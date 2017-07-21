Пенне с курицей бамбини
220 ккал
Детское меню
- Масло растительное – 1 чайная ложка
- Куриное филе – 60 г.
- Томатный соус – 50 г.
- Бульон куриный – 150 г.
- Свежая паста пенне - 80 г.
- Сыр пармезан – 1 столовая ложка
- Перец болгарский (красный) – несколько слайсов
- Помидор черри – 1 шт.
- Маслины без косточек – 1 шт.
- Лук зеленый – несколько перьев
- Соус песто – для украшения
20-30 минут
Способ приготовления
Куриную грудку нарезать брусочками (4-5 см) и обжарить на растительном масле 2-3 минуты, затем добавить томатный соус, куриный бульон, довести до кипения, посолить, добавить свежую пасту пенне «IL Патио» и готовить 2 минуты под крышкой и 2 минуты без крышки. Готовить до соусообразной консистенции и полной готовности пасты и курицы.
На тарелку, по центру поместить кондитерское кольцо, в него добавить пасту, посыпать сыром, сделать мордочку: из перца ушки и ротик, нос – помидор черри, глаза – половинки маслин.
Затем, аккуратно вытащить кольцо, сделать усики из лука, из соуса песто, при помощи дозатора – галстук – бабочка.