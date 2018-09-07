Перец болгарский фаршированный

Вам понадобится:

(на 6 порций)

Перец болгарский зеленый — 6 шт.

Фарш говяжий — 600 г

Фасоль красная консервированная — 150 г

Соус барбекю — 50 г

Помидоры в собственном соку — 375 г

Специи тако — 20 г

Сыр гауда — 20 г

Пиво светлое — 250 мл

Соль — 6 г

Приготовление:

Болгарский перец разрезать вдоль и очистить от содержимого. В фарш добавить все ингредиенты, кроме сыра, и перемешать. Начинить перец фаршем. Затем отправить перец в духовку, разогретую до 250 градусов, и запекать в течение 12 минут. Готовый перец посыпать сверху тертым сыром и запекать еще 2-3 минуты. Подать с помидорами черри и зеленью кинзы.

Фото: архив ресторана