Продукт недели: смородина

Что нужно:

Для теста:

250 г муки

200 г сливочного масла

15 г сахара

50 мл ледяной воды

щепотка соли

Для начинки:

300 г пюре черной смородины

лист желатина

2 яйца

75 г сахара

сок ¼ лимона

30 г сливочного масла

Для меренги:

белок 2 яиц

20 г сахара

Как приготовить:

Шаг 1. Сливочное масло нарежьте кубиками и поместите в морозилку на 15 минут. Затем вместе с мукой, сахаром и щепоткой соли порубите масло в мелкую крошку при помощи блендера на низкой скорости. Как только увидите, что тесто начинает сбиваться в комочки, добавьте ледяную воду. Продолжите размешивать. Соберите тесто в единый комок, оберните пленкой и положите в холодильник на 2-4 часа.

Шаг 2. Охлажденное тесто раскатайте в пласт толщиной 2-3 мм. С помощью кулинарного кольца вырежьте круги, которые будут соответствовать размеру пирожка. Круги теста вместе с кольцом поместите на противень, застеленный пергаментом. Из остатков теста вырежьте полоски, которые будут соответствовать ширине кольца. Выложите полоски по диаметру и плотно прижмите к стенкам кольца. С помощью лопатки срежьте излишки теста по краям. Внутрь «корзинки» выложите смятый пергамент для запекания и наполните каждую формочку смесью бобовых, рисом или гречкой, чтобы плотнее прижать тесто к краям. Отправьте «корзинки» в духовку, разогретую до 175 градусов, выпекайте с грузом 15 минут, а затем еще 10 минут без груза.

Шаг 3. Приготовьте начинку. Черную смородину взбейте с соком лимона и сахаром в пюре. Смешайте пюре и яйца и разогрейте массу на паровой бане до загустения. Должен получиться пышный ароматный глянцевый крем. Добавьте в крем желатин и размешайте до его полного растворения. Готовый крем остудите примерно до 40 градусов.

Шаг 4. Приготовьте меренгу. Смешайте в чаше яичный белок и сахар, а затем поставьте разогреваться на водяной бане, периодически помешивая, до полного растворения сахара. Готовую смесь продолжите взбивать миксером до очень пышной белой массы.

Шаг 5. Выложите смородиновый крем в готовые «корзинки». Массу для меренги загрузите в кондитерский пакет и выдавите «шапочкой» поверх крема. Поджарьте меренги при помощи горелки.