220 ккал
Детское меню
  • Масло растительное – 1 чайная ложка
  • Куриное филе – 60 г.
  • Томатный соус – 50 г.
  • Бульон куриный – 150 г.
  • Свежая паста пенне - 80 г.
  • Сыр пармезан – 1 столовая ложка
  • Перец болгарский (красный) – несколько слайсов
  • Помидор черри – 1 шт.
  • Маслины без косточек – 1 шт.
  • Лук зеленый – несколько перьев
  • Соус песто – для украшения
20-30 минут
Способ приготовления

  1. Куриную грудку нарезать брусочками (4-5 см) и обжарить на растительном масле 2-3 минуты, затем добавить томатный соус, куриный бульон, довести до кипения, посолить, добавить свежую пасту пенне «IL Патио» и готовить 2 минуты под крышкой и 2 минуты без крышки. Готовить до соусообразной консистенции и полной готовности пасты и курицы.

  2. На тарелку, по центру поместить кондитерское кольцо, в него добавить пасту, посыпать сыром, сделать мордочку: из перца ушки и ротик, нос – помидор черри, глаза – половинки маслин.

  3. Затем, аккуратно вытащить кольцо, сделать усики из лука, из соуса песто, при помощи дозатора – галстук – бабочка.