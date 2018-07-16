Пицца «Клубника в шоколаде»

Порций: 8 Время подготовки: 35мин Время приготовления: 2ч

Вам понадобится:

200г – тесто для пиццы

70г – шоколадная глазурь

15г - сыр маскарпоне

15г – шоколад черный

45г – клубника свежая

8г – маршмеллоу

7г – безе

5г – мука пшеничная

1г – мука для пиццы семола

Для теста:

560г - мука пшеничная

110г – мука для пиццы семола

300г - теплая вода (36°c)

1г - сухие дрожжи

5г - сахар

12г - соль

Приготовление:

Тесто

Приготовить дрожжевое тесто. Для этого в миске соединить: теплую воду, сахар и сухие дрожжи. Все хорошо размешать и оставить на 10-15 минут (за это время смесь должна немного вспениться - это значит, что дрожжи работают). В дрожжевую смесь добавить соль и примерно половину нормы просеянной муки - по желанию, муку можно смешать с солью. Муку размешать с дрожжевой смесью при помощи деревянной ложки, затем влить оливковое масло и еще раз хорошо перемешать. Тесто положить в чистую миску, смазать поверхность небольшим количеством оливкового масла, накрыть чистым полотенцем или салфеткой и убрать в теплое место примерно на 1 час, чтобы тесто подошло. Подошедшее тесто обмять, снова уложить в миску и оставить еще примерно на 30 минут. Готовое тесто обмять, немного подпылить мукой и раскатать в пласт, толщиной 3-4 мм. Круг теста перенести на слегка подпыленный мукой противень.

Основа пиццы:

Тесто раскатать диаметром 28см. Смазать шоколадным соусом и выложить сыр маскарпоне небольшими порциями по всей пицце. Посыпать шоколадом и запечь.

Сборка

Клубнику нарезать слайсами. Готовую пиццу нарезать порциями, выложить клубнику, посыпать маршмеллоу и украсить безе.

Подавать пиццу температурой не ниже чем 65C.

Готово!

Фото:архив ресторана