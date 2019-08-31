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Пряный тыквенный латте, каскара и еще 6 необычных напитков с кофе, которые вас взбодрят

Кофе – один из самых популярных напитков в мире. Это факт. Ароматный, насыщенный, он заряжает энергией и дарит отличное настроение. Можно спорить до бесконечности, полезен кофе или нет, но одно не вызывает сомнений – он безумно вкусный. И если вы не можете жить без этого напитка, приготовьте что-нибудь новое и необычное на основе любимого кофе. 8 оригинальных рецептов – в новом обзоре от Passion.ru.

Коктейль №5 кофейно-имбирный

рецепт от шеф-баристы Анны Бровкиной, ресторан «Казбек»

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 50 мл кофе колд брю
  • 10 мл свежего сока имбиря
  • 50 мл тоника
  • 10 мл сахарного сиропа

Как приготовить:

Шаг 1. Для приготовления колд брю необходимы: сосуд (ведро), кофемолка, кофе и холодная вода. Намелите крупно кофе из расчета 1/4 (кофе/вода).

Шаг 2. Засыпьте кофе в специальное ведро и залейте холодной водой, перемешайте и поставьте в холодильник на 12 часов. Затем процедите и слейте в бутылку.

Шаг 3. Приготовьте коктейль: все ингредиенты соедините, перемешайте и вылейте в стакан рокс, наполненный льдом.

Кофе по-итальянски

рецепт от сети ресторанов Scrocchiarella

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 60 мл эспрессо
  • 1 апельсин

Как приготовить:

Шаг 1. Выжмите сок из одного апельсина.

Шаг 2. Наполните бокал льдом.

Шаг 3. Влейте в бокал апельсиновый сок, затем эспрессо. По желанию добавьте сахарный сироп.

Кофе гляссе

рецепт от ресторана «Черетто море»

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 100 мл черного кофе (Американо)
  • 70 г мороженого
  • шоколадная крошка — по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. В бокал выложите шарик мороженого. Шаг 2. Залейте мороженое черным кофе.

Сливочный кофе

рецепт от Тристана Стивенсона, книга «Большая книга кофе»

Фото: предоставлены издательством Хлеб&Соль

Что нужно:

  • 300 мл черного кофе (натуральной обработки или любого другого с землистым шоколадным вкусом)
  • 6 щепоток соевого лецитина 2 ст. л. сливочного масла

Как приготовить: Шаг 1. Смешайте треть горячего кофе с лецитином при помощи погружного блендера (или венчиком в миске).

Шаг 2. Взбивайте на большой мощности 20 секунд, затем добавьте масло и взбивайте еще 20 секунд. Медленно влейте оставшийся кофе, продолжая взбивать. Это должно занять еще 20 секунд. Добавьте сахар по вкусу и подавайте.

Long Black Over Ice

рецепт от экспертов Nespresso

Фото: архив пресс-службы

Что нужно:

  • 120 мл газированной воды
  • 2-3 кубика льда
  • 40 мл кофе Long Black Over Ice из коллекции Australian Summer

Как приготовить:

Шаг 1. Заварите кофе в кофемашине.

Шаг 2. В высокий бокал налейте холодную газированную воду, сверху аккуратно – горячий кофе, чтобы слои не смешались. Добавьте пару кубиков льда. Все готово.

Шаг 3. Можете добавить в коктейль ванильный, кокосовый или карамельный сироп.

Айс-кофе

рецепт от Тристана Стивенсона, книга «Большая книга кофе»

Фото: предоставлены издательством Хлеб&Соль

Что нужно:

  • 420 мл черного кофе, сваренного с помощью бумажного фильтра или в аэропрессе

Как приготовить:

Шаг 1. Перелейте кофе в формочки для льда.

Шаг 2. Накройте формочки и дайте им остыть, затем поместите в морозилку как минимум на 12 часов.

Шаг 3. Повторите шаг 1, заготовив желаемое количество кубиков. Помните, что объем готового напитка будет минимум на 50% больше за счет таяния льда.

