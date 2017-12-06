Профитроли с лососевым мусом
Вам понадобится:
- Мука — 120 гр
- Яйцо — 3 штуки
- Сливочное масло — 100 гр
- Соль — четверть чайной ложки
- Вода — 200 мл
Для мусса:
- Лось слабосоленый — 200 гр
- Сыр Филадельфия — 150 гр
- Зелень
Приготовление:
В кастрюлю положить соль, масло, воду, довести до кипения и постепенно всыпать муку, убавив огонь до минимума. Полученное тесто помешивать в течение двух минут. Затем снять кастрюлю с огня и продолжать перемешивать тесто, пока оно не перестанет прилипать к стенкам кастрюли. Охладить его и добавлять яйца по одному, хорошенько размешивая. Затем разделить тесто на маленькие кусочки и отправить их в духовку. Тем временем в блендере смешать лосось, сыр и зелень до однородной массы. Готовые профитроли надрезать и добавить туда рыбную начинку.
Фото: архив ресторана