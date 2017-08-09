Квас — исконно славянский напиток, его знают уже тысячи лет. О нем упоминают древние летописи, а рецепты его передаются из поколения в поколение. Каждая область или селение имеет свои фирменные рецепты кваса!

Диетический, легкий и вкусный суп. Подходит для тех, кто ведет здоровый образ жизни или придерживается диеты.

Свекольную ботву нарезать и бланшировать пару минут. Вынуть и дать стечь воде. Измельчить стебли свеклы, зелень петрушки, зеленый лук и дольки чеснока. Кабачки нарезать на кубики среднего размера.

Свеклу очистить и измельчить с помощью терки, выложить в кастрюлю вместе с нарезанными стеблями и тушить в малом количестве воды минут пять. Залить свеклу кипящей водой, добавить кабачки, помидоры, очищенные от кожицы и нарезанные кубиками, варить суп минут десять. Добавить свекольную ботву, зелень (часть зеленого лука оставить), чеснок, специи. Варить суп минут пять. При желании в суп можно добавить несколько капель лимонного сока.

Суп можно подавать горячим, но лучше дать ему остыть и добавить в него квас и сметану — необыкновенный вкус.