Продукт недели: кальмар

Вам потребуется:

3 тушки кальмаров,

3 яйца,

1 свежий огурец,

1 зелёное яблоко,

1 лимон,

2 столовые ложки оливкового масла,

петрушка, укроп, базилик.

зернышки граната

Приготовление:

Сварить яйца и кальмары. Кстати, неочищенные моллюски считаются более качественными, поскольку после фабричной очистки моллюски становятся жестче. Чистить их несложно: сначала разморозить при комнатной температуре или в холодильнике, затем залить на одну минуту кипятком, слить кипяток и поместить кальмары в холодную воду. После этого можно легко снять свернувшуюся шкурку, удалить внутренности — и кальмары можно готовить. Это лучший способ сделать так, чтобы кальмары были мягкими, нежными и сочными. Если у вас уже очищенные кальмары, то нужно без размораживания просто опустить их в кипящую воду на одну минуту, выключить огонь, а потом подержать в воде еще 3–4 минуты. Остудить и нарезать кольцами или соломкой. Огурец и яблоко надо натереть на крупной терке, зелень и яйца – измельчить. И пора приготовить заправку: смешайте лимонный сок с оливковым маслом. Теперь заправьте и перемешайте салат. Дайте немного настояться и подавайте к столу.

Текст: Инна Щепетко

Фото: shutterstock.com

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