное сливочное масло и яйцо. Замесить тесто, скатать в шар, обернуть пленкой и оставить на 1 час в холодильнике. Тем временем можно заняться начинкой: натереть на крупной терке шоколад, смешать с рикоттой, добавить сахарную пудру, цукаты, лимонную цедру. Тесто раскатать, вырезать кружки по 9-10 см. Каждый кружок поместить в форму, заполнить начинкой, закрыть другим кружком и защипать края. Выпекать 20 минут в предварительно разогретой духовке (200 градусов). Приготовить глазурь – взбить белок с лимонным соком, постепенно подсыпая сахарную пудру. Когда готовые пирожные остынут, достать их из формы и украсить глазурью и засахаренной вишенкой.
Блинные пирожные от умелой хозяйки
Уровень сложности - 4
Вам потребуется:
- 300 г пшеничной муки,
- 75 г крахмала,
- разрыхлитель,
- 750 мл молока,
- 3 яйца,
- 120г сахара, соль,
- растительное
- сливочное масло
Для топинга - 5 яблок, 90 г имбиря, 60 г яичного белка, 75 г сахара, 2 чайных ложки лимона.
Как приготовить:
Для начала почистить и нарезать на тонкие ломтики яблоки, поместить в горячий сироп (из 300 граммов сахара, 300 миллилитров воды и рубленого имбиря). Просеять муку с крахмалом и разрыхлителем. Молоко смешать в отдельной емкости с яйцами, сахаром и солью. Соединить с сухой смесью, тщательно перемешать. Выпечь на растительном масле тонкие блинчики, смазать сливочным маслом. Из остывших блинчиков вырезать кружочки диаметром около 7 см (стаканом или кондитерским кольцом). Противень застелить пергаментом, выложить на него блинные кружки, на каждый – ломтики яблок в сиропе. Сверху – снова блинные кружочки, далее – яблоки. Составить башенки из 6 блинных слоев и 5 яблочных. Отдельно сделать безе - белок взбить в пену, добавляя понемногу сахар и сок лимона. Выложить безе шапочкой на каждую башенку. Выпекать 5 минут в разогретую до 220 градусов духовке.
Тыковки от Золушки
Уровень сложности - 3
Вам потребуется:
- ¼ крупной тыквы (чем больше тыква, тем легче получить подходящие пластины),
- 1 столовая ложка сахарной пудры,
- 1 стакан фиников,
- 1 апельсин,
- корица,
- 140 г творожного сыра
Как приготовить:
Финики промыть, залить кипятком, удалить косточки, нарезать. Мякоть апельсина очистить от пленок и косточек, положить в кастрюльку, добавить финики и корицу. Довести до кипения и варить 5 минут. Остудить. Тыкву нарезать тонкими пластинами по 3 мм, вырезать из них 16 кружочков диаметром 9 см или квадратиков. Выложить кружочки на застеленный пергаментом противень, посыпать сахарной пудрой, запечь до готовности в духовке (при 180°С) и остудить.В остывшую фруктовую смесь добавить сливочный творожный сыр, тщательно размешать. Собрать пирожные: на тыквенные коржи выложить по 2 чайные ложки крема, накрыть вторым кружочком, снова намазать кремом, накрыть кружком тыквы. Каждое пирожное должно получиться из четырех тыквенных кружков. Посыпать гранолой или сахарной пудрой.
Японские моти от аниме-герл
Уровень сложности – 2
Вам потребуется:
150 г рисовой муки, 50 г сахарной пудры, 300 мл воды, кукурузный крахмал – 50г, пищевой краситель.
Для начинки – шоколадная паста, вареная сгущенка или густой джем
Как приготовить:
Смешать рисовую муку и сахарную пудру в небольшой кастрюльке, добавить воду и перемешать. Поставить на водяную баню, помешивать около 20 минут. Готовая масса должна быть упругой, как резина. Положить на посыпанную крахмалом поверхность стола. Масса должна быть достаточно густой, чтобы можно было сформировать из нее шар, а затем вытянуть его в «колбасу» примерно 5 см в диаметре и порезать на кусочки. Каждый ломтик расплющить в кружок, положить в середину чайную ложку начинки и слепить в шар. Каждый шарик обсыпать крахмалом и выложить на блюдо.
Шоколадные пирожные от самой занятой леди
Уровень сложности – 1
Вам потребуется:
100 г печенья, 2 столовые ложки какао, 75 г сливочного масла.
Для крема – 140 г сливочного сыра, 40 г сахара, 1 яйцо, 1 столовая ложка лимончелло, 100 г шоколада.
Как приготовить:
Печенье раскрошить, добавить какао и растопленное сливочное масло. Тщательно перемешать и выложить в 6-7 формочек для кексов с бумажными вставками. Сливочный сыр взбить с яйцом, сахаром и лимочелло (можно взять и другой ликер). Выложить в формочки поверх основы и выпекать в течение 20-25 минут при температуре 160 градусов. Потом растопить шоколад и вылить на чуть остывшие пирожные – и все, можно есть!
Текст: Инна Щепетко
Фото: vostock-photo
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