Рамен с говядиной, морковный с имбирем и еще 4 варианта полезных супов для поддержания иммунитета

Что нужно:

200 г говядины

150 г лапши

50 г пекинской капусты

1 луковица

20 г зеленого лука

50 мл кунжутного масла

2 лавровых листа

2 ст. л. соевого соуса

2 стебля лемонграсса

20 г имбиря

2 зубчика чеснока

1 морковь

2 веточки кинзы

2 яйца

1 ч. л. сахара

600 мл воды

Как приготовить:

Шаг 1. Начните с бульона – он готовится дольше всего. Налейте в мультиварку оливковое масло. Нарежьте морковь, лук. Положите их вариться вместе с говядиной. Для аромата добавьте лемонграсс, лавровый лист и небольшой кусок корня имбиря, который можно не чистить, а просто разрезать пополам.

Шаг 2. Отварите вкрутую два куриных яйца. Почистите их от скорлупы и положите мариноваться в емкость с соевым соусом. Через некоторое время достаньте и разрежьте пополам.

Шаг 3. В соленой воде отварите пшеничную азиатскую лапшу (если её нет, любую другу, например, спагетти и феттуччине). Готовую лапшу промойте холодной водой, чтобы она не склеилась.

Шаг 4. Подготовьте овощи. Нарежьте листки пекинской капусты (длинными полосками), зеленый лук (большими «бревнами», наискосок), два зубчика чеснока (большими кусками), имбирь.

Шаг 5. Разогрейте сковороду, добавьте кунжутное масло. Обжарьте имбирь и чеснок. Достаньте говядину из мультиварки, разрежьте мясо на куски и отправьте на сковороду. Полейте соевым соусом и посыпьте тростниковым коричневым сахаром.

Шаг 6. В миску для супа положите нарезанную пекинскую капусту, лапшу, обжаренное мясо. Сверху вылейте горячий бульон из мультиварки. Украсьте разрезанными яйцами, листками кинзы, зеленым луком.

Морковный суп с имбирем, печеной грушей и пеканом

Рецепт от шеф-повара Руслана Закирова, ресторан Kuznya House