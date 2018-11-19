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Пицца с шампиньонами и грибным соусом

Что, как правило, заказывают, когда нет сил готовить полноценный ужин? Верно! Пиццу. Повар из сети «Папа Джонс» делится рецептом новинки — пиццы с шампиньонами и соусом.

Вам понадобится:

  • пшеничная мука высшего сорта,
  • оливковое масло первого отжима,
  • соевое масло,
  • сахар, соль, дрожжи,
  • соус грибной — 100 г,
  • шампиньоны — 90 г,
  • куриная грудка — 110 г
  • сыр моцарелла — 150 г,
  • огурцы маринованные — 40 г.

Приготовление:

Замесите тесто из муки, оливкового и соевого масла, сахара, соли и дрожжей. Основу можно сделать традиционной (пышной) или тонкой, соответственно, использовать больше или меньше ингредиентов. В ресторанах «Папа Джонс» мы раскатываем тесто только на третий день после замешивания: два дня оно «зреет». Для этого нужны специальные условия, поэтому дома можно формировать основу сразу, в любом случае будет вкусно.
Для этого тщательно вымойте и посыпьте мукой стол, на котором будете готовить тесто. Слепите из него шар, затем с помощью скалки аккуратно раскатайте его до диаметра 35 см. По краям сформируйте борт шириной примерно 3 см, чтобы он был чуть выше основы. Подготовьте ингредиенты: моцареллу нарежьте маленькими кусочками, шампиньоны и куриную грудку – продолговатыми дольками, маринованные огурчики – тонкими слайсами. Застелите противень пергаментом для выпечки, сверху на него аккуратно поместите основу из теста. Если оно пышное, сначала нанесите грибной соус – круговыми движениями, начиная от центра; потом положите шампиньоны, куриную грудку, моцареллу и сверху — маринованные огурчики. Размещайте ингредиенты плотно, чтобы между ними почти не оставалось свободного места. Моцарелла должна полностью покрыть основу (кроме борта), и только между слайсами из огурчиков оставляйте промежуток в пару сантиметров. Если тесто тонкое, порядок раскладки ингредиентов слегка меняется: сначала соус, после моцарелла, шампиньоны, дольки куриной грудки и огурчики.
Предварительно разогрейте духовку до 220 градусов и поместите туда противень с пиццей. Выпекайте 20 минут, пока корочка не станет золотистой. Приятного аппетита!

Фото: архив ресторана

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