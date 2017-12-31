Продукт недели: капуста квашеная
Бесспорно и неудивительно: если с утра 1 января еще хочется салатика, то к вечеру — горячего. Чем хороша квашеная капуста в праздничные дни и как правильно варить кислые щи, вам расскажет Passion.ru.
5 интересных фактов
- Покупая на рынке квашеную капусту, обязательно попробуйте ее: она должна быть плотной и хрустящей. Если продукт не хрустит, значит, технология его приготовления была нарушена.
- Капусту нужно хранить в темноте при температуре около 0 °C. В тепле продукт начинает бродить, а в холоде — замерзает и теряет свои пищевые свойства. Для хранения стоит использовать деревянную, керамическую или стеклянную тару.
- Квашеная капуста — продукт диетический. У нее низкая энергетическая ценность. Люди, стремящиеся похудеть, могут разнообразить свой рацион этой закуской.
- Такая капуста укрепляет нервную систему, потому что в большом количестве содержит витамины группы B. Если у вас в рационе постоянно присутствует это блюдо в разных вариантах, то вы точно редко страдаете от неврозов, депрессий, бессонницы, резких перепадов настроения.
- Нельзя сказать, что капуста, рассол от нее, а еще лучше кислые щи — блюдо № 1 на столе 1-2 января. Порадуйте гостей, оливье и селедку под шубой у них уже нет больше сил есть.
Кислые щи
Вам понадобится:
- 600 г квашеной капусты (с рассолом)
- 2 головки репчатого лука
- 1 морковь
- 1 столовая ложка томатной пасты
- 2 столовые ложки растительного масла
- 1 лавровый лист
- 5-7 горошин черного перца
- Соль, сахар по вкусу
- Зелень петрушки или сельдерея
Приготовление:
В кипящую воду положить картошку, нарезаную большими кубиками, перец горошком, лаврушку. Пока картошка варится, потушите тертую морковь и мелко нарезанный лук, добавьте воды, а затем томатную пасту и пассеруйте еще минут 5-7. Зажарку добавьте в кастрюлю с водой, как только картошка сварится. Затем квашеную капусту порезать и отправить в суп (раньше нельзя, картошка останется твердой), долить рассол по вкусу, посолить. Оставить вариться еще на 10-15 минут. Подавая к столу, щи посыпать мелко нарезанной зеленью укропа, петрушки или сельдерея. И не забудьте сметану!
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