Сейчас самая пора летних опят — собирать их можно будет вплоть до конца октября. Опята получили свое название из-за способа произрастания: они группкам селятся вокруг пней, образуя маленькие и большие семейки.

5 интересных фактов Для русской кухни опята — привычный продукт. Способов их приготовления множество: их варят, жарят, тушат, маринуют и солят. Главное правило: при приготовлении грибов на огне длительность термической обработки должна быть не меньше получаса, в противном случае опятами можно отравиться. Опята богаты витаминами В1 и С и необходимыми для кроветворения элементами — медью и цинком. При сборе опят в лесу важно не перепутать их с ядовитыми ложными опятами. Настоящие опята приглушенных, неярких цветов, с чешуйками, белой мякотью и колечком-манжеткой на ножке. По содержанию кальция опята ничуть не уступают рыбе. Кроме того, большое количество быстроусвояемых белков, витаминов E, PP и B2, натрия, калия, железа и марганца, которые содержатся в этих лесных грибах, еще раз доказывает, что упустить возможность собрать их в ближайшем лесу никак нельзя! Опята помогают очистить организм. Хитин, входящий в состав гриба, не переваривается и не усваивается, но абсорбирует тяжелые металлы в организме человека и выводит их. Котлеты из опят Вам понадобится: свежие опята — 400 г

картофель — 500 г

мука — 150 г

лук — 2 шт.

морковь — 2 шт.

яйца — 2 шт.

масло сливочное — 5 ст. ложек

корень петрушки — 1 шт.

соль и перец — по вкусу

петрушка — по вкусу