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Продукт недели: итальянская паста

Паста – одно из самых популярных блюд Италии, но и в России оно никого не оставило равнодушным. Но почему итальянцы называют наши любимые макароны пастой, где она была изобретена, чем это блюдо полезно и как в конце концов его правильно готовить?

5 интересных фактов о пасте

Итальянцы гордо именуют пасту национальным продуктом и даже символом своей страны, но изобрели ее вовсе не они. Первые макароны были приготовлены аж в V веке до н.э, в Древнем Китае. Ученые в буквальном смысле докопались до этого факта в 2005 году, когда в ходе масштабных археологических раскопок в долине реки Хуанхэ нашли глиняный сосуд с лапшой длиной более полуметра, которая прекрасно сохранилась спустя столько тысяч лет.

В стакане спагетти содержится всего 200 ккал, 40 г углеводов и всего по 1 г жиров и соли. Благодаря этому паста помогает оставаться в форме, даже если вы жить не можете без любимых макарон – этот факт доказан многочисленными исследованиями ученых, спортсменами, в рацион которых паста вошла уже давно, и, конечно же, итальянцами.

Паста в переводе с итальянского означает «тесто». При варке макарон следует учитывать следующие пропорции, считающиеся каноническими: 1000-100-100, то есть 1000 мл воды, 100 г пасты, 10 г соли. Правильная степень готовности – al dente, это то состояние, когда она остается еще достаточно твердой и не разваливается.

Паста способствует сохранению красоты и молодости на долгие. Да-да, вы не ослышались! Дело в том, что хорошую пасту делают исключительно из твердых сортов пшеницы, в которая характеризуется высоким содержанием витамина Е, ответственного за то, чтобы наша кожа как можно дольше оставалась упругой и эластичной, и затормаживающего процесс появления морщин и старения в целом.

На сегодня в мире насчитывается порядка 600 видов пасты. Это связано в первую очередь с использованием различных добавок в тесто и созданием новых форм. Однако итальянцы довольно консервативны в своих предпочтениях и чаще всего выбирают классические спагетти. Разная форма пасты диктует, какие блюда из нее можно приготовить: мелкие анелли идеальны для супов, спиральки – для салатов, а тальятелле и спагетти – для блюд, в составе которых есть соусы. На сегодняшний день самым экзотическим видом пасты принято считать спагетти с чернилами каракатицы. И вы удивитесь, но ньоки тоже считаются пастой.

Пикантные спагетти с перцем, чесноком, оливковым маслом и крошкой

от итальянского ресторатора Валентино Бонтемпи

Время приготовления: 20 минут

Сложность: 3 из 10

Фото: shutterstock

Что нужно на 4 порции:

  • спагетти №7 – 400 г
  • лук-шалот – 1 штука
  • томатная паста – 1 ст. л.
  • веточка петрушки – 1 шт.
  • зубчик чеснока – 1 шт.
  • оливковое масло – ½ стакана
  • сливочное масло
  • панировочные сухари – 1 горсть
  • острый перец – щепотка
  • соль, перец – по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Чеснок измельчите и обжарьте с острым перчиком и щепоткой соли на ½ стакана разогретого на сковороде оливкового масла. Сигналом о готовности послужит характерный аромат, но следите, чтобы чеснок не подгорел, иначе он начнет горчить и блюдо потеряет свой нежный вкус. Затем добавьте измельченную петрушку.

Шаг 2. Отварите пасту до состояния аль денте и смешайте ее с приготовленным чесночно-перечным соусом.

Шаг 3. Смешайте на сковороде оливковое и сливочное масла и обжарьте на полученной смеси предварительно измельченный лук-шалот. Затем добавьте панировочные сухари, томатную пасту, посолите, поперчите и все хорошенько перемешайте. В итоге у вас должны получиться хрустящие хлебные шарики.

Шаг 4. Посыпьте пасту полученными хлебными крошками. Блюдо готово!

Живите и ешьте со вкусом!

Текст: Наталья Обрядина

Фото: shutterstock

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