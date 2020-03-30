Продукт недели: паста
5 интересных фактов о пасте
Родина макарон, как нетрудно догадаться, Италия. Причем пасту любили и уважали еще в Древнем Риме, с тех пор мало что изменилось. Как-то ученые подсчитали, что только в стране Данте и Петрарки за год съедают столько пасты, что если превратить их в одно большое спагетти, его длина бы составила 600 миллионов километров — этого хватит, чтобы обернуть Землю 15 тысяч раз. Однако любят пасту во всем мире, начиная от России и США и заканчивая Венесуэлой и Тунисом.
Макароны — отличный продукт для похудения. Не верите? Посмотрите на итальянцев, для которых паста — основа рациона. Дело в том, что калорийность 100 г сухих макарон из твердых сортов пшеницы составляет 270-310 ккал, кажется, что это много, но при варке это число снижается почти вдвое. Это чистый источник правильных углеводов, благодаря которому можно зарядиться энергией, долго не испытывать чувства голода и ускорить метаболизм. Жира в пасте нет совсем, зато клетчатки более чем достаточно.
В макаронных изделиях содержатся витамины группы В, витамин Е и большое количество натрия, которые, работая в комплексе, помогают защититься от преждевременного старения и появления морщин.
Сегодня в мире, по разным сведениям, существует от 400 до 600 видов макаронных изделий. Однако классическая итальянская паста изготавливается исключительно из муки твердых сортов пшеницы.
Раньше пасту было принято есть руками даже на великосветских раутах. Но это было давно, до того, как появились всевозможные соусы. Тогда макароны просто варили в воде. Как только к блюду стали добавлять помидоры, песто или тертый сыр, такой способ потерял свою актуальность и понадобилась вилка.
Спагетти с брокколи и вялеными томатами
Рецепт от бренд-шеф-повара Тициано Казило, кафе Scrocchiarella
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 80 г спагетти № 12
- 40 г постного соуса песто
- 20 мл оливкового масла Extra virgin
- 65 г брокколи
- 5 г чеснока
- 20 г вяленых томатов в масле
- 50 г томатов черри
- Соль, молотый черный перец – по вкусу
- 2 г петрушки
Для постного песто (на 150 г):
- 60 мл оливкового масла Extra virgin
- 5 г чеснока
- 50 г свежего базилика
- 30 г петрушки
- Соль, молотый черный перец – по вкусу
- 15 г кедровых орехов
Как приготовить:
Шаг 1. Спагетти сварите до состояния al dente.
Шаг 2. Приготовьте постный песто, смешав все ингредиенты для соуса блендером.
Шаг 3. Обжарьте на оливковом масле брокколи с чесноком. Добавьте вяленые томаты, разрезанные пополам черри, соль, перец и рубленую петрушку. Влейте постный песто, перемешайте. При подаче украсьте блюдо листиками базилика.
Фото: pixabay, предоставлены рестораном
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