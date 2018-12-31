Английский, итальянский и еще 3 варианта неспешных семейных завтраков в новом году

Английский завтрак
от кафе Cook’kareku, шеф-повара Александра Погодаева
Вам понадобится:
- Куриное яйцо – 80 г
- Масло растительное – 20 г
- Помидоры – 40 г
- Охотничьи колбаски – 85 г
- Красная фасоль – 60 г
- Бакен – 70 г
- Картофельный хаш – 60 г
- Мини шпинат – 1 г
Ингредиенты для картофельного хаша:
- Картофель – 900 г
- Белое сухое вино – 40 г
- Сливки 33% - 300 г
- Куриный бульон – 300 г
- Масло растительное – 70 г
- Соль – 3 г
- Перец – 1 г
- Лук репчатый – 220 г
**Способ приготовления картофельного хаша:**очень мелко порезать лук и обжарить на растительном масле. Затем добавить картофель, нарезанный мелким кубиком, перемешать, налить вино и выпаривать в течении 10 минут. Добавить сливки, проварить до готовности.
Способ приготовления:
В стеклянную банку положить горячее рагу из фасоли и установить по центру тарелки. Вокруг положить жареные яйца, колбаски, бекон, картофельный хаш и половинки помидора. Блюдо украсить мини шпинатом.
Ближневосточный завтрак
Вам понадобится:
- Помидоры – 50 г
- Луковица – 20 г
- Яйца - 4 шт
- Острый перец – 10 г
- Оливковое масло – 10 г
- Зелень – 7 г
- Соль – 1 г
- Перец – 0,3 г
Приготовление:
Разогреть сковороду, налить оливковое масло и обжарить мелко нарезанные помидоры, лук, острый перец и хорошо помешивать. Добавить соль и перец, сделать в томатной массе 4 углубления. Разбить в них 4 яйца и убирать сковороду в разогретую до 180 градусов духовку на 5–7 минут, до готовности яиц. Украсить зеленью.
Болгарский завтрак
Вам понадобится:
- Баклажан – 1 шт.
- Говяжий фарш – 100 г
- Томатный соус – 50 г
- Специи по вкусу
- Лук – 1 шт.
- Паста птитим – 100 г
- Соус терияки – 5 г
- Сливочное масло – 10 г
Приготовление:
баклажан запечь в духовке при температуре 200 градусов в течении 6-8 минут. Дать остыть и снять кожу. Баклажан смазать соусом терияки. Отдельно в сковороде обжарить на сливочном масле фарш, лук, добавить специи, томатный соус. Сварить пасту. В баклажане сделать надрез, поместить фарш внутрь, присыпать пастой.
Итальянский завтрак
Вам понадобится:
- Яйцо пашот – 40 г
- Помидоры конкассе – 10 г
- Соус карбонара – 80 г
- Соль – 2 г
- Перец – 1 г
- Масло растительное – 20 г
- Пти-тим – 120 г
- Мини шпинат – 1 г
Ингредиенты для соуса:
- Бекон – 950 г
- Лук – 160 г
- Масло растительное – 15 г
- Сливки 33% - 180 г
- Бульон куриный – 330 г
- Белое сухое вино – 50 г
- Перец – 2 г
Приготовление:
Лук и чеснок обжарить на растительном масле с добавлением резанного бекона, затем налить вино и выпаривать его в течении 10 минут. Добавить сливки, бульон и проварить до загустения соуса.
Способ приготовления: на тарелку налить горячий соус карбонара, сверху поместить отварной пти-тим с добавлением куркумы, затем положить яйцо пашот, украсить помидорами конкассе и мини шпинатом.
Американские панкейки
Вам понадобится:
Ингредиенты (на 2 порции)
- Яйцо -3ш
- Сливки-500г. (11%)
- Мука-320г
- Сахар-150г
- Сода-4г
- Ванилин-1г
- Корица-1г
- Соль – по вкусу
- Банан или черника 30 г
Приготовление:
Белки взбить с солью. Желтки перетереть с сахаром, ванилью, корицей, содой, затем смешать с просеянной мукой и сливками, в конце аккуратно перемешать с взбитыми белками. На раскаленную сковороду вылить немного теста, как только блин слегка схватится в центр панкейка положить начинку (банан или чернику) и залить еще половиной порции теста. Обжарить с 2 сторон. Подавать ягодным соусом или вареньем.
Текст: Ольга Максисимова
Фото: архив ресторанов
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