Вам понадобится:

Мука — 120 гр

Яйцо — 3 штуки

Сливочное масло — 100 гр

Соль — четверть чайной ложки

Вода — 200 мл

Для мусса:

Лось слабосоленый — 200 гр

Сыр Филадельфия — 150 гр

Зелень

Приготовление:

В кастрюлю положить соль, масло, воду, довести до кипения и постепенно всыпать муку, убавив огонь до минимума. Полученное тесто помешивать в течение двух минут. Затем снять кастрюлю с огня и продолжать перемешивать тесто, пока оно не перестанет прилипать к стенкам кастрюли. Охладить его и добавлять яйца по одному, хорошенько размешивая. Затем разделить тесто на маленькие кусочки и отправить их в духовку. Тем временем в блендере смешать лосось, сыр и зелень до однородной массы. Готовые профитроли надрезать и добавить туда рыбную начинку.

Фото: архив ресторана