Ажурные, венгерские, американские и еще 4 варианта блинчиков, которые вам стоит попробовать

Сегодня подобные забеги можно увидеть в разных странах мира: женщины в фартуках и косынках пробегают отмеренную дистанцию, непрерывно побрасывая блин на сковороде, и финишируют в церкви, где должны отдать готовый блин звонарю. Словом, Ппаздник веселый и отлично подходит для тренировки перед Масленицей. Бегать по улицам со сковородой не обязательно, а вот опробовать несколько новых или позабытых старых рецептов блинов – не помешает.
Блины бывают разные
Пожалуй, можно выделить один главный признак – они все плоские. А все потому, что блин – это ритуальное блюдо, которое лишь в разрешенное время, когда "души дедов и прадедов" приходили на побывку в нашу действительность. А у душ нет объемного зрения – они видят все плоским. Чтобы сделать гостям приятное, хозяйки и пекли такие особые плоские хлебы. Круглая форма символизировала связь с Луной, покровительницей душ умерших. Сворачивать блины трубочкой, конвертиком и другими способами стали относительно недавно. Изначально начинки не предполагалось – блин сам по себе был готовым блюдом. Сегодня ритуальная роль блинов практически забыта, и ничто не мешает экспериментировать и с формой, и с содержанием.
Ажурные блины
Вам потребуется:
- 200 мл молока,
- 2 яйца,
- 2 столовых ложки растительного масла,
- 100 г муки, немного соли.
Как приготовить:
Разбить яйца в миску, немного взбить венчиком. Добавить соль и молоко, затем ввести растительное масло и муку, перемешать, чтобы тесто было жидким, без комков. Теперь надо взять бутылку с дозатором и налить в нее тесто. Блины выпекать на сухой сковороде, делая при помощи бутылки ажурную сетку. Готовые блины можно нафаршировать пастой из творожного сыра с чесноком.
Кукурузные блины
Вам потребуется:
- 200 г кукурузной муки,
- 220 мл молока,
- 2 яйца,
- 2 чайные ложки сахара,
- немного соли,
- 1 столовая
- ложка растительного масла.
Как приготовить:
Смешать сахар, соль и муку. Яйца взбить с молоком и залить сухую смесь. Хорошо перемешать венчиком, добавить масло. Оставить на 20 минут, чтобы кукурузная мука разбухла. Если нужно, добавить потом еще несколько ложек молока. Наливать тесто на раскаленную сухую сковороду. Готовые блины можно смазать маслом.
Десертные блин-роллы с шоколадом
Вам потребуется:
- 300 мл кефира,
- 1 яйцо,
- 2 столовой ложка сахара,
- 1 чайная ложка какао,
- 5-6 бананов,
- 100 г шоколада,
- щепотка соли,
- мука
Как приготовить:
Замесить тесто из кефира, яйца, сахара, соли, какао. Добавлять муку так, чтобы тесто по консистенции напоминало негустую сметану. Выпечь тонкие блины. Шоколад растопить на водяной бане и смазать каждый блин. Бананы очистить и положить на блины. Оставить для застывания шоколада, затем разрезать роллы на кусочки по 2-3 см. Посыпать корицей или сахарной пудрой.
Пивные блины с яблочным топингом
Вам потребуется:
- 80 г пшеничной муки,
- 80 г гречневой муки,
- 1 яйцо,
- 50 г сметаны,
- 20 г сливочного масла,
- 150 мл молока, 150 мл светлого пива (лучше безалкогольного),
- 2 столовые ложки оливкового масла, для топинга – 1 яблоко,
- 1 лимон,
- 20 г сливочного масла,
- 1 столовая ложка сахара, 1 столовая ложка коньяка, корица.
Как приготовить:
В просеянную муку вбить яйцо, размешать венчиком, постепенно влить молоко, а затем пиво. Тесто по консистенции должно напоминать густую сметану. Сливочное масло растопить, влить в тесто, перемешать и оставить на 10 минут. Приготовить соус: Яблоко нарезать дольками, цедру лимона натереть, из лимона выжать сок. В небольшой кастрюле растопить 20 г сливочного масла, всыпать яблочные дольки, добавить сахар, корицу, коньяк, цедру и сок лимона и уварить на медленном огне. Разогреть в сковороде оливковое масло и пожарить блины. Подавать с яблочным топингом и сметаной.
Восточные блины катаеф
Вам потребуется:
200 мл молока, 200 г муки, 100 мл воды, 1 чайная ложка сахара, 0, 5 чайной ложки пекарского порошка, 0,5 чайной ложки сухих дрожжей
Как приготовить:
Дрожжи замочить в теплой воде, добавить сахар, оставить на 5 минут, перемешать. Добавить молоку, муку и разрыхлитель, тщательно перемешать, оставить на полчаса настаиваться. Выпечь небольшие блины на сухой разогретой сковороде, только с одной стороны. Готовые блины сложить пополам незажаренной стороной внутрь, слепить края до середины. С помощью кондитерского конуса заполнить заварным кремом или взбитыми сливками, посыпать молотыми орехами.
Венгерские маковые блины
Вам потребуется:
- 400 мл молока,
- 180 г муки,
- 3 яйца,
- 3 столовые ложки мака,
- 3 столовые ложки оливкового масла,
- 1 столовая ложка сахара.
- 1 столовая ложка сливочного масла,
- соль.
Для начинки:
- 5-7 грецких орехов,
- 50 г изюма,
- 3 столовые ложки меда.
Как приготовить:
Молоко и сливочное масло прогреть в небольшой кастрюле, не доводя до кипения, влить 125 мл теплой воды и снять с огня. Взбить яйца с сахаром и солью, постепенно добавить молочно-масляную смесь. Продолжая взбивать, добавить муку и мак. Перемешать еще раз и оставить на 20 минут. Изюм замочить в воде, орехи очистить и мелко порубить. Блины печь на оливковом масле. В центр каждого блина выложить чайную ложку орехово-изюмной смеси, свернуть трубочкой и полить медом.
Американские блинчики (панейки)
Вам потребуется:
- 2 яйца,
- 1 чайная ложка соли,
- 3 столовые ложки сахара,
- 2 стакана молока,
- 2 стакана муки,
- 1 чайная ложка соды,
- 0,25 стакана растительного масла.
Как приготовить:
Яйца взбить с сахаром и солью, добавить половину молока. Продолжая взбивать, ввести муку. Долить молоко и так же добавлять муку. Влить растительное масло, добавить гашенную соду. За это время разогреть сковороду. Выпекать на умеренном огне, Подавать можно с вареньем или кленовым сиропом.
Текст: Юлия Шумилко
Фото: vostock-photo
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