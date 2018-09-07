logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Перец болгарский фаршированный

Для многих это любимое блюдо с детства, а кто-то снимал шкурку и ел только серединку. Попробуйте фаршированный перец по рецепту шеф-повара ресторана Brisket BBQ Константина Данковича, и вы влюбитесь в это блюдо.

Вам понадобится:

(на 6 порций)

  • Перец болгарский зеленый — 6 шт.
  • Фарш говяжий — 600 г
  • Фасоль красная консервированная — 150 г
  • Соус барбекю — 50 г
  • Помидоры в собственном соку — 375 г
  • Специи тако — 20 г
  • Сыр гауда — 20 г
  • Пиво светлое — 250 мл
  • Соль — 6 г

Приготовление:

Болгарский перец разрезать вдоль и очистить от содержимого. В фарш добавить все ингредиенты, кроме сыра, и перемешать. Начинить перец фаршем. Затем отправить перец в духовку, разогретую до 250 градусов, и запекать в течение 12 минут. Готовый перец посыпать сверху тертым сыром и запекать еще 2-3 минуты. Подать с помидорами черри и зеленью кинзы.

Фото: архив ресторана

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Тест: какое имя вам подходит по характеру?
«Оскорблять моего ребенка я не позволю»: Эвелина Бледанс оправдалась за избиение Елены Лебедевой
64-летний Александр Серов закрутил роман с 29-летней экс-участницей «Дома-2»?
Анита Цой рассказала о браке с нелюбимым мужчиной
Красавец-жених и скромница-невеста: Лариса Гузеева поделилась фотографиями со свадьбы сына
«Больше не в силах терпеть»: молодая возлюбленная 64-летнего Серова обвинила его в рукоприкладстве