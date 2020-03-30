Продукт недели: паста

Родина макарон, как нетрудно догадаться, Италия. Причем пасту любили и уважали еще в Древнем Риме, с тех пор мало что изменилось. Как-то ученые подсчитали, что только в стране Данте и Петрарки за год съедают столько пасты, что если превратить их в одно большое спагетти, его длина бы составила 600 миллионов километров — этого хватит, чтобы обернуть Землю 15 тысяч раз. Однако любят пасту во всем мире, начиная от России и США и заканчивая Венесуэлой и Тунисом.

Макароны — отличный продукт для похудения. Не верите? Посмотрите на итальянцев, для которых паста — основа рациона. Дело в том, что калорийность 100 г сухих макарон из твердых сортов пшеницы составляет 270-310 ккал, кажется, что это много, но при варке это число снижается почти вдвое. Это чистый источник правильных углеводов, благодаря которому можно зарядиться энергией, долго не испытывать чувства голода и ускорить метаболизм. Жира в пасте нет совсем, зато клетчатки более чем достаточно.

В макаронных изделиях содержатся витамины группы В, витамин Е и большое количество натрия, которые, работая в комплексе, помогают защититься от преждевременного старения и появления морщин.

Сегодня в мире, по разным сведениям, существует от 400 до 600 видов макаронных изделий. Однако классическая итальянская паста изготавливается исключительно из муки твердых сортов пшеницы.