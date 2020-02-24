## 5 интересных фактов о клюквеОткуда появилось русское название «клюква», до сих пор неясно, потому что латинское название ягоды – Oxycoccos – буквально означает «кислая ягода», первые европейские поселенцы называли ее Cranberry, «ягода-журавль», потому что раскрытые цветки на тонких длинных стеблях напоминали им эту птицу. Есть еще два названия –«медвежья ягода» – из-за того, что этим животным она очень даже по вкусу, и «северная ягода» – потому что кустарники любят прохладный климат, заболоченные местности и влажные берега озер.Кто бы что ни говорил, но клюква исключительно полезна для здоровья, особенно в холодное время года, когда активизируются вирусы. Дело в том, что в этих ягодах высокая концентрация витамина С, который стоит на страже нашего иммунитета и необходим для сохранения красоты и молодости кожи. Также в ней много витамина В 1, РР, А и К, а также калия, йода, железа, кальция, серы и фосфора. Последние исследования доказывают, что клюква облегчает симптомы депрессии, защищает от стресса и оказывает мощнейшее противовоспалительное действие. С помощью этих ягод лечат такие заболевания, как цинга, ревматизм и ангина (об авитаминозе тоже не забываем).Урожай клюквы собирается два раза в год – осенью (ягоды могут храниться свежими в течение 1-2 лет) и в самом начале зимы (прихваченные холодом плоды можно хранить только в замороженном виде). Мировым лидером по выращиванию этого продукта считается США, но клюквенные поля есть и в Белоруссии, Канаде и Польше. В России ягоды произрастают в северо-западных районах Европейской части страны, Западной Сибири, на Камчатке и Сахалине. В 80-х годах прошлого века клюква была чрезвычайно востребована вовсе не в кулинарии, а в кинопроизводстве – все потому, что она прекрасно имитировала кровь.В США и Канаде выращивают крупноплодные сорта клюквы, которые не тонут в воде, потому сбор урожая проходит весьма оригинальным способом: ягодные поля искусственно затапливаются, зрелые плоды, благодаря камерам воздуха внутри, всплывают, и специальная машина их собирает. Затем плантации вновь осушаются. ## Морковный торт с клюквой и кокосовым кремомрецепт от команды ресторана Fresh Что нужно:160 г спельтовой муки275 г муки высшего сорта275 г коричневого тростникового сахара½ ч. л. без горки соли10 г разрыхлителя½ ч. л. без горки пищевой соды2 ч. л. без горки корицы 350 г очищенной моркови130 мл апельсинового фреша45 г кокосовой стружки70 г очищенных грецких орехов80 г сушеной клюквы150 мл растительного маслаДля кокосового крема:275 мл кокосовых сливок50 г сахарной пудры½ ч. л. кукурузного крахмала Как приготовить:Шаг 1. Смешайте все сухие ингредиенты, добавьте тертую морковь, замочите в апельсиновом соке клюкву, изюм и кокосовую стружку. Шаг 2. Добавьте в тертую морковь мелко порубленный грецкий орех и растительное масло, замочите. Шаг 3. В апельсиновом соке смешайте все продукты и слегка перемешайте. Получившуюся массу выложите в форму.Шаг 4. Выпекайте в духовке при 150°C на протяжении 80 минут. Выньте пирог из формы, дайте остыть. Шаг 5. Кокосовые сливки предварительно поставьте в холодильник на 48 часов. Затем добавьте к сливкам крахмал и сахарную пудру, перемешайте.Шаг 6. Подавайте торт вместе с кокосовым кремом, для украшения используйте лапшу из моркови. Фото: vostock-photo, предоставлены рестораномПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!