Продукт недели: пшено

5 интересных фактов
- Сарацинское пшено, завезенное в Россию Петром I – на самом деле было не пшеном, а рисом. А вот настоящее пшено называлось «золотой крупкой» - за цвет и полезные свойства. Сегодня известно, что крупа на 60% состоит из углеводов и богато клетчаткой (9 г на 100 г сухой крупы), жирами (3–4%) и белками (11%).
- Пшено – друг косметолога. В крупе содержится много витаминов В2 и РР. Они стимулируют рост волос и большое количество меди, которая улучшает эластичность и упругость кожи. Кроме того, пшено обладает способностью мягко выводить из организма шлаки и вредные вещества, что увеличивает продолжительность жизни.
- Из-за высокого содержания жиров пшено быстро окисляется и начинает горчить (как говорят, становится «прогоркшим»). Чтобы этого избежать, покупайте свежую крупу ярко-желтого света, не храните ее долго, а перед приготовлением несколько раз промойте в горячей проточной воде, чтобы растворить жировую пленку, образованную на поверхности зерен. Существует еще дробленое пшено (осколки зерен). Оно сохраняет все полезные свойства и варится очень быстро, однако хранить его можно не более месяца.
- В Непале из пшена делают алкогольный напиток Тонгба. Он готовится из сваренного и забродившего пшена. Получается такая ядреная кашица, которую приправляют местными травами, а после оставляют сушиться под солнцем. Эту основу заливают горячей водой и еще нагревают на открытом пламени. Разливают обязательно в деревянные кружки, добавляют свежего пшена и пьют через соломинку.
- С 17 века пшённая каша – одна из любимых в армии, так как обеспечивает боеспособность личного состава при минимальных материальных затратах. Белки пшена по аминокислотному составу уступают только белкам овсяной и гречневой круп. В военно-полевом меню из пшена готовили кулеш (густой суп), кашу на второе и оладьи – на десерт. Именно по этой причине, большинство мужчин, отслуживших в армии или побывавших в горячих точках, терпеть не могут пшенку.
Эларджи «Казбек»
от шеф-повара Мамия Джоджуа ресторан «Казбек»
Эларджи - блюдо мегрельской кухни. Это ничто иное, как каша с добавлением большого количества сыра сулгуни.
Вам понадобится:
- Пшено - 2,5 стакана
- Сыр сулугуни - 300 г
- Копченый сулугуни - 100 г
- Молоко - 400 мл
- Сливочное масло - 40 г
- Мята - 4 соцветия
Приготовление:
Пшено с добавлением сыра и молока отварить и довести до косистенции фондю. Потереть на терке классический сулугуни и копченый, не спеша добавить в массу, постоянно помешивая. Затем добавить сливочное масло, тщательно перемешать и украсить соцветием мяты.
Фото: shutterstock.com, архив ресторна