Пряный тыквенный латте, каскара и еще 6 необычных напитков с кофе, которые вас взбодрят

Коктейль №5 кофейно-имбирный
рецепт от шеф-баристы Анны Бровкиной, ресторан «Казбек»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 50 мл кофе колд брю
- 10 мл свежего сока имбиря
- 50 мл тоника
- 10 мл сахарного сиропа
Как приготовить:
Шаг 1. Для приготовления колд брю необходимы: сосуд (ведро), кофемолка, кофе и холодная вода. Намелите крупно кофе из расчета 1/4 (кофе/вода).
Шаг 2. Засыпьте кофе в специальное ведро и залейте холодной водой, перемешайте и поставьте в холодильник на 12 часов. Затем процедите и слейте в бутылку.
Шаг 3. Приготовьте коктейль: все ингредиенты соедините, перемешайте и вылейте в стакан рокс, наполненный льдом.
Кофе по-итальянски
рецепт от сети ресторанов Scrocchiarella
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 60 мл эспрессо
- 1 апельсин
Как приготовить:
Шаг 1. Выжмите сок из одного апельсина.
Шаг 2. Наполните бокал льдом.
Шаг 3. Влейте в бокал апельсиновый сок, затем эспрессо. По желанию добавьте сахарный сироп.
Кофе гляссе
рецепт от ресторана «Черетто море»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 100 мл черного кофе (Американо)
- 70 г мороженого
- шоколадная крошка — по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. В бокал выложите шарик мороженого. Шаг 2. Залейте мороженое черным кофе.
Сливочный кофе
рецепт от Тристана Стивенсона, книга «Большая книга кофе»
Фото: предоставлены издательством Хлеб&Соль
Что нужно:
- 300 мл черного кофе (натуральной обработки или любого другого с землистым шоколадным вкусом)
- 6 щепоток соевого лецитина 2 ст. л. сливочного масла
Как приготовить: Шаг 1. Смешайте треть горячего кофе с лецитином при помощи погружного блендера (или венчиком в миске).
Шаг 2. Взбивайте на большой мощности 20 секунд, затем добавьте масло и взбивайте еще 20 секунд. Медленно влейте оставшийся кофе, продолжая взбивать. Это должно занять еще 20 секунд. Добавьте сахар по вкусу и подавайте.
Long Black Over Ice
рецепт от экспертов Nespresso
Фото: архив пресс-службы
Что нужно:
- 120 мл газированной воды
- 2-3 кубика льда
- 40 мл кофе Long Black Over Ice из коллекции Australian Summer
Как приготовить:
Шаг 1. Заварите кофе в кофемашине.
Шаг 2. В высокий бокал налейте холодную газированную воду, сверху аккуратно – горячий кофе, чтобы слои не смешались. Добавьте пару кубиков льда. Все готово.
Шаг 3. Можете добавить в коктейль ванильный, кокосовый или карамельный сироп.
Айс-кофе
рецепт от Тристана Стивенсона, книга «Большая книга кофе»
Фото: предоставлены издательством Хлеб&Соль
Что нужно:
- 420 мл черного кофе, сваренного с помощью бумажного фильтра или в аэропрессе
Как приготовить:
Шаг 1. Перелейте кофе в формочки для льда.
Шаг 2. Накройте формочки и дайте им остыть, затем поместите в морозилку как минимум на 12 часов.
Шаг 3. Повторите шаг 1, заготовив желаемое количество кубиков. Помните, что объем готового напитка будет минимум на 50% больше за счет таяния льда.
Шаг 4. Отмерьте по 100 г кубиков льда с кофе на каждые 100 мл горячего предварительно сваренного кофе.
Шаг 5. Добавьте кубики льда в кофе, затем размешивайте в течение 60 секунд.
Каскара*
Каскара – это настой из сушеной мякоти и кожуры кофейных плодов рецепт от Тристана Стивенсона, книга «Большая книга кофе»
Фото: предоставлены издательством Хлеб&Соль
Что нужно:
- 2 ч. л. с горкой (30 г) каскары
- 500 мл воды, нагретой до 90 градусов
Как приготовить:
Шаг 1. Заваривате каскару в чайнике, френч-прессе или даже просто в подходящей чашке, если у вас есть ситечко для чая. Придерживайтесь пропорции 24 г:1 л.
Пряный тыквенный латте
рецепт от Тристана Стивенсона, книга «Большая книга кофе»
Фото: предоставлены издательством Хлеб&Соль
Что нужно:
для пряного тыквенного соуса (получится 1 кг, хватит примерно на 30 порций):
- 1,5 л цельного молока
- 40 г звездчатого аниса
- 20 г молотого имбиря
- 15 г (1 ст. л.) молотого мускатного ореха
- 10 г (2 ч. л.) молотого черного перца
- 10 г (2 ч. л.) сушеной апельсиновой цедры
- 100 г яичных желтков (5 шт.)
- 500 г сахарной пудры или сахарного песка
- 50 мл темного рома (по желанию)
для кленово-тыквенных сливок (получится 370 г):
- 200 мл взбитых сливок
- 30 мл (2 ст. л.) кленового сиропа
- 20 мл (4 ч. л.) масла из тыквенных семечек
- 0,3 г (щепотка) ксантановой камеди
для пряного тыквенного латте:
- смесь пряных специй (по 1 г молотого черного перца, молотого мациса, молотого имбиря, 2 щепотки соли)
- 2 ст. л. пряного тыквенного соуса
- 2 ст. л. свежезаваренного кофе эспрессо
- 180 мл цельного молока
Как приготовить:
Шаг 1. Вначале приготовьте пряный тыквенный соус. Поместите молоко, специи и апельсиновую цедру в соусник. На медленном огне доведите до кипения и варите 30 минут или до тех пор, пока жидкость не выварится наполовину. Просейте специи и добавьте их в смесь.
Шаг 2. В отдельную миску вылейте яичные желтки и медленно влейте к ним пряное горячее молоко, непрерывно помешивая. Затем добавьте сахар и взбивайте до тех пор, пока он полностью не растворится. По желанию можно добавить немного темного рома, что дополнительно усилит вкус и увеличит срок хранения готового напитка. В холодильнике можно хранить до десяти суток (если был добавлен ром) или пяти (если без рома).
Шаг 3. Взбейте сливки на большой скорости погружным блендером и добавьте сироп, продолжайте взбивать до получения однородной массы. Затем добавьте ксантановую камедь. Не прекращая взбивания, медленно влейте масло. Все это должно занять около минуты. Храните сливки в подходящем контейнере в холодильнике. Если же у вас есть кондитерский сифон объемом 500 мл и картридж с оксидом азота (N2O), то можно поместить сливки в сифон на 10 минут, затем добавить N2O. Срок хранения в холодильнике — до семи суток.
Шаг 4. Для приготовления смеси из специй измельчите все приправы в кофемолке или при помощи блендера. Храните в закрытом контейнере.
Шаг 5. Добавьте пряный тыквенный соус в эспрессо и хорошо перемешайте. Вскипятите и добавьте молоко. Аккуратно выложите сверху крем при помощи ложки или, если у вас есть взбиватель для сливок, встряхните его и выдавите необходимое количество сливок. Сверху посыпьте специями.
Текст: Наталья Обрядина
Фото: vostock-photo, архив пресс-службы
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