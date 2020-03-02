Продукт недели: нут
5 интересных фактов о нуте
Нут — ценный источник белка для тех, кто не ест мяса. Также в нем много цинка, марганца, селена, витаминов А и В9, клетчатки, антиоксиданта мирицетина, способного предотвращать возникновение опухолей, и аминокислоты под названием метионил, которая помогает бороться с депрессией. Если есть продукт регулярно, это благотворно скажется на состоянии сердечно-сосудистой системы, улучшится пищеварение и состав крови, иммунитет и нервная система укрепятся. Причем 95% своих полезных веществ нут сохраняет и в консервированном виде.
В 100 г вареного нута всего 127 ккал — и при этом он очень хорошо насыщает и позволяет долго не испытывать чувство голода. Неудивительно, что этот продукт часто рекомендуют включить в свой рацион всем, кто хочет сбросить лишние килограммы.
В арабских странах нут считается непревзойденным афродизиаком. Эмиры, перед тем как наведаться в гарем к своим многочисленным женам, обязательно принимали блюдо из нута, приготовленного на верблюжьем молоке, с добавлением меда, зелени и сока лука: считалось, что мужская сила после употребления подобной пищи возрастает многократно.
Турецкий горох — незаменимый продукт не только для мужчин, но и для женщин. Судите сами: он помогает облегчить симптомы ПМС, выводит из организма шлаки, токсины и лишнюю желчь. Также содержащийся в нем комплекс витаминов и микроэлементов помогает сохранить женскую красоту: благодаря регулярному употреблению блюд из нута ваша кожа станет более эластичной, волосы — более густыми и крепкими, пройдет перхоть и зуд.
Нут — продукт, конечно, полезный, но есть у него и «темная сторона»: он вызывает вздутие (как, впрочем, и все бобовые), однако этот факт надо учитывать всем, у кого слабый желудочно-кишечный тракт. Также этот продукт не рекомендуется есть при подагре, цистите и тромбофлебите.
Хумус с печеной антоновкой
рецепт от шеф-повара Павла Козлова, ресторан Park Lane 29
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 4 яблока сорта «Антоновка»
- 300 г нута
- 3 зубчика чеснока
- 100 г тхина
- 60 г оливкового масла
- 60 мл фреша лимона
- специи (перец, зира)
- соль по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. Нут замочите на ночь, слейте воду, залейте холодной водой, доведите до кипения, снимите пену и варите в течение двух часов. За 30 минут до конца варки посолите.
Шаг 2. Помойте яблоки, заверните в фольгу и запекайте при температуре 180 градусов в течение 20-30 минут (время зависит от размера плодов). Запеченные яблоки очистите от кожи и семечек, оставьте только мякоть.
Шаг 3. В блендер выложите нут с отваром от него и все остальные ингредиенты. Пробейте до однородной консистенции. Хумус готов.
Фото: vostock-photo, предоставлены рестораном
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