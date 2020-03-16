Продукт недели: редька

Редька относится к семейству капустных, и ее ближайшими родственниками считаются редис, хрен, васаби и турнепс. Доподлинно установлено, что этой культуре больше 4000 лет: она возделывалась и почиталась еще в Древнем Египте, о чем свидетельствуют многочисленные изображения корнеплода на камнях пирамид и храмов. Не меньшим уважением редька пользовалась и в Древней Греции, где ее подавали к столу исключительно на золотых блюдах. На территорию Руси этот продукт попал из Азии и быстро завоевал всеобщую любовь наших предков – из нее готовили известное национальное блюдо тюрю.

О любви наших предков к редьке свидетельствуют не только исторические данные и множество старинных рецептов, но и огромное количество пословиц и поговорок с этим овощем в главной роли: «Хрен редьки не слаще», «Надоесть хуже горькой редьки», «Не стоит пареной редьки», «Хвалилась редька чуть дыша – я с медом очень хороша, а ммд, не ставя редьку и не в грош, ответил – Я и сам хорош...». К сожалению, сегодня от былой популярности редьки практически не осталось следа.

Редька – продукт исключительно полезный. В первую очередь тем, что в ней содержится большое количество витаминов группы В, С и эфирных масел, в частности горчичное. Также она богата глюкозидами, органическими кислотами и минеральными веществами, придающими ей характерный пикантный вкус. Корнеплод повышает аппетит, потому станет прекрасным аперитивов.

Целебные свойства редьки известны давно, не зря ее вовсю применяют в народной медицине. Регулярное употребление этого продукта в пищу помогает в профилактике артроза, желчекаменной и мочекаменной болезней, в натертом виде она станет прекрасным средством против радикулита и отеков. Сок редьки и вовсе обладает живительной силой: он помогает при проблемах с кишечником, кашле, гастрите, коклюше.