Продукт недели: квас
5 интересных фактов
- Квас бывает рябиновый и свекольный, морошковый и малиновый, земляничный и барбарисовый. В квас шли яблоки и груши, брусника и смородина, но и это еще не все. Может быть густой квас, с мятой и корицей, квас для окрошки, суточный, имбирный, белый или красный квас, из листьев смородины и даже из исландского мха!
- Один из рецептов кваса зовется «кислыми щами» и варится из двух сортов солода с добавлением дрожжей гречневой муки, разбавленных в особой пропорции водой. К сожалению, в современных городах такие напитки вряд ли встретишь.
- Квас чудесно утоляет жажду и даже насыщает в зной, повышает активность и дает силы для работы, активизирует процессы пищеварения, в результате чего улучшается аппетит, он также помогает в переваривании жирных и мясных блюд, восстанавливает баланс жидкости и солей в организме.
- За счет образования в процессе брожения молочной кислоты и некоторых других кислот, квас при попадании в кишечник оказывает на него действие, подобное кефиру и простокваше: уничтожает вредную флору, поддерживая свою, полезную. Таким образом, квас — отличная профилактика кишечных расстройств и дисбактериоза.
- Квас из-за активных молочной и фруктовых кислот не стоит употреблять людям с гиперацидным гастритом и язвенной болезнью даже в стадии ремиссии — он может спровоцировать обострение, вызовет изжогу и дискомфорт.
Ботвинья с квасом
Диетический, легкий и вкусный суп. Подходит для тех, кто ведет здоровый образ жизни или придерживается диеты.
Нам потребуется:
- свекольная ботва — 1 пучок
- молодая свекла — 1 шт.
- кабачки молодые — 2 шт.
- помидор розовый (крупный) — 1 шт.
- петрушка — 1 пучок
- зеленый лук — 1 пучок
- чеснок — 4 дольки
- вода — 1,5 литра
- квас — 1 стакан
- специи — по вкусу
Свекольную ботву нарезать и бланшировать пару минут. Вынуть и дать стечь воде. Измельчить стебли свеклы, зелень петрушки, зеленый лук и дольки чеснока. Кабачки нарезать на кубики среднего размера.
Свеклу очистить и измельчить с помощью терки, выложить в кастрюлю вместе с нарезанными стеблями и тушить в малом количестве воды минут пять. Залить свеклу кипящей водой, добавить кабачки, помидоры, очищенные от кожицы и нарезанные кубиками, варить суп минут десять. Добавить свекольную ботву, зелень (часть зеленого лука оставить), чеснок, специи. Варить суп минут пять. При желании в суп можно добавить несколько капель лимонного сока.
Суп можно подавать горячим, но лучше дать ему остыть и добавить в него квас и сметану — необыкновенный вкус.
Фото: shutterstock/vostok