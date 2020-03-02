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Продукт недели: нут

Бараний, египетский или турецкий горох, нохат, стручки цеци и кабули-чана — как только ни называют нут. Но множество имен не отменяет факта, что этот ценный продукт, первые упоминания о котором датируются аж 7500 годом до нашей эры, поистине универсален. И очень популярен, особенно в странах Ближнего Востока. Он бывает разных цветов, форм и размеров и из него готовят такие классические блюда, как фалафель и хумус. Более того, некоторые называют нут настоящим сельскохозяйственным чудом. Давайте разберемся, почему же его так любят во всем мире.

5 интересных фактов о нуте

  • Нут — ценный источник белка для тех, кто не ест мяса. Также в нем много цинка, марганца, селена, витаминов А и В9, клетчатки, антиоксиданта мирицетина, способного предотвращать возникновение опухолей, и аминокислоты под названием метионил, которая помогает бороться с депрессией. Если есть продукт регулярно, это благотворно скажется на состоянии сердечно-сосудистой системы, улучшится пищеварение и состав крови, иммунитет и нервная система укрепятся. Причем 95% своих полезных веществ нут сохраняет и в консервированном виде.

  • В 100 г вареного нута всего 127 ккал — и при этом он очень хорошо насыщает и позволяет долго не испытывать чувство голода. Неудивительно, что этот продукт часто рекомендуют включить в свой рацион всем, кто хочет сбросить лишние килограммы.

  • В арабских странах нут считается непревзойденным афродизиаком. Эмиры, перед тем как наведаться в гарем к своим многочисленным женам, обязательно принимали блюдо из нута, приготовленного на верблюжьем молоке, с добавлением меда, зелени и сока лука: считалось, что мужская сила после употребления подобной пищи возрастает многократно.

  • Турецкий горох — незаменимый продукт не только для мужчин, но и для женщин. Судите сами: он помогает облегчить симптомы ПМС, выводит из организма шлаки, токсины и лишнюю желчь. Также содержащийся в нем комплекс витаминов и микроэлементов помогает сохранить женскую красоту: благодаря регулярному употреблению блюд из нута ваша кожа станет более эластичной, волосы — более густыми и крепкими, пройдет перхоть и зуд.

  • Нут — продукт, конечно, полезный, но есть у него и «темная сторона»: он вызывает вздутие (как, впрочем, и все бобовые), однако этот факт надо учитывать всем, у кого слабый желудочно-кишечный тракт. Также этот продукт не рекомендуется есть при подагре, цистите и тромбофлебите.

Хумус с печеной антоновкой

рецепт от шеф-повара Павла Козлова, ресторан Park Lane 29

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 4 яблока сорта «Антоновка»
  • 300 г нута
  • 3 зубчика чеснока
  • 100 г тхина
  • 60 г оливкового масла
  • 60 мл фреша лимона
  • специи (перец, зира)
  • соль по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Нут замочите на ночь, слейте воду, залейте холодной водой, доведите до кипения, снимите пену и варите в течение двух часов. За 30 минут до конца варки посолите.

Шаг 2. Помойте яблоки, заверните в фольгу и запекайте при температуре 180 градусов в течение 20-30 минут (время зависит от размера плодов). Запеченные яблоки очистите от кожи и семечек, оставьте только мякоть.

Шаг 3. В блендер выложите нут с отваром от него и все остальные ингредиенты. Пробейте до однородной консистенции. Хумус готов.

Фото: vostock-photo, предоставлены рестораном

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