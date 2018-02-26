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Пшено мы едим редко. Скажем так, не часто. Давайте попробуем приготовить его по рецепту шеф-повара Дмитрия Шуршакова, Гастробар «НИКУДА НЕ ЕДЕМ».

Вам понадобится:

  • Цветная капуста — 80 г
  • Вешенки — 50 г
  • Помидоры черри вяленые — 30 г
  • Пшеница отварная (зерно) — 150 г
  • Тимьян — 1 г
  • Чеснок — 5 г
  • Зелень свежая — 3 г
  • Масло растительное — 20 г
  • Лук фри — 15 г
  • Кунжут — 1 г
  • Масло трюфельное — 3 г

Способ приготовления:

Отдельно обжарить цветную капусту и вешенки с добавлением предварительно отваренной пшеницы, заправленной семенами тмина. Затем добавить чеснок, тимьян, помидоры черри, обжарить на растительном масле. Выложить на блюдо, посыпать семенами кунжута, луком фри и полить трюфельным маслом.

P.S. Если у вас нет трюфельного масла, блюдо не станет менее вкусным.

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