Продукт недели: опята
Сейчас самая пора летних опят — собирать их можно будет вплоть до конца октября. Опята получили свое название из-за способа произрастания: они группкам селятся вокруг пней, образуя маленькие и большие семейки.
5 интересных фактов
- Для русской кухни опята — привычный продукт. Способов их приготовления множество: их варят, жарят, тушат, маринуют и солят. Главное правило: при приготовлении грибов на огне длительность термической обработки должна быть не меньше получаса, в противном случае опятами можно отравиться.
- Опята богаты витаминами В1 и С и необходимыми для кроветворения элементами — медью и цинком.
- При сборе опят в лесу важно не перепутать их с ядовитыми ложными опятами. Настоящие опята приглушенных, неярких цветов, с чешуйками, белой мякотью и колечком-манжеткой на ножке.
- По содержанию кальция опята ничуть не уступают рыбе. Кроме того, большое количество быстроусвояемых белков, витаминов E, PP и B2, натрия, калия, железа и марганца, которые содержатся в этих лесных грибах, еще раз доказывает, что упустить возможность собрать их в ближайшем лесу никак нельзя!
- Опята помогают очистить организм. Хитин, входящий в состав гриба, не переваривается и не усваивается, но абсорбирует тяжелые металлы в организме человека и выводит их.
Котлеты из опят
Вам понадобится:
- свежие опята — 400 г
- картофель — 500 г
- мука — 150 г
- лук — 2 шт.
- морковь — 2 шт.
- яйца — 2 шт.
- масло сливочное — 5 ст. ложек
- корень петрушки — 1 шт.
- соль и перец — по вкусу
- петрушка — по вкусу
Приготовление:
Отварить опята в подсоленной воде 30-40 минут, после варки выложить на бумажное полотенце, чтобы впиталась лишняя влага.
Лук и морковь очистить и измельчить. Очистить корень петрушки, натереть на терке, обжарить вместе с луком и морковью 10-15 минут.
Картофель натереть на крупной терке, слегка отжать.
Мелко нарезать грибы, соединить их с пассерованными овощами и тертым картофелем, добавить яйца, соль, перец по вкусу и хорошо перемешать. Сформировать котлетки и обжарить их на растительном масле до готовности.
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