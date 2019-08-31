Пряный тыквенный латте, каскара и еще 6 необычных напитков с кофе, которые вас взбодрят

Что нужно:

420 мл черного кофе, сваренного с помощью бумажного фильтра или в аэропрессе

Как приготовить:

Шаг 1. Перелейте кофе в формочки для льда.

Шаг 2. Накройте формочки и дайте им остыть, затем поместите в морозилку как минимум на 12 часов.

Шаг 3. Повторите шаг 1, заготовив желаемое количество кубиков. Помните, что объем готового напитка будет минимум на 50% больше за счет таяния льда.

Шаг 4. Отмерьте по 100 г кубиков льда с кофе на каждые 100 мл горячего предварительно сваренного кофе.

Шаг 5. Добавьте кубики льда в кофе, затем размешивайте в течение 60 секунд.

Каскара*

Каскара – это настой из сушеной мякоти и кожуры кофейных плодов рецепт от Тристана Стивенсона, книга «Большая книга кофе»