Продукт недели: гречка

Что нужно на 4 порции:

1 стакан гречки

1,5 стакана воды

300 г вешенок

1 головка репчатого лука

200 г кокосовых сливок

Соль, перец – по вкусу

веточка тимьяна

10 г растительного масла

Как приготовить:

Шаг 1. Гречку залейте водой в глубокой миске, уберите руками все бракованные зерна (они всплывают). Хорошо промойте. Пересыпьте в кастрюлю, залейте водой, варите на среднем огне 15 минут после закипания.

Шаг 2. Лук почистите, порежьте тонкими полукольцами. Вешенки промойте, отрежьте прикорневую ножку. Шляпки порежьте произвольно.

Шаг 3. В сковороде на растительном масле обжарьте лук до золотистого тона, добавьте вешенки, обжарьте. Добавьте кокосовые сливки, потомойте. После добавьте готовую гречку, посолите, поперчите, хорошо перемешайте, потомите 2-3 минуты. Подавайте с веточкой тимьяна.