Арбузы бывают разными: с красной, черной и желтой мякотью, круглыми и квадратными, с косточками и без. Во второй половине августа арбузы становятся особенно популярными, поэтому самое время узнать о них что-то новое!

5 интересных фактов Свое русское название этот плод получил от тюркского слова «хабрюза», которое заимствовано из персидского языка. Это слово в переводе означает «дыня», а если пробраться к самому корневому значению, то арбуз — это «огромный огурец» или «огурец величиной с осла». Регулярное употребление арбуза помогает предотвратить возникновения рака легких, желудка и предстательной железы. Такое действие арбуз имеет благодаря содержащемуся в нем антиоксиданту ликопену (именно он и придает красный цвет мякоти плода). Кроме того, арбуз богат витаминами А, В6 и С, а также цитруллином и аргинином — элементами, необходимыми для здоровья сердца. Арбуз — идеальный продукт для тех, кто следит за фигурой. В 100 граммах мякоти содержится не больше 40 калорий и 8 граммов сахара, кроме того, в ней почти нет белков и жиров. Существуют даже целые диеты, основанные на этом продукте. Как утверждается, «арбузная диета» помогает не только снижать вес, но и выводить из организма токсины и нормализовать работу пищеварительной системы. Съев несколько ломтиков арбуза в жаркий летний день, вы защитите свой организм от обезвоживания. Эта ягода на 92% состоит из воды и, как показывают исследования, насыщает влагой в два раза лучше, чем вода сама по себе. Это связано с содержанием в арбузе солей кальция, магния, натрия и калия — они помогают поддерживать необходимый уровень влаги в организме. Съедобна и полезна не только мякоть арбуза, но и его кожура и даже семечки. Из кожуры варят джемы и варенья, а семечки можно обжарить и есть как закуску. Настои на арбузных корках обладают мочегонным эффектом и при этом не раздражают мочевыводящие пути и почки. Жареный арбуз в кляре Вам понадобится: мякоть арбуза — по вкусу

яичные белки — 2 шт.

ежевика или малина — несколько штук

персик — 1 шт.

мука — 4 ст. ложки

крахмал — 4 ст. ложки

растительное масло

сахарная пудра — 1/2 стакана