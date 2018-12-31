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Английский, итальянский и еще 3 варианта неспешных семейных завтраков в новом году

Новый год, новый снег, новые знакомые и даже жизнь как будто новая... А почему бы не взять и не завести новую традицию? Например, раз в неделю в субботу выспаться и всем вместе позавтракать, рассказав, как прошла неделя. А хозяйка может поделиться с вами историей завтрака, что вы едите, потому что это не просто яичница, а итальянская фритатта, интересно же, правда?

Английский завтрак

от кафе Cook’kareku, шеф-повара Александра Погодаева

Вам понадобится:

  • Куриное яйцо – 80 г
  • Масло растительное – 20 г
  • Помидоры – 40 г
  • Охотничьи колбаски – 85 г
  • Красная фасоль – 60 г
  • Бакен – 70 г
  • Картофельный хаш – 60 г
  • Мини шпинат – 1 г

Ингредиенты для картофельного хаша:

  • Картофель – 900 г
  • Белое сухое вино – 40 г
  • Сливки 33% - 300 г
  • Куриный бульон – 300 г
  • Масло растительное – 70 г
  • Соль – 3 г
  • Перец – 1 г
  • Лук репчатый – 220 г

**Способ приготовления картофельного хаша:**очень мелко порезать лук и обжарить на растительном масле. Затем добавить картофель, нарезанный мелким кубиком, перемешать, налить вино и выпаривать в течении 10 минут. Добавить сливки, проварить до готовности.

Способ приготовления:

В стеклянную банку положить горячее рагу из фасоли и установить по центру тарелки. Вокруг положить жареные яйца, колбаски, бекон, картофельный хаш и половинки помидора. Блюдо украсить мини шпинатом.

Ближневосточный завтрак

Вам понадобится:

  • Помидоры – 50 г
  • Луковица – 20 г
  • Яйца - 4 шт
  • Острый перец – 10 г
  • Оливковое масло – 10 г
  • Зелень – 7 г
  • Соль – 1 г
  • Перец – 0,3 г

Приготовление:

Разогреть сковороду, налить оливковое масло и обжарить мелко нарезанные помидоры, лук, острый перец и хорошо помешивать. Добавить соль и перец, сделать в томатной массе 4 углубления. Разбить в них 4 яйца и убирать сковороду в разогретую до 180 градусов духовку на 5–7 минут, до готовности яиц. Украсить зеленью.

Болгарский завтрак

Вам понадобится:

  • Баклажан – 1 шт.
  • Говяжий фарш – 100 г
  • Томатный соус – 50 г
  • Специи по вкусу
  • Лук – 1 шт.
  • Паста птитим – 100 г
  • Соус терияки – 5 г
  • Сливочное масло – 10 г

Приготовление:

баклажан запечь в духовке при температуре 200 градусов в течении 6-8 минут. Дать остыть и снять кожу. Баклажан смазать соусом терияки. Отдельно в сковороде обжарить на сливочном масле фарш, лук, добавить специи, томатный соус. Сварить пасту. В баклажане сделать надрез, поместить фарш внутрь, присыпать пастой.

Итальянский завтрак

Вам понадобится:

  • Яйцо пашот – 40 г
  • Помидоры конкассе – 10 г
  • Соус карбонара – 80 г
  • Соль – 2 г
  • Перец – 1 г
  • Масло растительное – 20 г
  • Пти-тим – 120 г
  • Мини шпинат – 1 г

Ингредиенты для соуса:

  • Бекон – 950 г
  • Лук – 160 г
  • Масло растительное – 15 г
  • Сливки 33% - 180 г
  • Бульон куриный – 330 г
  • Белое сухое вино – 50 г
  • Перец – 2 г

Приготовление:

Лук и чеснок обжарить на растительном масле с добавлением резанного бекона, затем налить вино и выпаривать его в течении 10 минут. Добавить сливки, бульон и проварить до загустения соуса.

Способ приготовления: на тарелку налить горячий соус карбонара, сверху поместить отварной пти-тим с добавлением куркумы, затем положить яйцо пашот, украсить помидорами конкассе и мини шпинатом.

Американские панкейки

Вам понадобится:

Ингредиенты (на 2 порции)

  • Яйцо -3ш
  • Сливки-500г. (11%)
  • Мука-320г
  • Сахар-150г
  • Сода-4г
  • Ванилин-1г
  • Корица-1г
  • Соль – по вкусу
  • Банан или черника 30 г

Приготовление:

Белки взбить с солью. Желтки перетереть с сахаром, ванилью, корицей, содой, затем смешать с просеянной мукой и сливками, в конце аккуратно перемешать с взбитыми белками. На раскаленную сковороду вылить немного теста, как только блин слегка схватится в центр панкейка положить начинку (банан или чернику) и залить еще половиной порции теста. Обжарить с 2 сторон. Подавать ягодным соусом или вареньем.

Текст: Ольга Максисимова

Фото: архив ресторанов

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