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Продукт недели: куриное мясо

Куриное мясо – вкусный, полезный и низкокалорийный продукт, который очень популярен в нашей стране. Этот продукт с древних времен считается прекрасным средством для восстановления сил и укрепления иммунитета, что особенно важно в условиях пандемии. По этой причине редакция Passion .ru решила рассказать вам о курином мясе поподробнее, ведь вы наверняка не знаете обо всех его полезных свойствах.

5 интересных фактов о курином мясе

  • Курятина – один из самых популярных видов мяса в мире. Это основной продукт животного происхождения для жителей Израиля и таких далеких стран, как Антигуа и Барбуда. В России курятина составляет 46% всего мясного рациона. Не менее любят ее и в США: среднестатистический американец в год съедает почти 52 кг этого продукта и по этому показателю обгоняет китайцев.

  • Курятина – идеальный источник животного белка, его в нем больше, чем в других видах мяса. А еще эта птица богата железом, селеном, кальцием, фосфором, магнием, кальцием и витаминами группы В. Это мясо рекомендовано включить в рацион всем – для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов и атеросклероза. Кроме того, регулярное употребление в пищу курятины помогает укрепить ногти и улучшить состояние кожи.

  • Куриное мясо отлично помогает укрепить иммунитет. А куриный бульон – средство номер один для борьбы с простудными заболеваниями, которое рекомендуют в качестве вспомогательного средства даже врачи.

  • Курятина считается мясом нежным и нежирным. Диетологи рекомендуют включить его в рацион всем, кто хочет сбросить вес и не сидеть на голодных диетах. Дело в том, что помимо низкой калорийности в этом продукте еще и совсем мало холестерина, потому есть его можно в гораздо больших количествах по сравнению с красным мясом.

  • Чтобы купить свежую тушку молодой курицы, при выборе нужно обязательно смотреть на цвет кожи: она тем желтее, толще и грубее, чем птица старше.

Куриные леденцы

Рецепт от шеф-повара Василия Емельяненко, ведущего программы «Ели у Емели» на телеканале «Кухня ТВ»

Фото: архив «Кухня ТВ»

Что нужно:

  • 10 куриных крыльев (на двух косточках)
  • 1 яйцо
  • 80 г миндаля
  • 80 г семян подсолнечника
  • 50 г тыквенных семечек
  • 100 г муки
  • 2 свежих томата
  • 4 маринованных томата
  • 1 ч. л. семян черной горчицы
  • 100 г панировочных сухарей
  • ½ ч. л. копченой паприки
  • 5 г зиры
  • 2 веточки укропа
  • 2 веточки кинзы
  • 2 веточки базилика
  • ½ ч. л. куркумы
  • ½ ч. л. кориандра
  • Соль, перец – по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Сделайте панировку: смешайте в блендере панировочные сухари, тыквенные семечки, миндаль, семечки подсолнечника, зерна горчицы, паприку, куркуму и соль.

Шаг 2. В блендере взбейте до однородности маринованные и свежие томаты, растительное масло, мелко нашинкованные укроп, кинзу и базилик.

Шаг 3. На крыльях подрежьте сухожилия вокруг косточек. Стяните мясо вниз. Вытащите малую косточку. Обверните мясо вокруг большой косточки.

Шаг 4. На противень постелите пергамент для выпекания. Яйцо разбейте в отдельную миску и взбейте. Крылья посолите, обмакните в муке, затем – в яйце, затем – в панировке, и выставите на противень так, чтобы косточка смотрела вверх.

Шаг 5. Отправьте противень в духовку, разогретую до 180 градусов, на 15 минут.

Шаг 6. Томатный соус налейте на дно тарелки. Готовые куриные крылья выложите на соус.

Фото: freepik, предоставлены "Кухня ТВ"

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