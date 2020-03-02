Продукт недели: нут

Что нужно:

4 яблока сорта «Антоновка»

300 г нута

3 зубчика чеснока

100 г тхина

60 г оливкового масла

60 мл фреша лимона

специи (перец, зира)

соль по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Нут замочите на ночь, слейте воду, залейте холодной водой, доведите до кипения, снимите пену и варите в течение двух часов. За 30 минут до конца варки посолите.

Шаг 2. Помойте яблоки, заверните в фольгу и запекайте при температуре 180 градусов в течение 20-30 минут (время зависит от размера плодов). Запеченные яблоки очистите от кожи и семечек, оставьте только мякоть.

Шаг 3. В блендер выложите нут с отваром от него и все остальные ингредиенты. Пробейте до однородной консистенции. Хумус готов.