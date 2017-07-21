Куриную грудку нарезать брусочками (4-5 см) и обжарить на растительном масле 2-3 минуты, затем добавить томатный соус, куриный бульон, довести до кипения, посолить, добавить свежую пасту пенне «IL Патио» и готовить 2 минуты под крышкой и 2 минуты без крышки. Готовить до соусообразной консистенции и полной готовности пасты и курицы.