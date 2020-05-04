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Продукт недели: вареная колбаса

Бутерброд с вареной колбасой – один из самых простых и популярных перекусов в мире. Его дают детям с собой в школу, с ним попить чай – просто милое дело. А кот Матроскин из известного мультфильма «Трое из Простоквашино» даже изобрел «правильный» способ поедания этого блюда. Чем же так хороша вареная колбаса, что ее так сильно любят?

5 интересных фактов о вареной колбасе

  • Говорят, что прародитель вареной колбасы появился еще в Персии и Древней Греции. Тогда колбасой называли обмотанный желудками вареный фарш. Упоминания об этом продукте также есть в документах, относящихся к Средним векам. Если же говорить о вареной колбасе в том виде, в котором мы привыкли ее видеть и есть, то тут надо сказать спасибо немцам. Произошло это еще в начале XIX века. Продукт отличался отменными вкусовыми характеристиками и долго хранился.

  • В России вареные сорта колбас появились уже при советской власти. Комбинат им. Микояна разработал нежнейший диетический продукт под названием «Докторская колбаса». Изготавливался он специально для людей «с подорванным Гражданской войной и царским деспотизмом здоровьем». Массовый выпуск начался в 1936 году, и очень быстро вареная колбаса стала доступным деликатесом. Кстати, помимо классической «Докторской» существует еще и вареная колбаса «Любительская». Она изготавливалась из свинины, говядины, шпига с добавлением специй, потому у нее очень выражен отчетливый мясной запах и вкус, а по текстуре она более плотная.

  • Любопытный факт: несмотря на развитие технологий, методики изготовления вареной колбасы остались практически неизменными с 1936 года, когда в СССР только начали массово производить этот продукт. Он довольно трудоемкий, долгий и со множеством нюансов.

  • Вареная колбаса по праву считается самой популярной в мире, а все потому что ее калорийность относительно невелика, и некоторые диеты даже допускают ее включение в рацион в ограниченных количествах.

  • Существует легенда, что «Докторскую» изначально хотели назвать «Сталинской», но от этой идеи быстро оказались, потому что генсек не оценит подобного юмора, а вызывать его гнев никто не хотел.

Солянка мясная

Фото: depositphotos

Что нужно на 4 порции:

  • 200 г вареной колбасы
  • 400 г говядины
  • 4 сосиски
  • соленых огурцов
  • 200 г ветчины
  • 2 ст. л. томатной пасты
  • 1 луковица
  • 1 банка маслин без косточек
  • 1 пучок петрушки

Как приготовить:

Шаг 1. Сварите крутой говяжий бульон. Не забудьте добавить лавровый лист и поперчить.

Шаг 2. Ветчину, сосиски, вареную колбасу и отварную говядину нарежьте.

Шаг 3. Петрушку и огурцы мелко нарубите. Лук нашинкуйте и потушите в томатной пасте 10 минут.

Шаг 4. Отправьте мясо и тушеную смесь и варите до закипания. Затем отправьте в кастрюлю оливки вместе с жидкостью из банки. Еще раз доведите до кипения и сразу выключите. При необходимости посолите. Подавайте солянку со сметаной и ломтиком лимона.

Фото: depositphotos

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