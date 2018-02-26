Вам понадобится:

Цветная капуста — 80 г

Вешенки — 50 г

Помидоры черри вяленые — 30 г

Пшеница отварная (зерно) — 150 г

Тимьян — 1 г

Чеснок — 5 г

Зелень свежая — 3 г

Масло растительное — 20 г

Лук фри — 15 г

Кунжут — 1 г

Масло трюфельное — 3 г

Способ приготовления:

Отдельно обжарить цветную капусту и вешенки с добавлением предварительно отваренной пшеницы, заправленной семенами тмина. Затем добавить чеснок, тимьян, помидоры черри, обжарить на растительном масле. Выложить на блюдо, посыпать семенами кунжута, луком фри и полить трюфельным маслом.

P.S. Если у вас нет трюфельного масла, блюдо не станет менее вкусным.