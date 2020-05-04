Продукт недели: вареная колбаса

Говорят, что прародитель вареной колбасы появился еще в Персии и Древней Греции. Тогда колбасой называли обмотанный желудками вареный фарш. Упоминания об этом продукте также есть в документах, относящихся к Средним векам. Если же говорить о вареной колбасе в том виде, в котором мы привыкли ее видеть и есть, то тут надо сказать спасибо немцам. Произошло это еще в начале XIX века. Продукт отличался отменными вкусовыми характеристиками и долго хранился.

В России вареные сорта колбас появились уже при советской власти. Комбинат им. Микояна разработал нежнейший диетический продукт под названием «Докторская колбаса». Изготавливался он специально для людей «с подорванным Гражданской войной и царским деспотизмом здоровьем». Массовый выпуск начался в 1936 году, и очень быстро вареная колбаса стала доступным деликатесом. Кстати, помимо классической «Докторской» существует еще и вареная колбаса «Любительская». Она изготавливалась из свинины, говядины, шпига с добавлением специй, потому у нее очень выражен отчетливый мясной запах и вкус, а по текстуре она более плотная.

Любопытный факт: несмотря на развитие технологий, методики изготовления вареной колбасы остались практически неизменными с 1936 года, когда в СССР только начали массово производить этот продукт. Он довольно трудоемкий, долгий и со множеством нюансов.

Вареная колбаса по праву считается самой популярной в мире, а все потому что ее калорийность относительно невелика, и некоторые диеты даже допускают ее включение в рацион в ограниченных количествах.