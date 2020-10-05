Продукт недели: виноград
5 интересных фактов о винограде
Виноград довольно неприхотлив и произрастает даже в средней полосе России. Для лоз важно лишь, чтобы было достаточное количество воды и солнечного света. Однако все же растение наиболее комфортно чувствует себя в жарких странах. Кстати, виноград известен человечеству очень давно: найденные изображения свидетельствуют о том, что его выращивали еще во времена фараонов.
Виноград чрезвычайно богат по своему составу. В нем содержатся и витамины В, С и РР, и минералы цинк, медь, железо, фолиевая кислота, а также бета-каротин и ценные аминокислоты. Неудивительно, что сок из ягод винограда заряжает энергией, укрепляет иммунитет и стенки сосудов, обладает противомикробным и отхаркивающим действием, а потому незаменим при бронхитах, плевритах, астме и пневмонии. Удивительно, но тем не менее факт: специалисты в один голос повторяют, что темные сорта продукта гораздо полезнее светлых.
Специалисты рекомендуют есть виноград вместе со шкуркой, ведь она – наиболее полезная часть ягод. Рекомендован этот продукт тем, кто страдает от болезней печени, так как обладает мощным желчегонным эффектом. А вот страдающим сахарным диабетом нужно быть очень осторожными с этой ягодой, так как ее гликемический индекс очень высок.
Виноград широко применяется не только в кулинарии и виноделии, но и в медицине и косметологии. Существуют косметические бренды, сделавшие экстракты и масла, полученные из этого продукта, своими главными компонентами для многочисленных кремов и сывороток. А все потому, что эти ингредиенты обладают мощными антиоксидантными свойствами и возвращают коже сияние и молодость.
В Европе существует традиция: в последнюю минуту уходящего года нужно съесть 12 виноградин и загадать 12 желаний. Ну, или выпить игристого вина, которое тоже делают из винограда. Кстати, кто-то подсчитал, что для получения 750 мл этого напитка (то есть одной бутылки) необходимо в среднем 600 ягод.
Салат из копченого сыра и черного винограда с фундуком, черри и вешенками
Рецепт от Василия Емельяненко, ведущего программы «Ели у Емели» на телеканале «Кухня ТВ»
Фото: архив «Кухня ТВ»
Что нужно:
- 100 г томатов черри
- 120 г копченого сыра сулугуни
- 50 г черного винограда
- 30 г жареного фундука
- 70 г вешенок
- 2 зубчика чеснока
- 50 мл соуса наршараб
- 20 мл соевого соуса
- 40 мл подсолнечного масло
- сок ¼ лимона
- 5 г свежего укропа
- 1 перец чили
Как приготовить:
Шаг 1. Сыр нарежьте кусочками 2/2 см, виноград разрежьте на половинки, фундук нарежьте крупно ножом, черри разрежьте на половинки.
Шаг 2. Вешенки разделите на отдельные грибы. Обжарьте с чесноком и солью. Для соуса смешайте наршараб, масло, соевый соус, сок лимона и чили перец.
Шаг 3. Укроп нарвите на веточки. Сложите все ингредиенты в миске, залейте заправкой и перемешайте. Выложите в тарелку и украсьте укропом. Подавайте к столу.
Фото: depositphotos
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