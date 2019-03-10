Продукт недели: итальянская паста

5 интересных фактов о пасте

Итальянцы гордо именуют пасту национальным продуктом и даже символом своей страны, но изобрели ее вовсе не они. Первые макароны были приготовлены аж в V веке до н.э, в Древнем Китае. Ученые в буквальном смысле докопались до этого факта в 2005 году, когда в ходе масштабных археологических раскопок в долине реки Хуанхэ нашли глиняный сосуд с лапшой длиной более полуметра, которая прекрасно сохранилась спустя столько тысяч лет.

В стакане спагетти содержится всего 200 ккал, 40 г углеводов и всего по 1 г жиров и соли. Благодаря этому паста помогает оставаться в форме, даже если вы жить не можете без любимых макарон – этот факт доказан многочисленными исследованиями ученых, спортсменами, в рацион которых паста вошла уже давно, и, конечно же, итальянцами.

Паста в переводе с итальянского означает «тесто». При варке макарон следует учитывать следующие пропорции, считающиеся каноническими: 1000-100-100, то есть 1000 мл воды, 100 г пасты, 10 г соли. Правильная степень готовности – al dente, это то состояние, когда она остается еще достаточно твердой и не разваливается.

Паста способствует сохранению красоты и молодости на долгие. Да-да, вы не ослышались! Дело в том, что хорошую пасту делают исключительно из твердых сортов пшеницы, в которая характеризуется высоким содержанием витамина Е, ответственного за то, чтобы наша кожа как можно дольше оставалась упругой и эластичной, и затормаживающего процесс появления морщин и старения в целом.

На сегодня в мире насчитывается порядка 600 видов пасты. Это связано в первую очередь с использованием различных добавок в тесто и созданием новых форм. Однако итальянцы довольно консервативны в своих предпочтениях и чаще всего выбирают классические спагетти. Разная форма пасты диктует, какие блюда из нее можно приготовить: мелкие анелли идеальны для супов, спиральки – для салатов, а тальятелле и спагетти – для блюд, в составе которых есть соусы. На сегодняшний день самым экзотическим видом пасты принято считать спагетти с чернилами каракатицы. И вы удивитесь, но ньоки тоже считаются пастой.

Пикантные спагетти с перцем, чесноком, оливковым маслом и крошкой

от итальянского ресторатора Валентино Бонтемпи

Время приготовления: 20 минут

Сложность: 3 из 10