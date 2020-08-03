Продукт недели: смородина
5 интересных фактов о смородине
Смородина — это «младшая сестра» крыжовника, произрастает на всех континентах, кроме Антарктиды и Австралии — ученые насчитывают порядка 190 видов этого кустарника, многие из которых — дикорастущие. Любопытно, что в России поначалу смородину специально выращивали исключительно в монастырях — упоминания об этом встречаются начиная с XI века, а в придомовых хозяйствах это начали делать лишь спустя пять веков. В то же время в естественных условиях кустарник чаще всего встречается в Сибири и на Кавказе.
Смородина бывает разных цветов: наравне с привычной всем черной и красной можно встретить белую, а также желтую, оранжевую, фиолетовую и даже зеленую! В зависимости от окраса различаются и вкусовые качества ягод, и состав полезных веществ. Однако во всех сортах очень много витамина С — чтобы получить суточную норму, достаточно съесть всего 30-40 ягод. Любопытно, что в недоспелой смородине этого ценного витамина в четыре (!) раза больше, чем в созревшей.
Листья смородины не менее полезны, чем ягоды, их часто используют в кулинарии в качестве пряности для изготовления заготовок на зиму, а также при приготовлении мяса и рыбы. В сушеном виде их часто добавляют в соусы, с ними заваривают очень полезный чай, который улучшает работу сердечно-сосудистой системы, нормализует уровень холестерина, тонизирует вены и работу мозга.
Смородина богата пантотеновой кислотой, которая ответственна за красоту кожи и волос и улучшение иммунитета. Кроме того, эта ягода способна бороться с радиацией — это обнаружили ученые после аварии, произошедшей в Чернобыле. По этой причине смородину рекомендуют включить в рацион всем, кто так или иначе работает на вредном производстве.
Несмотря на то, что смородина низкокалорийна (всего 60 ккал на 100 г), вкусна и необычайно полезна, есть ее можно далеко не всем. В ягодах содержится довольно много кислоты, потому всем, кто страдает от гастрита с повышенной секрецией, язвы и других болезней ЖКТ, а также тромбофлебита, это не рекомендовано.
Пироги с черной смородиной и меренгой
Рецепт от Катерины Агроник, ведущей программы «Сладкая жизнь» на телеканале «Кухня ТВ»
Фото: архив «Кухня ТВ»
Что нужно:
Для теста:
- 250 г муки
- 200 г сливочного масла
- 15 г сахара
- 50 мл ледяной воды
- щепотка соли
Для начинки:
- 300 г пюре черной смородины
- лист желатина
- 2 яйца
- 75 г сахара
- сок ¼ лимона
- 30 г сливочного масла
Для меренги:
- белок 2 яиц
- 20 г сахара
Как приготовить:
Шаг 1. Сливочное масло нарежьте кубиками и поместите в морозилку на 15 минут. Затем вместе с мукой, сахаром и щепоткой соли порубите масло в мелкую крошку при помощи блендера на низкой скорости. Как только увидите, что тесто начинает сбиваться в комочки, добавьте ледяную воду. Продолжите размешивать. Соберите тесто в единый комок, оберните пленкой и положите в холодильник на 2-4 часа.
Шаг 2. Охлажденное тесто раскатайте в пласт толщиной 2-3 мм. С помощью кулинарного кольца вырежьте круги, которые будут соответствовать размеру пирожка. Круги теста вместе с кольцом поместите на противень, застеленный пергаментом. Из остатков теста вырежьте полоски, которые будут соответствовать ширине кольца. Выложите полоски по диаметру и плотно прижмите к стенкам кольца. С помощью лопатки срежьте излишки теста по краям. Внутрь «корзинки» выложите смятый пергамент для запекания и наполните каждую формочку смесью бобовых, рисом или гречкой, чтобы плотнее прижать тесто к краям. Отправьте «корзинки» в духовку, разогретую до 175 градусов, выпекайте с грузом 15 минут, а затем еще 10 минут без груза.
Шаг 3. Приготовьте начинку. Черную смородину взбейте с соком лимона и сахаром в пюре. Смешайте пюре и яйца и разогрейте массу на паровой бане до загустения. Должен получиться пышный ароматный глянцевый крем. Добавьте в крем желатин и размешайте до его полного растворения. Готовый крем остудите примерно до 40 градусов.
Шаг 4. Приготовьте меренгу. Смешайте в чаше яичный белок и сахар, а затем поставьте разогреваться на водяной бане, периодически помешивая, до полного растворения сахара. Готовую смесь продолжите взбивать миксером до очень пышной белой массы.
Шаг 5. Выложите смородиновый крем в готовые «корзинки». Массу для меренги загрузите в кондитерский пакет и выдавите «шапочкой» поверх крема. Поджарьте меренги при помощи горелки.
Фото: depositphotos, архив пресс-служб
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