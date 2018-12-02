Продукт недели: свекла

5 интересных фактов
- Только представьте себе, лишь за 800 лет до нашей эры начали разводить свеклу как корнеплод. До этого использовали только ее зелень для супов и салатов.
- В XIV веке корнеплод появился и в России, и из него сразу же стали готовить... Правильно, борщ. Правда, раньше плод называли бураком.
- Пищевой порошок свеклы часто используют в кетчупах и при подкрашивании томатного соуса и некоторых продуктов (например, макарон).
- Свекла — незаменимый продукт в рационе человека. Ученые связывают это с тем, что в свекле содержатся практически все витамины, минералы. Но самое главное — в этом корнеплоде есть вещества, которые не разрушаются при термической обработке, так что даже в вареном виде свекла очень полезна.
- Если есть свеклу в больших количествах, она может проявить свои побочные эффекты: этот корнеплод — природное слабительное. Не стоит увлекаться свеклой тем, кто страдает гастритом с повышенной кислотностью, сахарным диабетом, мочекаменной болезнью.
Винегрет с капустой
Готовить винегрет после работы — издевательство. А потому сварите все ингредиенты накануне вечером. Или просто купите вакуумную упаковку уже готовых и нарезанных овощей. Вам останется добавить только горошек и зелень. Мы рекомендуем вам использовать вместо соленых огурцов квашеную капусту. Ее можно немного нарезать, а можно и так смешать с салатом, попробуйте — очень вкусно, а главное, быстро. Рецепт же классического винегрета вы найдете у нас на сайте.
Текст: Юлия Шумилко
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