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Продукт недели: кальмар

Кальмар – головоногий моллюск, обитатель морей и океанов, уже много столетий употребляемый в пищу. Мясо кальмаров обладает отменным вкусом, высокой питательной ценностью и даже целебными свойствами. Оно низкокалорийное, диетическое, с высоким содержанием белка и аминокислот, ненасыщенных жирных кислот и витаминов, микро- и макроэлементов. Таких, например, как йод и селен.

Пять интересных фактов

  1. Кальмар весьма необычно устроен. У них есть жабры, как у рыбы. Мягкое тело не имеет внешней оболочки, как у других моллюсков. Каждый кальмар обладает тремя сердцами: два жаберных они качают кислород в главное, системное сердце, которое перемещает кровь по всему телу. Еще у кальмара 8 или 10 "рук", дополненных присосками или когтями, в зависимости от вида. Некоторые виды могут светиться в темноте благодаря биолюминесцентным органам. Дополняют портрет супермоллюска самые большие в животном царстве глаза (размер глазного яблока может достигать размера баскетбольного мяча).
  2. Кальмар – самое интеллектуальное существо среди беспозвоночных. Он активен, быстро приспосабливается к переменам. Например, может изменять не только цвет, чтобы соответствовать окружающему морскому ландшафту, но и структуру кожи. А еще способны выпускать облако чернил, чтобы убегать от нападающих хищников.
  3. Чернила кальмара - это вещество из группы меланинов, сходное по составу с пигментом, которым окрашены наши волосы. Чернила на протяжении долгого времени использовались для изготовления краски сепия, для приготовления обычных чернил, для приготовления лекарств и в кулинарии. Рекомендуют их и для приготовления необычных соусов, и для сохранения "морского" вкуса рыбных блюд, и просто для эффектного вида. Единственный продукт, который никогда не сочетают с чернилами — это мясо.
  4. Кальмары считаются самыми быстрыми в мире беспозвоночными – проплывают до 25 длин своего тела за секунду. Они уступают в скорости только таким спринтерам моря, как меч-рыба, тунцы и дельфины. Некоторые виды буквально могут «летать» на короткие расстояния – до 30 метров.
  5. В японской кухне существует блюдо «танцующий кальмар». Свежего кальмара помещают в чашку с рисом, а затем поливают соевым соусом — и в это время моллюск начинает «танцевать», перебирая своими щупальцами. Данный эффект объясняется особым строением нервных волокон кальмаров, которые даже вступают в реакцию с натрием и заставляют мышцы сокращаться.

Салат с кальмарами и яблоком

Вам потребуется:

  • 3 тушки кальмаров,
  • 3 яйца,
  • 1 свежий огурец,
  • 1 зелёное яблоко,
  • 1 лимон,
  • 2 столовые ложки оливкового масла,
  • петрушка, укроп, базилик.
  • зернышки граната

Приготовление:

Сварить яйца и кальмары. Кстати, неочищенные моллюски считаются более качественными, поскольку после фабричной очистки моллюски становятся жестче. Чистить их несложно: сначала разморозить при комнатной температуре или в холодильнике, затем залить на одну минуту кипятком, слить кипяток и поместить кальмары в холодную воду. После этого можно легко снять свернувшуюся шкурку, удалить внутренности — и кальмары можно готовить. Это лучший способ сделать так, чтобы кальмары были мягкими, нежными и сочными. Если у вас уже очищенные кальмары, то нужно без размораживания просто опустить их в кипящую воду на одну минуту, выключить огонь, а потом подержать в воде еще 3–4 минуты. Остудить и нарезать кольцами или соломкой. Огурец и яблоко надо натереть на крупной терке, зелень и яйца – измельчить. И пора приготовить заправку: смешайте лимонный сок с оливковым маслом. Теперь заправьте и перемешайте салат. Дайте немного настояться и подавайте к столу.

Текст: Инна Щепетко

Фото: shutterstock.com

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