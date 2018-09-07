Перец болгарский фаршированный

Вам понадобится:
(на 6 порций)
- Перец болгарский зеленый — 6 шт.
- Фарш говяжий — 600 г
- Фасоль красная консервированная — 150 г
- Соус барбекю — 50 г
- Помидоры в собственном соку — 375 г
- Специи тако — 20 г
- Сыр гауда — 20 г
- Пиво светлое — 250 мл
- Соль — 6 г
Приготовление:
Болгарский перец разрезать вдоль и очистить от содержимого. В фарш добавить все ингредиенты, кроме сыра, и перемешать. Начинить перец фаршем. Затем отправить перец в духовку, разогретую до 250 градусов, и запекать в течение 12 минут. Готовый перец посыпать сверху тертым сыром и запекать еще 2-3 минуты. Подать с помидорами черри и зеленью кинзы.
Фото: архив ресторана