Рамен с говядиной, морковный с имбирем и еще 4 варианта полезных супов для поддержания иммунитета
Рамен с говядиной и яйцом
Рецепт от Лики Длугач, ведущей программы «Мамина кухня» на телеканале «Кухня ТВ»
Фото: архив «Кухня ТВ»
Что нужно:
- 200 г говядины
- 150 г лапши
- 50 г пекинской капусты
- 1 луковица
- 20 г зеленого лука
- 50 мл кунжутного масла
- 2 лавровых листа
- 2 ст. л. соевого соуса
- 2 стебля лемонграсса
- 20 г имбиря
- 2 зубчика чеснока
- 1 морковь
- 2 веточки кинзы
- 2 яйца
- 1 ч. л. сахара
- 600 мл воды
Как приготовить:
Шаг 1. Начните с бульона – он готовится дольше всего. Налейте в мультиварку оливковое масло. Нарежьте морковь, лук. Положите их вариться вместе с говядиной. Для аромата добавьте лемонграсс, лавровый лист и небольшой кусок корня имбиря, который можно не чистить, а просто разрезать пополам.
Шаг 2. Отварите вкрутую два куриных яйца. Почистите их от скорлупы и положите мариноваться в емкость с соевым соусом. Через некоторое время достаньте и разрежьте пополам.
Шаг 3. В соленой воде отварите пшеничную азиатскую лапшу (если её нет, любую другу, например, спагетти и феттуччине). Готовую лапшу промойте холодной водой, чтобы она не склеилась.
Шаг 4. Подготовьте овощи. Нарежьте листки пекинской капусты (длинными полосками), зеленый лук (большими «бревнами», наискосок), два зубчика чеснока (большими кусками), имбирь.
Шаг 5. Разогрейте сковороду, добавьте кунжутное масло. Обжарьте имбирь и чеснок. Достаньте говядину из мультиварки, разрежьте мясо на куски и отправьте на сковороду. Полейте соевым соусом и посыпьте тростниковым коричневым сахаром.
Шаг 6. В миску для супа положите нарезанную пекинскую капусту, лапшу, обжаренное мясо. Сверху вылейте горячий бульон из мультиварки. Украсьте разрезанными яйцами, листками кинзы, зеленым луком.
Морковный суп с имбирем, печеной грушей и пеканом
Рецепт от шеф-повара Руслана Закирова, ресторан Kuznya House
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 500 г моркови
- 15 г репчатого лука
- 200 г картофеля
- 50 г белого вина
- 20 г имбиря
- 10 г оливкового масла
- 10 г орехов пекан
- 30 г пюре из груши
Как приготовить:
Шаг 1. Сделайте пюре из груши: грушу запеките, почистите, добавьте сок лимона, сок имбиря по вкусу и пробейте блендером.
Шаг 2. Лук обжарьте, добавьте произвольно нарезанные морковь и картофель, затем имбирь. Обжаривайте 5-7 минут, после чего добавьте вино, полностью его выпарите, залейте овощным бульоном и варите до того момента, как морковь станет мягкой (приблизительно 1 час). После чего нужно дать остыть и перебить все в блендере. Подавайте суп с пюре из груши, украсив орехом пекан.
Тыквенный суп
Рецепт от шеф-повара Станислава Балаева, ресторан The Toy Moscow
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 500 г тыквы
- 50 г лука шалот
- 10 г чеснока
- 50 г моркови
- 400 г овощного бульона
- 3 г тимьяна
- 2 г розмарина
- 30 мл оливкового масла
- Сахар, соль, перец – по вкусу.
Как приготовить:
Шаг 1. Тыкву помойте, разделите на 2 части по 250 г. Одну половину тыквы нарежьте, отправьте в духовку и запекайте до готовности.
Шаг 2. Овощи помойте и нарежьте. Далее обжарьте одну половину тыквы с луком и остальными ингредиентами на оливковом масле.
Шаг 3. Залейте овощи заранее подготовленным овощным бульоном и варите 20 минут на слабом огне. Затем добавьте запеченную тыкву и варите еще 5 минут.
