Пшеница с вешенками и цветной капустой
Пшено мы едим редко. Скажем так, не часто. Давайте попробуем приготовить его по рецепту шеф-повара Дмитрия Шуршакова, Гастробар «НИКУДА НЕ ЕДЕМ».
Вам понадобится:
- Цветная капуста — 80 г
- Вешенки — 50 г
- Помидоры черри вяленые — 30 г
- Пшеница отварная (зерно) — 150 г
- Тимьян — 1 г
- Чеснок — 5 г
- Зелень свежая — 3 г
- Масло растительное — 20 г
- Лук фри — 15 г
- Кунжут — 1 г
- Масло трюфельное — 3 г
Способ приготовления:
Отдельно обжарить цветную капусту и вешенки с добавлением предварительно отваренной пшеницы, заправленной семенами тмина. Затем добавить чеснок, тимьян, помидоры черри, обжарить на растительном масле. Выложить на блюдо, посыпать семенами кунжута, луком фри и полить трюфельным маслом.
P.S. Если у вас нет трюфельного масла, блюдо не станет менее вкусным.
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