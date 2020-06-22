Продукт недели: щавель
5 интересных фактов о щавеле
Щавель – растение очень древнее, его ценили еще в Древней Греции и Риме, однако исключительно в качестве лекарственного средства. А вот употреблять его в пищу впервые начали французы в далеком XII веке. Но и по сей день они считают это продукт своим традиционным продуктом и любят добавлять его в супы, соусы и даже напитки.
В России щавель распробовали только в XVIII веке, до этого времени его считали весьма живучим сорняком и в пищу не употребляли. На сегодняшний день в мире насчитывается более 200 разновидностей этого растения, но в нашей стране наиболее распространены конский и кислый щавель.
Щавель – неиссякаемый кладезь витаминов. В нем есть и бета-каротин, и витамины группы В, и витамины Е, К, Н. А уж витамина С – этого ценного антиоксиданта, необходимого для красоты, молодости и крепкого иммунитета, – в нем особенно много. Помимо витаминов в этом растении содержатся еще и важные микроэлементы, такие как йод, фтор, марганец, цинк, калий, магний, фосфор и натрий, ценная щавелевая кислота. Для худеющих этот продукт тоже весьма хорош: в нем всего 22 ккал на 100 г.
Щавель считается весьма эффективным ингредиентом народной медицины. Его применяют при болях в горле, для нормализации уровня холестерина, укрепления стенок сосудов. В малых дозах это растение используется для лечения диареи, а в больших – для избавления от запора. Листья щавеля можно прикладывать к ранам, а отвар – применять для облегчения кожных аллергических реакций и в качестве успокоительного. Целебными считаются и корни растения – их применяют при лечении различных кровотечений и болезнях печени.
В пищу полезно употреблять только молодые листья щавеля – они нежные, сочные и с пикантным вкусом. В старых растениях становится слишком много щавелевой кислоты, и они становятся вредными для здоровья. Кроме того, этот продукт не рекомендовано употреблять людям с повышенной кислотностью, язвенной болезнью и заболеваниями почек, а также беременным и кормящим грудью женщинам (он затрудняет усвоение кальция, что особенно важно в положении).
Суп щавелевый с вареным яйцом
Рецепт от шеф-повара онлайн-супермаркета Perekrestok.ru
Фото: архив онлайн-супермаркета Perekrestok.ru
Что нужно:
- 400 г куриных окорочков
- 150 г моркови
- 100 г сметаны
- 2 картофелины
- 4 куриных яйца
- 1 репчатый лук
- 1 пучок щавеля
- 3 горошка душистого перца
- Лавровый лист
- Соль по вкусу
- Перец черный молотый по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. В суповой кастрюле отварите куриные окорочка. Разберите мясо на волокна и верните в бульон.
Шаг 2. Нарежьте мелко лук, натрите морковь. Обжарьте их на растительном масле до золотистого цвета.
Шаг 3. Мелкими кубиками или соломкой нарежьте картофель, добавьте к окорочкам и варите до готовности.
Шаг 4. В кастрюлю добавьте лук, морковь, лавровый лист и горошки душистого перца, соль и обычный перец по вкусу.
Шаг 5. Промойте щавель, просушите и нарежьте его на тонкие полоски. Добавьте его в суп и сразу снимите с огня – щавель не надо варить.
Шаг 6. Сварите яйца. Каждую порцию подавайте вместе с половинкой яйца, сметаной и зеленью.
Фото: depositphotos
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!