Шаг 4. Отмерьте по 100 г кубиков льда с кофе на каждые 100 мл горячего предварительно сваренного кофе.

Шаг 5. Добавьте кубики льда в кофе, затем размешивайте в течение 60 секунд.

Каскара*

Каскара – это настой из сушеной мякоти и кожуры кофейных плодов рецепт от Тристана Стивенсона, книга «Большая книга кофе»

Фото: предоставлены издательством Хлеб&Соль

Что нужно:

  • 2 ч. л. с горкой (30 г) каскары
  • 500 мл воды, нагретой до 90 градусов

Как приготовить:

Шаг 1. Заваривате каскару в чайнике, френч-прессе или даже просто в подходящей чашке, если у вас есть ситечко для чая. Придерживайтесь пропорции 24 г:1 л.

Пряный тыквенный латте

рецепт от Тристана Стивенсона, книга «Большая книга кофе»

Фото: предоставлены издательством Хлеб&Соль

Что нужно:

для пряного тыквенного соуса (получится 1 кг, хватит примерно на 30 порций):

  • 1,5 л цельного молока
  • 40 г звездчатого аниса
  • 20 г молотого имбиря
  • 15 г (1 ст. л.) молотого мускатного ореха
  • 10 г (2 ч. л.) молотого черного перца
  • 10 г (2 ч. л.) сушеной апельсиновой цедры
  • 100 г яичных желтков (5 шт.)
  • 500 г сахарной пудры или сахарного песка
  • 50 мл темного рома (по желанию)

для кленово-тыквенных сливок (получится 370 г):

  • 200 мл взбитых сливок
  • 30 мл (2 ст. л.) кленового сиропа
  • 20 мл (4 ч. л.) масла из тыквенных семечек
  • 0,3 г (щепотка) ксантановой камеди

для пряного тыквенного латте:

  • смесь пряных специй (по 1 г молотого черного перца, молотого мациса, молотого имбиря, 2 щепотки соли)
  • 2 ст. л. пряного тыквенного соуса
  • 2 ст. л. свежезаваренного кофе эспрессо
  • 180 мл цельного молока

Как приготовить:

Шаг 1. Вначале приготовьте пряный тыквенный соус. Поместите молоко, специи и апельсиновую цедру в соусник. На медленном огне доведите до кипения и варите 30 минут или до тех пор, пока жидкость не выварится наполовину. Просейте специи и добавьте их в смесь.

Шаг 2. В отдельную миску вылейте яичные желтки и медленно влейте к ним пряное горячее молоко, непрерывно помешивая. Затем добавьте сахар и взбивайте до тех пор, пока он полностью не растворится. По желанию можно добавить немного темного рома, что дополнительно усилит вкус и увеличит срок хранения готового напитка. В холодильнике можно хранить до десяти суток (если был добавлен ром) или пяти (если без рома).

Шаг 3. Взбейте сливки на большой скорости погружным блендером и добавьте сироп, продолжайте взбивать до получения однородной массы. Затем добавьте ксантановую камедь. Не прекращая взбивания, медленно влейте масло. Все это должно занять около минуты. Храните сливки в подходящем контейнере в холодильнике. Если же у вас есть кондитерский сифон объемом 500 мл и картридж с оксидом азота (N2O), то можно поместить сливки в сифон на 10 минут, затем добавить N2O. Срок хранения в холодильнике — до семи суток.

Шаг 4. Для приготовления смеси из специй измельчите все приправы в кофемолке или при помощи блендера. Храните в закрытом контейнере.

Шаг 5. Добавьте пряный тыквенный соус в эспрессо и хорошо перемешайте. Вскипятите и добавьте молоко. Аккуратно выложите сверху крем при помощи ложки или, если у вас есть взбиватель для сливок, встряхните его и выдавите необходимое количество сливок. Сверху посыпьте специями.

Текст: Наталья Обрядина

Фото: vostock-photo, архив пресс-службы

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