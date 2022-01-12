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«Раф Масала» и еще 6 рецептов напитков с кофе для тех, кому необходимо взбодриться

Идеально для тех, у кого энергия после праздников на нуле

Новогодние каникулы закончились, наступили будни, однако сил на включение в рабочие процессы почему-то нет. Вроде и отдых был, и время отоспаться как следует, однако серость и холод за окном не способствуют бодрости. Но впасть в анабиоз до весны не получится, потому записывайте рецепты на основе кофе, которые помогут вам взбодриться и разнообразить свое меню напитков.