Продукт недели: щавель

Щавель – растение очень древнее, его ценили еще в Древней Греции и Риме, однако исключительно в качестве лекарственного средства. А вот употреблять его в пищу впервые начали французы в далеком XII веке. Но и по сей день они считают это продукт своим традиционным продуктом и любят добавлять его в супы, соусы и даже напитки.

В России щавель распробовали только в XVIII веке, до этого времени его считали весьма живучим сорняком и в пищу не употребляли. На сегодняшний день в мире насчитывается более 200 разновидностей этого растения, но в нашей стране наиболее распространены конский и кислый щавель.

Щавель – неиссякаемый кладезь витаминов. В нем есть и бета-каротин, и витамины группы В, и витамины Е, К, Н. А уж витамина С – этого ценного антиоксиданта, необходимого для красоты, молодости и крепкого иммунитета, – в нем особенно много. Помимо витаминов в этом растении содержатся еще и важные микроэлементы, такие как йод, фтор, марганец, цинк, калий, магний, фосфор и натрий, ценная щавелевая кислота. Для худеющих этот продукт тоже весьма хорош: в нем всего 22 ккал на 100 г.

Щавель считается весьма эффективным ингредиентом народной медицины. Его применяют при болях в горле, для нормализации уровня холестерина, укрепления стенок сосудов. В малых дозах это растение используется для лечения диареи, а в больших – для избавления от запора. Листья щавеля можно прикладывать к ранам, а отвар – применять для облегчения кожных аллергических реакций и в качестве успокоительного. Целебными считаются и корни растения – их применяют при лечении различных кровотечений и болезнях печени.