Продукт недели: виноград

Специалисты рекомендуют есть виноград вместе со шкуркой, ведь она – наиболее полезная часть ягод. Рекомендован этот продукт тем, кто страдает от болезней печени, так как обладает мощным желчегонным эффектом. А вот страдающим сахарным диабетом нужно быть очень осторожными с этой ягодой, так как ее гликемический индекс очень высок.

Виноград широко применяется не только в кулинарии и виноделии, но и в медицине и косметологии. Существуют косметические бренды, сделавшие экстракты и масла, полученные из этого продукта, своими главными компонентами для многочисленных кремов и сывороток. А все потому, что эти ингредиенты обладают мощными антиоксидантными свойствами и возвращают коже сияние и молодость.