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Продукт недели: паста

Согласно исследованиям, макароны пользуются популярностью у россиян на карантине. Именно их скупают наравне с гречкой и консервами в первую очередь. Чем же полезен этот продукт и почему его так любят не только у нас, но и во всем мире?

5 интересных фактов о пасте

  • Родина макарон, как нетрудно догадаться, Италия. Причем пасту любили и уважали еще в Древнем Риме, с тех пор мало что изменилось. Как-то ученые подсчитали, что только в стране Данте и Петрарки за год съедают столько пасты, что если превратить их в одно большое спагетти, его длина бы составила 600 миллионов километров — этого хватит, чтобы обернуть Землю 15 тысяч раз. Однако любят пасту во всем мире, начиная от России и США и заканчивая Венесуэлой и Тунисом.

  • Макароны — отличный продукт для похудения. Не верите? Посмотрите на итальянцев, для которых паста — основа рациона. Дело в том, что калорийность 100 г сухих макарон из твердых сортов пшеницы составляет 270-310 ккал, кажется, что это много, но при варке это число снижается почти вдвое. Это чистый источник правильных углеводов, благодаря которому можно зарядиться энергией, долго не испытывать чувства голода и ускорить метаболизм. Жира в пасте нет совсем, зато клетчатки более чем достаточно.

  • В макаронных изделиях содержатся витамины группы В, витамин Е и большое количество натрия, которые, работая в комплексе, помогают защититься от преждевременного старения и появления морщин.

  • Сегодня в мире, по разным сведениям, существует от 400 до 600 видов макаронных изделий. Однако классическая итальянская паста изготавливается исключительно из муки твердых сортов пшеницы.

  • Раньше пасту было принято есть руками даже на великосветских раутах. Но это было давно, до того, как появились всевозможные соусы. Тогда макароны просто варили в воде. Как только к блюду стали добавлять помидоры, песто или тертый сыр, такой способ потерял свою актуальность и понадобилась вилка.

Спагетти с брокколи и вялеными томатами

Рецепт от бренд-шеф-повара Тициано Казило, кафе Scrocchiarella

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 80 г спагетти № 12
  • 40 г постного соуса песто
  • 20 мл оливкового масла Extra virgin
  • 65 г брокколи
  • 5 г чеснока
  • 20 г вяленых томатов в масле
  • 50 г томатов черри
  • Соль, молотый черный перец – по вкусу
  • 2 г петрушки

Для постного песто (на 150 г):

  • 60 мл оливкового масла Extra virgin
  • 5 г чеснока
  • 50 г свежего базилика
  • 30 г петрушки
  • Соль, молотый черный перец – по вкусу
  • 15 г кедровых орехов

Как приготовить:

Шаг 1. Спагетти сварите до состояния al dente.

Шаг 2. Приготовьте постный песто, смешав все ингредиенты для соуса блендером.

Шаг 3. Обжарьте на оливковом масле брокколи с чесноком. Добавьте вяленые томаты, разрезанные пополам черри, соль, перец и рубленую петрушку. Влейте постный песто, перемешайте. При подаче украсьте блюдо листиками базилика.

Фото: pixabay, предоставлены рестораном

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