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Продукт недели: редька

Редька – один из самых древних корнеплодов, известных человечеству. И русские люди очень любили и ценили его за неприхотливость в выращивании, богатый витаминами состав и долгую сохранность. В начале весны, на которую приходится Великий Пост, редька была продуктом №1 в меню. Чем же еще она так хороша?

5 интересных фактов о редьке

  • Редька относится к семейству капустных, и ее ближайшими родственниками считаются редис, хрен, васаби и турнепс. Доподлинно установлено, что этой культуре больше 4000 лет: она возделывалась и почиталась еще в Древнем Египте, о чем свидетельствуют многочисленные изображения корнеплода на камнях пирамид и храмов. Не меньшим уважением редька пользовалась и в Древней Греции, где ее подавали к столу исключительно на золотых блюдах. На территорию Руси этот продукт попал из Азии и быстро завоевал всеобщую любовь наших предков – из нее готовили известное национальное блюдо тюрю.

  • О любви наших предков к редьке свидетельствуют не только исторические данные и множество старинных рецептов, но и огромное количество пословиц и поговорок с этим овощем в главной роли: «Хрен редьки не слаще», «Надоесть хуже горькой редьки», «Не стоит пареной редьки», «Хвалилась редька чуть дыша – я с медом очень хороша, а ммд, не ставя редьку и не в грош, ответил – Я и сам хорош...». К сожалению, сегодня от былой популярности редьки практически не осталось следа.

  • Редька – продукт исключительно полезный. В первую очередь тем, что в ней содержится большое количество витаминов группы В, С и эфирных масел, в частности горчичное. Также она богата глюкозидами, органическими кислотами и минеральными веществами, придающими ей характерный пикантный вкус. Корнеплод повышает аппетит, потому станет прекрасным аперитивов.

  • Целебные свойства редьки известны давно, не зря ее вовсю применяют в народной медицине. Регулярное употребление этого продукта в пищу помогает в профилактике артроза, желчекаменной и мочекаменной болезней, в натертом виде она станет прекрасным средством против радикулита и отеков. Сок редьки и вовсе обладает живительной силой: он помогает при проблемах с кишечником, кашле, гастрите, коклюше.

  • Используют редьку не только в кулинарии, но и в домашней косметологии. Сок корнеплода помогает укрепить волосы, вывести веснушки и пигментные пятна, а ее натертая на терке мякоть, смешанная с растительным маслом и сметаной, станет прекрасной омолаживающей маской для лица и шеи.

Сашими из рыб с кольраби

Рецепт от шеф-повара Дмитрия Еремеева, ресторан «Турандот»

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 30 г кольраби
  • 20 г манго «Кент»
  • 3 дольки лайма
  • 3 ломтика лосося
  • 3 ломтика хамачи
  • 3 ломтика тунца
  • 20 г заправки кимчи
  • 5 г соевого соуса
  • 2 г маш салата
  • 2 г кинзы
  • 1 г кресс-дайкона
  • 1 г черного кунжута

Для заправки кимчи:

  • 40 г соуса Кимчи
  • 10 г кунжутного масла
  • 20 г растительного масла
  • 5 г Вустерского соуса
  • 5 г сока лайма
  • 15 г меда
  • 1 г белого кунжута
  • 2 г рубленного чеснока
  • 2 г рубленной кинзы

Как приготовить:

Шаг 1. Сделайте заправку кимчи: все необходимые ингредиенты для соуса тщательно перемешайте.

Шаг 2. Нарежьте кольраби тонкими слайсами, поместите в воду со льдом. Рыбу нарежьте кубиком примерно 1,5 см на 1,5 см и смажьте соевым соусом. Питахайю и манго нарежьте ромбиком. Все ингредиенты выложите на тарелку, заправьте заправкой и украсьте зеленью.

Фото: freepik, предоставлены рестораном

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