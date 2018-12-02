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Продукт недели: свекла

На дворе зима и пост, и мы решили периодически снабжать вас постными рецептами. Они понравятся всем! Кстати, на нашем сайте вы всегда найдете такие блюда. Попробуйте винегрет с квашеной капустой, салат с чесноком или черносливом, борщ, селедку под шубой...

5 интересных фактов

  1. Только представьте себе, лишь за 800 лет до нашей эры начали разводить свеклу как корнеплод. До этого использовали только ее зелень для супов и салатов.
  2. В XIV веке корнеплод появился и в России, и из него сразу же стали готовить... Правильно, борщ. Правда, раньше плод называли бураком.
  3. Пищевой порошок свеклы часто используют в кетчупах и при подкрашивании томатного соуса и некоторых продуктов (например, макарон).
  4. Свекла — незаменимый продукт в рационе человека. Ученые связывают это с тем, что в свекле содержатся практически все витамины, минералы. Но самое главное — в этом корнеплоде есть вещества, которые не разрушаются при термической обработке, так что даже в вареном виде свекла очень полезна.
  5. Если есть свеклу в больших количествах, она может проявить свои побочные эффекты: этот корнеплод — природное слабительное. Не стоит увлекаться свеклой тем, кто страдает гастритом с повышенной кислотностью, сахарным диабетом, мочекаменной болезнью.

Винегрет с капустой

Готовить винегрет после работы — издевательство. А потому сварите все ингредиенты накануне вечером. Или просто купите вакуумную упаковку уже готовых и нарезанных овощей. Вам останется добавить только горошек и зелень. Мы рекомендуем вам использовать вместо соленых огурцов квашеную капусту. Ее можно немного нарезать, а можно и так смешать с салатом, попробуйте — очень вкусно, а главное, быстро. Рецепт же классического винегрета вы найдете у нас на сайте.

Текст: Юлия Шумилко

Фото: Shutterstok

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