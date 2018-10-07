Продукт недели: пшено

Удивительно, но многие до сх пор считают, что пшено делают из пшеницы. Однако это не так. Пшено – это семена проса, однолетнего травянистого злака. Несмотря на всю свою «русскость», это продукт восточного происхождения, впервые его начали возделывать в Монголии и Китае. На протяжении веков пшено было основой рациона в Азии, Северной Африке и Южной Европе. В Россию просо попало еще до нашей эры, где быстро превратилось в одну из основных злаковых культур, так как успевало вызревать в относительно недолгий теплый период.