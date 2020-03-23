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Продукт недели: гречка

Из-за пандемии коронавируса гречка, и без того любимая россиянами, стала продуктом необходимости №1. С прилавков магазинов ее смели в первую очередь. Именно по этой причине редакция Passion.ru решила вспомнить, чем же так полезен этот продукт и поделиться рецептом вкусной гречневой каши – ведь теперь всем сидящим на карантине предстоит решить, что приготовить из сделанных запасов крупы.

5 интересных фактов о гречке

  • Родина гречки – Индия и Непал. И если верить «Википедии», в этих странах крупу называют черным рисом. Любят этот продукт в Японии – из нее готовят традиционную лапшу соба, и в России, где ее и варят, и жарят, и с молоком едят. А вот в Европе и США гречка не прижилась, возможно, виной тому довольно специфический горьковатый вкус.

  • Гречневая крупа очень полезная. Это ценный источник аминокислот (в ней содержится три из восьми наиболее важных для здоровья – лизин, треонин и трипофан), клетчатки, растительного белка и витаминов группы В, РР, щавелевой, яблочной и лимонной кислот. Продукт идеально подходит для диет: крупа низкокалорийная и при этом в ней содержатся питательные вещества, которые помогают ускорить метаболизм и вывести из организма лишнюю жидкость.

  • Помните, как в детстве мама кормила вас гречневой кашей с сахаром? Это тот случай, когда она была не права! Смешивать эту крупу с сахаром ни в коем случае нельзя – он нейтрализует все ее полезные свойства. Так что, если очень хочется сладкой гречки, лучше добавьте ложку меда.

  • Гречка наполняет жизненной энергией. По крайней мере, так считают в Индии и Китае. Только для достижения подобного эффекта крупу не надо есть, по ней нужно ходить босыми ногами. Также гречка помогает от бессонницы, поэтому шелухой от нее наполняют подушки.

  • Закупать гречку впрок – дело вполне разумное. Этот продукт один из тех, которые могут храниться очень долго и при этом не потерять своих вкусовых качеств. Именно поэтому ее закупают для нужд армии и военно-морского флота. Росрезерв хранит гречку при температуре от 0 до -10 градусов – и она не становится прогорклой или невкусной.

Гречка в вешенками и кокосовыми сливками

Рецепт от шеф-повара Андрея Заварницина, ресторан Meatless

Фото: архив ресторана

Что нужно на 4 порции:

  • 1 стакан гречки
  • 1,5 стакана воды
  • 300 г вешенок
  • 1 головка репчатого лука
  • 200 г кокосовых сливок
  • Соль, перец – по вкусу
  • веточка тимьяна
  • 10 г растительного масла

Как приготовить:

Шаг 1. Гречку залейте водой в глубокой миске, уберите руками все бракованные зерна (они всплывают). Хорошо промойте. Пересыпьте в кастрюлю, залейте водой, варите на среднем огне 15 минут после закипания.

Шаг 2. Лук почистите, порежьте тонкими полукольцами. Вешенки промойте, отрежьте прикорневую ножку. Шляпки порежьте произвольно.

Шаг 3. В сковороде на растительном масле обжарьте лук до золотистого тона, добавьте вешенки, обжарьте. Добавьте кокосовые сливки, потомойте. После добавьте готовую гречку, посолите, поперчите, хорошо перемешайте, потомите 2-3 минуты. Подавайте с веточкой тимьяна.

Фото: depositphotos, предоставлены рестораном

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