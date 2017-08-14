Дыня — прекрасное летнее лакомство, о котором мы предлагаем узнать побольше!

Отбить куриное филе, фету и брусочки дыни выложить в центр, завернуть рулетом, а рулет завернуть в жировую сетку. Обжарить на растительном масле до золотистой корочки, довести до готовности в духовке при температуре 180 градусов в течение 7-10 минут.

Дыню, нарезанную ломтиками, обжарить на сливочном масле вместе с вялеными помидорами и измельченным базиликом.

На блюдо сначала выложить дыню, посыпать ее тертым пармезаном, затем нарезанный ломтиками куриный рулет. На рулет выложить кружочки перца чили и полить прогретым овощным соусом.

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