Шаг 4. Измельчите овощи в блендере до получения однородной массы. Добавьте сахар, соль и перец по вкусу.
Птитим с кокосово-шпинатным соусом, грибами и овощами
Рецепт от шеф-повара Юрия Ламонова, ресторан дикой кухни «Шотландская клетка»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 70 г пасты птитим
- 20 г растительного масла
- 7 г трюфельного масла
- 3 г чеснока
- 20 г лука шалот
- 30 г отварных белых грибов
- 30 г жареных вешенок
- 50 г кабачков
- 40 г томатов черри
- 80 г кокосового молока
- 2 г перца чили
- 1 г тимьяна
- 1 г свежего базилика
- 20 г свежего шпината
Как приготовить:
Шаг 1. Чеснок нарежьте тонкими слайсами, лук шалот, перец чили нарежьте очень мелким кубиком; грибы белые – средним кубиком, вешенки – крупно; кабачки – средним кубиком; томаты черри – пополам; базилик – тонкой соломкой.
Шаг 2. На сковороду налейте трюфельное масло, слегка нагрейте и добавьте тимьян, лук шалот, перец чили, чеснок и слегка обжарьте, добавьте грибы и кабачки, обжарьте до золотистой корочки.
Шаг 3. Добавьте пасту птитим и шпинатно-кокосовый соус (чтобы его приготовить, надо пробить в блендере шпинат и кокосовое молоко) и базилик тонкой соломкой, все выпарите до состояния ризотто.
Шаг 4. Готовую пасту выложите в круглую глубокую тарелку, украсьте слайсами чили и базиликом.
Крем-суп из тыквы
Рецепт от бренд-шефа Глена Баллиса и шеф-повара Руслана Закирова, ресторан Kuznya House
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 1 кг тыквы
- 300 г картофеля
- 200 г лука
- 20 г имбиря
- 10 г чеснока
- 500 г кокосового молока
- 20 г меда
- 20 г оливкового масла
- 20 г сливочного масла
- 400 г овощного бульона
- 10 г тыквенных семечек
Как приготовить:
Шаг 1. Тыкву с кожей и семенами нарежьте дольками, заправьте оливковым маслом, солью, перцем, тимьяном и медом, тщательно перемешайте и запеките в фольге до готовности.
Шаг 2. С помощью ложки очистите тыкву от кожи и семян, удобнее всего это делать ложкой. Лук и чеснок мелко нарежьте и обжарьте на смеси оливкового и сливочного масла. Добавьте очищенный тертый имбирь, порезанный кубиком картофель и овощной бульон. Проварите до мягкости овощей.
Шаг 3. Добавьте тыкву, слегка прогрейте и пробейте полученную смесь блендером. Добавьте кокосовое молоко, приправьте по вкусу солью. Подавайте с обжаренными тыквенными семечками.
Суп из зеленых овощей
Рецепт от шеф-повара Юрия Ламонова, ресторан дикой кухни «Шотландская клетка»
Фото: архив ресторана
Что нужно на 1 порцию:
- 20 г молодого горошка
- 110 г бобов эдамамэ
- 60 г брокколи
- 30 г стручковой фасоли
- 30 г горошка
- 45 г цукини
- 2 г перца чили
- 120 г овощного бульона
- 2 г сока лимона
- 30 г соуса из томатов
- Соль, перец, тимьян, мята – по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. У молодого горошка отрежьте жопки и порежьте на 3 части по диагонали; бобы эдамамэ почистите, цукини нарежьте средним кубиком; перец чили – слайсами.
Шаг 2. Овощной бульон доведите до кипения, добавьте соль, перец дробленый, сок лимона, поместите в кастрюлю на 1 минуту, сюда же положите 2 ветки мяты, затем их вытащите.
Шаг 3. В готовый бульон добавьте цукини и варите 5 минут, затем добавьте молодой горошек, брокколи, фасоль стручковую, затем варить еще 5 минут. В последнюю очередь добавьте бобы и доведите до вкуса.
Шаг 4. Подавайте суп с острым томатным соусом (томаты свежие, болгарский перец, чеснок, масло растительное, перец чили красный пробиваются в блендере).
Фото: freepik, предоставлены рестораном
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