Продукт недели: дыня
Дыня — прекрасное летнее лакомство, о котором мы предлагаем узнать побольше!
5 интересных фактов
- Дыня — представительница семейства тыквенных, а ее ближайшими «родственниками» являются огурцы и кабачки. Из-за такого овощного родства, но в то же время сладкого вкуса, дыню называют десертным овощем. Эта культура однолетняя, а спелости достигает за три-четыре месяца.
- Родиной дыни исследователи называют север Африки и северо-запад Индии. Об этом плоде было известно уже 6 тысяч лет назад, а древние египтяне даже использовали ее в качестве даров, сопровождавших божественное жертвоприношение.
- Дыня — прекрасный источник многих полезных микроэлементов. Эта культура очень богата витаминами Р, А, РР, Е, В1, В2, фолиевой кислотой и каротином. Кроме того, она способна восполнить недостаток таких минералов, как магний, железо, кальций, калий, натрий, фосфор и кремний. Тем, кто следит за фигурой, важно помнить, что дыня содержит много легкоусвояемого сахара, поэтому злоупотреблять ей не стоит.
- Чтобы извлечь из дыни максимальную пользу, нужно съедать мякоть до самой кожуры — именно там содержится ценный кремний.
- Ученые называют дыню лучшим продуктом для очищения организма. Из-за высокого содержания клетчатки и других полезных веществ употребление этого плода нормализует работу ЖКТ и улучшает состояние микрофлоры кишечника.
Рулет с мягким сыром и жареной дыней
Вам понадобится:
- филе куриной грудки — 160 г
- мякоть дыни — 30 г
- сыр фета — 30 г
- жировая сетка — 25 г
- трюфельная заправка — 1 г
- соль, перец — по вкусу
Для гарнира:
- мякоть дыни — 150 г
- помидоры вяленые — 20 г
- масло сливочное — 10 г
- овощной соус со сливками — 20 г
- базилик — 2 г
- сыр пармезан — 2 г
Для украшения:
- перец чили — 3 г
- зелень
Отбить куриное филе, фету и брусочки дыни выложить в центр, завернуть рулетом, а рулет завернуть в жировую сетку. Обжарить на растительном масле до золотистой корочки, довести до готовности в духовке при температуре 180 градусов в течение 7-10 минут.
Дыню, нарезанную ломтиками, обжарить на сливочном масле вместе с вялеными помидорами и измельченным базиликом.
На блюдо сначала выложить дыню, посыпать ее тертым пармезаном, затем нарезанный ломтиками куриный рулет. На рулет выложить кружочки перца чили и полить прогретым овощным соусом.
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