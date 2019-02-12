Ажурные, венгерские, американские и еще 4 варианта блинчиков, которые вам стоит попробовать

Сегодня подобные забеги можно увидеть в разных странах мира: женщины в фартуках и косынках пробегают отмеренную дистанцию, непрерывно побрасывая блин на сковороде, и финишируют в церкви, где должны отдать готовый блин звонарю. Словом, Ппаздник веселый и отлично подходит для тренировки перед Масленицей. Бегать по улицам со сковородой не обязательно, а вот опробовать несколько новых или позабытых старых рецептов блинов – не помешает.

Блины бывают разные

Пожалуй, можно выделить один главный признак – они все плоские. А все потому, что блин – это ритуальное блюдо, которое лишь в разрешенное время, когда "души дедов и прадедов" приходили на побывку в нашу действительность. А у душ нет объемного зрения – они видят все плоским. Чтобы сделать гостям приятное, хозяйки и пекли такие особые плоские хлебы. Круглая форма символизировала связь с Луной, покровительницей душ умерших. Сворачивать блины трубочкой, конвертиком и другими способами стали относительно недавно. Изначально начинки не предполагалось – блин сам по себе был готовым блюдом. Сегодня ритуальная роль блинов практически забыта, и ничто не мешает экспериментировать и с формой, и с содержанием.

Ажурные блины