Вам понадобится:

филе семги — 50 г

соус юдзу-понзу-шикваса — 5 г

соус крудо — 5 г

огурец — 10 г

маринад для огурцов — 5 г

цветок пищевой — 1 шт.

кресс-афило — 2 шт.

кресс-сакура — 2 шт.

Соус из авокадо:

мякоть авокадо — 220 г

масло виноградное — 70 г

сок лимона — 15 г

соль — 6 г

тобаско — по вкусу

трюфельное масло — 4 г

Маринад для огурцов:

сахарный сироп — 70 г

уксус бальзамик светлый — 20 г

тобаско — по вкусу

перец чили (крошка) — 3 г

Соус крудо:

рыбный соус — 3 г

лайм — 2 г

соль — 0,5 г

Приготовление:

Сделать маринад для огурцов: смешать все необходимые ингредиенты. Сделать соус из авокадо: все необходимые ингредиенты пробить в блендере до однородной массы. Семгу мариновать в соусе крудо в течение 30 минут, слегка обжарить на гриле, выложить на соус из авокадо. Нарезать огурец кубиками и при подаче заправить маринадом. Украсить пищевым цветком и кресс-салатом.

Фото: архив ресторана