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«Раф Масала» и еще 6 рецептов напитков с кофе для тех, кому необходимо взбодриться

Идеально для тех, у кого энергия после праздников на нуле
Новогодние каникулы закончились, наступили будни, однако сил на включение в рабочие процессы почему-то нет. Вроде и отдых был, и время отоспаться как следует, однако серость и холод за окном не способствуют бодрости. Но впасть в анабиоз до весны не получится, потому записывайте рецепты на основе кофе, которые помогут вам взбодриться и разнообразить свое меню напитков.
«Раф Масала» и еще 6 рецептов напитков с кофе для тех, кому необходимо взбодриться

Кофейный инь-янь

Что нужно:

  • 120 мл американо (отлично подойдет кофейный бленд Julius Meinl Jubilaum («Юбилейный») венской обжарки, который характеризуется богатым ароматом цитрусовых и цветочных оттенков и был создан к столетнему юбилею «Юлиус Майнл»)
  • 100 мл молока 3,2%-го (чтобы разнообразить вкус коктейля и подчеркнуть ягодные ноты, можно использовать альтернативное молоко (кокосовое или миндальное))
  • 20 мл меда
  • 3 ягоды малины
  • 3 ягоды черники/ежевики

Как приготовить:

Шаг 1. Этот коктейль лучше всего подавать в парных прозрачных бокалах. Для начала раздавите ягоды в каждом из стаканов и добавьте мед.

Шаг 2. Заварите ароматный кофе американо (напиток средней крепости с большим количеством воды) и разлейте его по бокалам.

Шаг 3. Взбейте молоко любым удобным способом и пышным слоем выложите пену на кофе.

Шаг 4. Ягоды нанижите на шпажки и используйте их для украшения коктейля.

«Раф Масала»

Рецепт от баристы-тренера компании Paulig Дмитрия Корсакова

«Раф Масала» и еще 6 рецептов напитков с кофе для тех, кому необходимо взбодриться

Фото: архив пресс-служб

Что нужно:

  • 25-30 г кофе
  • 500 мл воды
  • 85 мл 10%-х сливок
  • Смесь специй: молотый кардамон, молотая корица, молотый имбирь — по вкусу
  • Сахар — по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Заварите кофе в капельной кофеварке: возьмите 25-30 г кофе среднего помола, залейте 500 мл воды в емкость, активируйте процесс заваривания кофе, через 4-6 минут кофе готов, не забудьте перемешать его.

Шаг 2. Пока заваривается кофе, налейте сливки в сотейник и поставьте греться.

Шаг 3. Когда сливки прогреются, но не закипят, добавьте сахар и специи и тщательно перемешайте. По желанию можно добавить одно соцветие гвоздики, размяв его пальцами.

Шаг 4. Соедините 90 мл кофе со сливками во френч-прессе. С помощью возвратно-поступательных движений поршня вспеньте содержимое. Перелейте в чашку и наслаждайтесь.

Кофейный напиток «Бамбл»

Рецепт от ведущего программы «Завтрак для любимой» на канале «Кухня ТВ» Григория Мосина

«Раф Масала» и еще 6 рецептов напитков с кофе для тех, кому необходимо взбодриться

Фото: архив «Кухня ТВ»

Что нужно:

  • 1 апельсин
  • 50 мл черного кофе
  • 50 мл сгущенного молока
  • 40 мл карамельного сиропа
  • Лед

Как приготовить:

Шаг 1. Заполните стеклянный бокал, предпочтительно узкой формы, кусочками льда.

Шаг 2. На лед вылейте 70 мл апельсинового сока и сгущенное молоко, перемешайте. Для аромата добавьте карамельный сироп.

Шаг 3. Завершающим слоем будет холодный кофе. Украсьте напиток долькой апельсина.

Кофейный напиток Woodland Cappuccino

Рецепт от команды Nespresso Russia

«Раф Масала» и еще 6 рецептов напитков с кофе для тех, кому необходимо взбодриться

Фото: архив пресс-служб

Что нужно:

  • 10 г каштанового крема
  • 100 мл молока 1,5%-й жирности
  • 5 г стружки жареного миндаля
  • 1 лавровый лист

Аксессуары:

  • Стакан View Cappuccino
  • Капучинатор Nespresso Barista

Как приготовить:

Шаг 1. Налейте 100 мл молока 1,5%-й жирности в устройство Smart Barista. Закройте крышку, выберите на приборе рецепт «Капучино» и нажмите кнопку пуска.

Шаг 2. Выложите 10 г каштанового крема на дно бокала для капучино и залейте его молочной пеной, сверху — эспрессо Forest Almond.

Шаг 3. Добавьте стружку обжаренного миндаля в молочную пену и сверху положите лавровый лист.

Совет! Чтобы получить 1 кг каштанового крема, понадобится 500 г каштанов, 320 г сахарного песка, стручок ванили. Вскипятить воду с сахаром и стручком ванили, разорванным пополам. Воду наливать из расчета «слегка прикрыть» каштаны. Добавить последние в кипяток и варить 20 минут на среднем огне. Слить воду, очистить каштаны. Смять в пюре овощерезкой или блендером.

Кофейный лимонад

Рецепт от баристы-тренера компании Paulig Дарьи Соболевой

«Раф Масала» и еще 6 рецептов напитков с кофе для тех, кому необходимо взбодриться

Фото: архив пресс-служб

Что нужно:

  • 50 мл кофе колд-брю
  • 100 мл содовой
  • 50 мл апельсинового фреша
  • Сахарный сироп — 10-20 мл
  • Долька лайма
  • Лед

Как приготовить:

Шаг 1. Наполните бокал льдом на 2/3. Налейте сок и сахарный сироп. Положите дольку лайма.

Шаг 2. Добавьте кофе, перемешайте. Налейте содовую.

Кофейный напиток The Forager

Рецепт от команды Nespresso Russia

«Раф Масала» и еще 6 рецептов напитков с кофе для тех, кому необходимо взбодриться

Фото: архив пресс-служб

Что нужно:

  • 5 мл кленового сиропа
  • 250 мл сливок
  • 5 г порошка грибов чага
  • 50 мл кипятка
  • 1 г укропа

  • 1 шампиньон или каштан

Аксессуары:

  • View Lungo Cup
  • Сифон для взбитых сливок
  • Капсула для кремера

Как приготовить:

Шаг 1. Насыпьте 5 г порошка грибов чага в сифон для взбитых сливок и смешайте его с 50 мл кипятка. После смешивания дайте ему настояться 10 минут. Добавьте 250 мл сливок и взбейте с помощью сифона.

Шаг 2. Налейте 5 мл кленового сиропа в чашку. Добавьте эспрессо Forest Black. Выложите сверху кофе взбитые сливки. Украсьте шампиньоном или каштаном и посыпьте его свежим укропом.

Фото: архив пресс-служб

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