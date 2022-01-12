«Раф Масала» и еще 6 рецептов напитков с кофе для тех, кому необходимо взбодриться

«Раф Масала» и еще 6 рецептов напитков с кофе для тех, кому необходимо взбодритьсяИдеально для тех, у кого энергия после праздников на нуле
Кофейный инь-янь
Что нужно:
- 120 мл американо (отлично подойдет кофейный бленд Julius Meinl Jubilaum («Юбилейный») венской обжарки, который характеризуется богатым ароматом цитрусовых и цветочных оттенков и был создан к столетнему юбилею «Юлиус Майнл»)
- 100 мл молока 3,2%-го (чтобы разнообразить вкус коктейля и подчеркнуть ягодные ноты, можно использовать альтернативное молоко (кокосовое или миндальное))
- 20 мл меда
- 3 ягоды малины
- 3 ягоды черники/ежевики
Как приготовить:
Шаг 1. Этот коктейль лучше всего подавать в парных прозрачных бокалах. Для начала раздавите ягоды в каждом из стаканов и добавьте мед.
Шаг 2. Заварите ароматный кофе американо (напиток средней крепости с большим количеством воды) и разлейте его по бокалам.
Шаг 3. Взбейте молоко любым удобным способом и пышным слоем выложите пену на кофе.
Шаг 4. Ягоды нанижите на шпажки и используйте их для украшения коктейля.
«Раф Масала»
Рецепт от баристы-тренера компании Paulig Дмитрия Корсакова
Фото: архив пресс-служб
Что нужно:
- 25-30 г кофе
- 500 мл воды
- 85 мл 10%-х сливок
- Смесь специй: молотый кардамон, молотая корица, молотый имбирь — по вкусу
- Сахар — по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. Заварите кофе в капельной кофеварке: возьмите 25-30 г кофе среднего помола, залейте 500 мл воды в емкость, активируйте процесс заваривания кофе, через 4-6 минут кофе готов, не забудьте перемешать его.
Шаг 2. Пока заваривается кофе, налейте сливки в сотейник и поставьте греться.
Шаг 3. Когда сливки прогреются, но не закипят, добавьте сахар и специи и тщательно перемешайте. По желанию можно добавить одно соцветие гвоздики, размяв его пальцами.
Шаг 4. Соедините 90 мл кофе со сливками во френч-прессе. С помощью возвратно-поступательных движений поршня вспеньте содержимое. Перелейте в чашку и наслаждайтесь.
Кофейный напиток «Бамбл»
Рецепт от ведущего программы «Завтрак для любимой» на канале «Кухня ТВ» Григория Мосина
Фото: архив «Кухня ТВ»
Что нужно:
- 1 апельсин
- 50 мл черного кофе
- 50 мл сгущенного молока
- 40 мл карамельного сиропа
- Лед
Как приготовить:
Шаг 1. Заполните стеклянный бокал, предпочтительно узкой формы, кусочками льда.
Шаг 2. На лед вылейте 70 мл апельсинового сока и сгущенное молоко, перемешайте. Для аромата добавьте карамельный сироп.
Шаг 3. Завершающим слоем будет холодный кофе. Украсьте напиток долькой апельсина.
Кофейный напиток Woodland Cappuccino
Рецепт от команды Nespresso Russia
Фото: архив пресс-служб
Что нужно:
- 10 г каштанового крема
- 100 мл молока 1,5%-й жирности
- 5 г стружки жареного миндаля
- 1 лавровый лист
Аксессуары:
- Стакан View Cappuccino
- Капучинатор Nespresso Barista
Как приготовить:
Шаг 1. Налейте 100 мл молока 1,5%-й жирности в устройство Smart Barista. Закройте крышку, выберите на приборе рецепт «Капучино» и нажмите кнопку пуска.
Шаг 2. Выложите 10 г каштанового крема на дно бокала для капучино и залейте его молочной пеной, сверху — эспрессо Forest Almond.
Шаг 3. Добавьте стружку обжаренного миндаля в молочную пену и сверху положите лавровый лист.
Совет! Чтобы получить 1 кг каштанового крема, понадобится 500 г каштанов, 320 г сахарного песка, стручок ванили. Вскипятить воду с сахаром и стручком ванили, разорванным пополам. Воду наливать из расчета «слегка прикрыть» каштаны. Добавить последние в кипяток и варить 20 минут на среднем огне. Слить воду, очистить каштаны. Смять в пюре овощерезкой или блендером.
Кофейный лимонад
Рецепт от баристы-тренера компании Paulig Дарьи Соболевой
Фото: архив пресс-служб
Что нужно:
- 50 мл кофе колд-брю
- 100 мл содовой
- 50 мл апельсинового фреша
- Сахарный сироп — 10-20 мл
- Долька лайма
- Лед
Как приготовить:
Шаг 1. Наполните бокал льдом на 2/3. Налейте сок и сахарный сироп. Положите дольку лайма.
Шаг 2. Добавьте кофе, перемешайте. Налейте содовую.
Кофейный напиток The Forager
Рецепт от команды Nespresso Russia
Фото: архив пресс-служб
Что нужно:
- 5 мл кленового сиропа
- 250 мл сливок
- 5 г порошка грибов чага
- 50 мл кипятка
- 1 г укропа
1 шампиньон или каштан
Аксессуары:
- View Lungo Cup
- Сифон для взбитых сливок
- Капсула для кремера
Как приготовить:
Шаг 1. Насыпьте 5 г порошка грибов чага в сифон для взбитых сливок и смешайте его с 50 мл кипятка. После смешивания дайте ему настояться 10 минут. Добавьте 250 мл сливок и взбейте с помощью сифона.
Шаг 2. Налейте 5 мл кленового сиропа в чашку. Добавьте эспрессо Forest Black. Выложите сверху кофе взбитые сливки. Украсьте шампиньоном или каштаном и посыпьте его свежим укропом.
Фото: архив пресс-служб