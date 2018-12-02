Продукт недели: свекла

Готовить винегрет после работы — издевательство. А потому сварите все ингредиенты накануне вечером. Или просто купите вакуумную упаковку уже готовых и нарезанных овощей. Вам останется добавить только горошек и зелень. Мы рекомендуем вам использовать вместо соленых огурцов квашеную капусту. Ее можно немного нарезать, а можно и так смешать с салатом, попробуйте — очень вкусно, а главное, быстро. Рецепт же классического винегрета вы найдете у нас на сайте.

Текст: Юлия Шумилко

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