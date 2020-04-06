Продукт недели: куриное мясо

Что нужно:

10 куриных крыльев (на двух косточках)

1 яйцо

80 г миндаля

80 г семян подсолнечника

50 г тыквенных семечек

100 г муки

2 свежих томата

4 маринованных томата

1 ч. л. семян черной горчицы

100 г панировочных сухарей

½ ч. л. копченой паприки

5 г зиры

2 веточки укропа

2 веточки кинзы

2 веточки базилика

½ ч. л. куркумы

½ ч. л. кориандра

Соль, перец – по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Сделайте панировку: смешайте в блендере панировочные сухари, тыквенные семечки, миндаль, семечки подсолнечника, зерна горчицы, паприку, куркуму и соль.

Шаг 2. В блендере взбейте до однородности маринованные и свежие томаты, растительное масло, мелко нашинкованные укроп, кинзу и базилик.

Шаг 3. На крыльях подрежьте сухожилия вокруг косточек. Стяните мясо вниз. Вытащите малую косточку. Обверните мясо вокруг большой косточки.

Шаг 4. На противень постелите пергамент для выпекания. Яйцо разбейте в отдельную миску и взбейте. Крылья посолите, обмакните в муке, затем – в яйце, затем – в панировке, и выставите на противень так, чтобы косточка смотрела вверх.

Шаг 5. Отправьте противень в духовку, разогретую до 180 градусов, на 15 минут.

Шаг 6. Томатный соус налейте на дно тарелки. Готовые куриные крылья выложите на соус.