Продукт недели: гречка
5 интересных фактов о гречке
Родина гречки – Индия и Непал. И если верить «Википедии», в этих странах крупу называют черным рисом. Любят этот продукт в Японии – из нее готовят традиционную лапшу соба, и в России, где ее и варят, и жарят, и с молоком едят. А вот в Европе и США гречка не прижилась, возможно, виной тому довольно специфический горьковатый вкус.
Гречневая крупа очень полезная. Это ценный источник аминокислот (в ней содержится три из восьми наиболее важных для здоровья – лизин, треонин и трипофан), клетчатки, растительного белка и витаминов группы В, РР, щавелевой, яблочной и лимонной кислот. Продукт идеально подходит для диет: крупа низкокалорийная и при этом в ней содержатся питательные вещества, которые помогают ускорить метаболизм и вывести из организма лишнюю жидкость.
Помните, как в детстве мама кормила вас гречневой кашей с сахаром? Это тот случай, когда она была не права! Смешивать эту крупу с сахаром ни в коем случае нельзя – он нейтрализует все ее полезные свойства. Так что, если очень хочется сладкой гречки, лучше добавьте ложку меда.
Гречка наполняет жизненной энергией. По крайней мере, так считают в Индии и Китае. Только для достижения подобного эффекта крупу не надо есть, по ней нужно ходить босыми ногами. Также гречка помогает от бессонницы, поэтому шелухой от нее наполняют подушки.
Закупать гречку впрок – дело вполне разумное. Этот продукт один из тех, которые могут храниться очень долго и при этом не потерять своих вкусовых качеств. Именно поэтому ее закупают для нужд армии и военно-морского флота. Росрезерв хранит гречку при температуре от 0 до -10 градусов – и она не становится прогорклой или невкусной.
Гречка в вешенками и кокосовыми сливками
Рецепт от шеф-повара Андрея Заварницина, ресторан Meatless
Фото: архив ресторана
Что нужно на 4 порции:
- 1 стакан гречки
- 1,5 стакана воды
- 300 г вешенок
- 1 головка репчатого лука
- 200 г кокосовых сливок
- Соль, перец – по вкусу
- веточка тимьяна
- 10 г растительного масла
Как приготовить:
Шаг 1. Гречку залейте водой в глубокой миске, уберите руками все бракованные зерна (они всплывают). Хорошо промойте. Пересыпьте в кастрюлю, залейте водой, варите на среднем огне 15 минут после закипания.
Шаг 2. Лук почистите, порежьте тонкими полукольцами. Вешенки промойте, отрежьте прикорневую ножку. Шляпки порежьте произвольно.
Шаг 3. В сковороде на растительном масле обжарьте лук до золотистого тона, добавьте вешенки, обжарьте. Добавьте кокосовые сливки, потомойте. После добавьте готовую гречку, посолите, поперчите, хорошо перемешайте, потомите 2-3 минуты. Подавайте с веточкой тимьяна.
Фото: depositphotos, предоставлены рестораном
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