Пицца «Клубника в шоколаде»

Порций: 8 Время подготовки: 35мин Время приготовления: 2ч
Вам понадобится:
- 200г – тесто для пиццы
- 70г – шоколадная глазурь
- 15г - сыр маскарпоне
- 15г – шоколад черный
- 45г – клубника свежая
- 8г – маршмеллоу
- 7г – безе
- 5г – мука пшеничная
- 1г – мука для пиццы семола
- Для теста:
- 560г - мука пшеничная
- 110г – мука для пиццы семола
- 300г - теплая вода (36°c)
- 1г - сухие дрожжи
- 5г - сахар
- 12г - соль
Приготовление:
Тесто
Приготовить дрожжевое тесто. Для этого в миске соединить: теплую воду, сахар и сухие дрожжи. Все хорошо размешать и оставить на 10-15 минут (за это время смесь должна немного вспениться - это значит, что дрожжи работают). В дрожжевую смесь добавить соль и примерно половину нормы просеянной муки - по желанию, муку можно смешать с солью. Муку размешать с дрожжевой смесью при помощи деревянной ложки, затем влить оливковое масло и еще раз хорошо перемешать. Тесто положить в чистую миску, смазать поверхность небольшим количеством оливкового масла, накрыть чистым полотенцем или салфеткой и убрать в теплое место примерно на 1 час, чтобы тесто подошло. Подошедшее тесто обмять, снова уложить в миску и оставить еще примерно на 30 минут. Готовое тесто обмять, немного подпылить мукой и раскатать в пласт, толщиной 3-4 мм. Круг теста перенести на слегка подпыленный мукой противень.
Основа пиццы:
Тесто раскатать диаметром 28см. Смазать шоколадным соусом и выложить сыр маскарпоне небольшими порциями по всей пицце. Посыпать шоколадом и запечь.
Сборка
Клубнику нарезать слайсами. Готовую пиццу нарезать порциями, выложить клубнику, посыпать маршмеллоу и украсить безе.
Подавать пиццу температурой не ниже чем 65C.
Готово!
Фото:архив ресторана