Вам понадобится:
- филе семги — 50 г
- соус юдзу-понзу-шикваса — 5 г
- соус крудо — 5 г
- огурец — 10 г
- маринад для огурцов — 5 г
- цветок пищевой — 1 шт.
- кресс-афило — 2 шт.
- кресс-сакура — 2 шт.
Соус из авокадо:
- мякоть авокадо — 220 г
- масло виноградное — 70 г
- сок лимона — 15 г
- соль — 6 г
- тобаско — по вкусу
- трюфельное масло — 4 г
Маринад для огурцов:
- сахарный сироп — 70 г
- уксус бальзамик светлый — 20 г
- тобаско — по вкусу
- перец чили (крошка) — 3 г
Соус крудо:
- рыбный соус — 3 г
- лайм — 2 г
- соль — 0,5 г
Приготовление:
Сделать маринад для огурцов: смешать все необходимые ингредиенты. Сделать соус из авокадо: все необходимые ингредиенты пробить в блендере до однородной массы. Семгу мариновать в соусе крудо в течение 30 минут, слегка обжарить на гриле, выложить на соус из авокадо. Нарезать огурец кубиками и при подаче заправить маринадом. Украсить пищевым цветком и кресс-салатом.
Фото: архив ресторана