Пицца со страчателлой и клубникой

Вам понадобится:

Мука (высший сорт) – 300 г

Вода – 300 мл

Сахар – 10 г

Соль – 5 г

Дрожжи (сухие) – 3 г

или просто основа для пиццы

Для соуса:

Помидоры (средние) – 2 шт.

Оливковое масло – 1 ст. ложка

Соль, перец – по вкусу

Для начинки:

Томатный соус – 120 г

Клубника – 70 г

Страчателла – 100 г

Базилик – 5 г

Крем бальзамик – 10 г

Оливковое масло – 5 г

Приготовления теста:

Подогреть воду до комнатной температуры. Добавить соль, сахар и сухие дрожжи. Перемешать и просеять муку. Вымешать тесто, накрыть полотенцем и дать отдохнуть 20 минут.

Приготовления соуса:

Очистить помидоры от кожуры. Натереть на терке. Добавить соль, перец и оливковое масло. Раскатать тесто до 1 см толщиной. Выложить в форму для выпечки и запечь. Готовое тесто смазать томатным соусом. Выложить страчателлу, клубнику и полить бальзамиком и украсить базиликом.

Фото: архив ресторана