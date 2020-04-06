Продукт недели: куриное мясо
5 интересных фактов о курином мясе
Курятина – один из самых популярных видов мяса в мире. Это основной продукт животного происхождения для жителей Израиля и таких далеких стран, как Антигуа и Барбуда. В России курятина составляет 46% всего мясного рациона. Не менее любят ее и в США: среднестатистический американец в год съедает почти 52 кг этого продукта и по этому показателю обгоняет китайцев.
Курятина – идеальный источник животного белка, его в нем больше, чем в других видах мяса. А еще эта птица богата железом, селеном, кальцием, фосфором, магнием, кальцием и витаминами группы В. Это мясо рекомендовано включить в рацион всем – для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов и атеросклероза. Кроме того, регулярное употребление в пищу курятины помогает укрепить ногти и улучшить состояние кожи.
Куриное мясо отлично помогает укрепить иммунитет. А куриный бульон – средство номер один для борьбы с простудными заболеваниями, которое рекомендуют в качестве вспомогательного средства даже врачи.
Курятина считается мясом нежным и нежирным. Диетологи рекомендуют включить его в рацион всем, кто хочет сбросить вес и не сидеть на голодных диетах. Дело в том, что помимо низкой калорийности в этом продукте еще и совсем мало холестерина, потому есть его можно в гораздо больших количествах по сравнению с красным мясом.
Чтобы купить свежую тушку молодой курицы, при выборе нужно обязательно смотреть на цвет кожи: она тем желтее, толще и грубее, чем птица старше.
Куриные леденцы
Рецепт от шеф-повара Василия Емельяненко, ведущего программы «Ели у Емели» на телеканале «Кухня ТВ»
Фото: архив «Кухня ТВ»
Что нужно:
- 10 куриных крыльев (на двух косточках)
- 1 яйцо
- 80 г миндаля
- 80 г семян подсолнечника
- 50 г тыквенных семечек
- 100 г муки
- 2 свежих томата
- 4 маринованных томата
- 1 ч. л. семян черной горчицы
- 100 г панировочных сухарей
- ½ ч. л. копченой паприки
- 5 г зиры
- 2 веточки укропа
- 2 веточки кинзы
- 2 веточки базилика
- ½ ч. л. куркумы
- ½ ч. л. кориандра
- Соль, перец – по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. Сделайте панировку: смешайте в блендере панировочные сухари, тыквенные семечки, миндаль, семечки подсолнечника, зерна горчицы, паприку, куркуму и соль.
Шаг 2. В блендере взбейте до однородности маринованные и свежие томаты, растительное масло, мелко нашинкованные укроп, кинзу и базилик.
Шаг 3. На крыльях подрежьте сухожилия вокруг косточек. Стяните мясо вниз. Вытащите малую косточку. Обверните мясо вокруг большой косточки.
Шаг 4. На противень постелите пергамент для выпекания. Яйцо разбейте в отдельную миску и взбейте. Крылья посолите, обмакните в муке, затем – в яйце, затем – в панировке, и выставите на противень так, чтобы косточка смотрела вверх.
Шаг 5. Отправьте противень в духовку, разогретую до 180 градусов, на 15 минут.
Шаг 6. Томатный соус налейте на дно тарелки. Готовые куриные крылья выложите на соус.
Фото: freepik, предоставлены "Кухня ТВ"
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