Английский, итальянский и еще 3 варианта неспешных семейных завтраков в новом году

Английский завтрак

от кафе Cook’kareku, шеф-повара Александра Погодаева

Вам понадобится:

Куриное яйцо – 80 г

Масло растительное – 20 г

Помидоры – 40 г

Охотничьи колбаски – 85 г

Красная фасоль – 60 г

Бакен – 70 г

Картофельный хаш – 60 г

Мини шпинат – 1 г

Ингредиенты для картофельного хаша:

Картофель – 900 г

Белое сухое вино – 40 г

Сливки 33% - 300 г

Куриный бульон – 300 г

Масло растительное – 70 г

Соль – 3 г

Перец – 1 г

Лук репчатый – 220 г

**Способ приготовления картофельного хаша:**очень мелко порезать лук и обжарить на растительном масле. Затем добавить картофель, нарезанный мелким кубиком, перемешать, налить вино и выпаривать в течении 10 минут. Добавить сливки, проварить до готовности.

Способ приготовления:

В стеклянную банку положить горячее рагу из фасоли и установить по центру тарелки. Вокруг положить жареные яйца, колбаски, бекон, картофельный хаш и половинки помидора. Блюдо украсить мини шпинатом.

Ближневосточный завтрак