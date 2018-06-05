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Пицца со страчателлой и клубникой

Вы любите пиццу? а с чем самым необычныс вы ее ели? Ананасом? Мы предлагаем вариан по-круче пиццу со страчателлой и клубникой от ресторана Zotman Pizza Pie, шеф-повара Николая Баксана. Удивитесьсамиее вкусу и удивите друзей.

Вам понадобится:

  • Мука (высший сорт) – 300 г
  • Вода – 300 мл
  • Сахар – 10 г
  • Соль – 5 г
  • Дрожжи (сухие) – 3 г
  • или просто основа для пиццы

Для соуса:

  • Помидоры (средние) – 2 шт.
  • Оливковое масло – 1 ст. ложка
  • Соль, перец – по вкусу

Для начинки:

  • Томатный соус – 120 г
  • Клубника – 70 г
  • Страчателла – 100 г
  • Базилик – 5 г
  • Крем бальзамик – 10 г
  • Оливковое масло – 5 г

Приготовления теста:

Подогреть воду до комнатной температуры. Добавить соль, сахар и сухие дрожжи. Перемешать и просеять муку. Вымешать тесто, накрыть полотенцем и дать отдохнуть 20 минут.

Приготовления соуса:

Очистить помидоры от кожуры. Натереть на терке. Добавить соль, перец и оливковое масло. Раскатать тесто до 1 см толщиной. Выложить в форму для выпечки и запечь. Готовое тесто смазать томатным соусом. Выложить страчателлу, клубнику и полить бальзамиком и украсить базиликом.

Фото: архив ресторана

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