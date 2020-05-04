Продукт недели: вареная колбаса
5 интересных фактов о вареной колбасе
Говорят, что прародитель вареной колбасы появился еще в Персии и Древней Греции. Тогда колбасой называли обмотанный желудками вареный фарш. Упоминания об этом продукте также есть в документах, относящихся к Средним векам. Если же говорить о вареной колбасе в том виде, в котором мы привыкли ее видеть и есть, то тут надо сказать спасибо немцам. Произошло это еще в начале XIX века. Продукт отличался отменными вкусовыми характеристиками и долго хранился.
В России вареные сорта колбас появились уже при советской власти. Комбинат им. Микояна разработал нежнейший диетический продукт под названием «Докторская колбаса». Изготавливался он специально для людей «с подорванным Гражданской войной и царским деспотизмом здоровьем». Массовый выпуск начался в 1936 году, и очень быстро вареная колбаса стала доступным деликатесом. Кстати, помимо классической «Докторской» существует еще и вареная колбаса «Любительская». Она изготавливалась из свинины, говядины, шпига с добавлением специй, потому у нее очень выражен отчетливый мясной запах и вкус, а по текстуре она более плотная.
Любопытный факт: несмотря на развитие технологий, методики изготовления вареной колбасы остались практически неизменными с 1936 года, когда в СССР только начали массово производить этот продукт. Он довольно трудоемкий, долгий и со множеством нюансов.
Вареная колбаса по праву считается самой популярной в мире, а все потому что ее калорийность относительно невелика, и некоторые диеты даже допускают ее включение в рацион в ограниченных количествах.
Существует легенда, что «Докторскую» изначально хотели назвать «Сталинской», но от этой идеи быстро оказались, потому что генсек не оценит подобного юмора, а вызывать его гнев никто не хотел.
Солянка мясная
Фото: depositphotos
Что нужно на 4 порции:
- 200 г вареной колбасы
- 400 г говядины
- 4 сосиски
- соленых огурцов
- 200 г ветчины
- 2 ст. л. томатной пасты
- 1 луковица
- 1 банка маслин без косточек
- 1 пучок петрушки
Как приготовить:
Шаг 1. Сварите крутой говяжий бульон. Не забудьте добавить лавровый лист и поперчить.
Шаг 2. Ветчину, сосиски, вареную колбасу и отварную говядину нарежьте.
Шаг 3. Петрушку и огурцы мелко нарубите. Лук нашинкуйте и потушите в томатной пасте 10 минут.
Шаг 4. Отправьте мясо и тушеную смесь и варите до закипания. Затем отправьте в кастрюлю оливки вместе с жидкостью из банки. Еще раз доведите до кипения и сразу выключите. При необходимости посолите. Подавайте солянку со сметаной и ломтиком лимона.
Фото: depositphotos
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