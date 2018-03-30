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Сегодня один из трех дней поста, когда можно есть рыбу. Шеф-повар Дмитрий Еремеев из ресторана «Турандот» предлагает вам попробовать необычный рецепт.

Вам понадобится:

  • филе семги — 50 г
  • соус юдзу-понзу-шикваса — 5 г
  • соус крудо — 5 г
  • огурец — 10 г
  • маринад для огурцов — 5 г
  • цветок пищевой — 1 шт.
  • кресс-афило — 2 шт.
  • кресс-сакура — 2 шт.

Соус из авокадо:

  • мякоть авокадо — 220 г
  • масло виноградное — 70 г
  • сок лимона — 15 г
  • соль — 6 г
  • тобаско — по вкусу
  • трюфельное масло — 4 г

Маринад для огурцов:

  • сахарный сироп — 70 г
  • уксус бальзамик светлый — 20 г
  • тобаско — по вкусу
  • перец чили (крошка) — 3 г

Соус крудо:

  • рыбный соус — 3 г
  • лайм — 2 г
  • соль — 0,5 г

Приготовление:

Сделать маринад для огурцов: смешать все необходимые ингредиенты. Сделать соус из авокадо: все необходимые ингредиенты пробить в блендере до однородной массы. Семгу мариновать в соусе крудо в течение 30 минут, слегка обжарить на гриле, выложить на соус из авокадо. Нарезать огурец кубиками и при подаче заправить маринадом. Украсить пищевым цветком и кресс-салатом.

Фото: архив ресторана

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