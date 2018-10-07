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Продукт недели: пшено

Удивительно, но многие до сх пор считают, что пшено делают из пшеницы. Однако это не так. Пшено – это семена проса, однолетнего травянистого злака. Несмотря на всю свою «русскость», это продукт восточного происхождения, впервые его начали возделывать в Монголии и Китае. На протяжении веков пшено было основой рациона в Азии, Северной Африке и Южной Европе. В Россию просо попало еще до нашей эры, где быстро превратилось в одну из основных злаковых культур, так как успевало вызревать в относительно недолгий теплый период.

5 интересных фактов

  1. Сарацинское пшено, завезенное в Россию Петром I – на самом деле было не пшеном, а рисом. А вот настоящее пшено называлось «золотой крупкой» - за цвет и полезные свойства. Сегодня известно, что крупа на 60% состоит из углеводов и богато клетчаткой (9 г на 100 г сухой крупы), жирами (3–4%) и белками (11%).
  2. Пшено – друг косметолога. В крупе содержится много витаминов В2 и РР. Они стимулируют рост волос и большое количество меди, которая улучшает эластичность и упругость кожи. Кроме того, пшено обладает способностью мягко выводить из организма шлаки и вредные вещества, что увеличивает продолжительность жизни.
  3. Из-за высокого содержания жиров пшено быстро окисляется и начинает горчить (как говорят, становится «прогоркшим»). Чтобы этого избежать, покупайте свежую крупу ярко-желтого света, не храните ее долго, а перед приготовлением несколько раз промойте в горячей проточной воде, чтобы растворить жировую пленку, образованную на поверхности зерен. Существует еще дробленое пшено (осколки зерен). Оно сохраняет все полезные свойства и варится очень быстро, однако хранить его можно не более месяца.
  4. В Непале из пшена делают алкогольный напиток Тонгба. Он готовится из сваренного и забродившего пшена. Получается такая ядреная кашица, которую приправляют местными травами, а после оставляют сушиться под солнцем. Эту основу заливают горячей водой и еще нагревают на открытом пламени. Разливают обязательно в деревянные кружки, добавляют свежего пшена и пьют через соломинку.
  5. С 17 века пшённая каша – одна из любимых в армии, так как обеспечивает боеспособность личного состава при минимальных материальных затратах. Белки пшена по аминокислотному составу уступают только белкам овсяной и гречневой круп. В военно-полевом меню из пшена готовили кулеш (густой суп), кашу на второе и оладьи – на десерт. Именно по этой причине, большинство мужчин, отслуживших в армии или побывавших в горячих точках, терпеть не могут пшенку.

Эларджи «Казбек»

от шеф-повара Мамия Джоджуа ресторан «Казбек»

Эларджи - блюдо мегрельской кухни. Это ничто иное, как каша с добавлением большого количества сыра сулгуни.

Вам понадобится:

  • Пшено - 2,5 стакана
  • Сыр сулугуни - 300 г
  • Копченый сулугуни - 100 г
  • Молоко - 400 мл
  • Сливочное масло - 40 г
  • Мята - 4 соцветия

Приготовление:

Пшено с добавлением сыра и молока отварить и довести до косистенции фондю. Потереть на терке классический сулугуни и копченый, не спеша добавить в массу, постоянно помешивая. Затем добавить сливочное масло, тщательно перемешать и украсить соцветием мяты.

Фото: shutterstock.com, архив ресторна

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