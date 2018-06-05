Пицца со страчателлой и клубникой

Вам понадобится:
- Мука (высший сорт) – 300 г
- Вода – 300 мл
- Сахар – 10 г
- Соль – 5 г
- Дрожжи (сухие) – 3 г
- или просто основа для пиццы
Для соуса:
- Помидоры (средние) – 2 шт.
- Оливковое масло – 1 ст. ложка
- Соль, перец – по вкусу
Для начинки:
- Томатный соус – 120 г
- Клубника – 70 г
- Страчателла – 100 г
- Базилик – 5 г
- Крем бальзамик – 10 г
- Оливковое масло – 5 г
Приготовления теста:
Подогреть воду до комнатной температуры. Добавить соль, сахар и сухие дрожжи. Перемешать и просеять муку. Вымешать тесто, накрыть полотенцем и дать отдохнуть 20 минут.
Приготовления соуса:
Очистить помидоры от кожуры. Натереть на терке. Добавить соль, перец и оливковое масло. Раскатать тесто до 1 см толщиной. Выложить в форму для выпечки и запечь. Готовое тесто смазать томатным соусом. Выложить страчателлу, клубнику и полить бальзамиком и украсить базиликом.
Фото: архив ресторана