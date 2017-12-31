Бесспорно и неудивительно: если с утра 1 января еще хочется салатика, то к вечеру — горячего. Чем хороша квашеная капуста в праздничные дни и как правильно варить кислые щи, вам расскажет Passion.ru.

Вам понадобится:

600 г квашеной капусты (с рассолом)

2 головки репчатого лука

1 морковь

1 столовая ложка томатной пасты

2 столовые ложки растительного масла

1 лавровый лист

5-7 горошин черного перца

Соль, сахар по вкусу

Зелень петрушки или сельдерея

Приготовление:

В кипящую воду положить картошку, нарезаную большими кубиками, перец горошком, лаврушку. Пока картошка варится, потушите тертую морковь и мелко нарезанный лук, добавьте воды, а затем томатную пасту и пассеруйте еще минут 5-7. Зажарку добавьте в кастрюлю с водой, как только картошка сварится. Затем квашеную капусту порезать и отправить в суп (раньше нельзя, картошка останется твердой), долить рассол по вкусу, посолить. Оставить вариться еще на 10-15 минут. Подавая к столу, щи посыпать мелко нарезанной зеленью укропа, петрушки или сельдерея. И не забудьте сметану!

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