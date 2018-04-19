Вам понадобится:

паста

овощи — кабачок, цукини, помидоры, баклажаны

овощной бульон

лук репчатый

морковь

базилик, тимьян, кинза

Приготовление:

Любую пасту из твердых сортов пшеницы отвариваем три минуты в соленой воде. Овощи обжарить на сковороде-гриль по три минуты с каждой стороны. Пасту аль денте добавить в кипящий томатный соус, добавить овощной бульон. Через три минуты добавить нарезанные овощи гриль.

Соус: в сковороде обжарить томаты, добавить лук и морковь, добавить сухие травы (базилик, тимьян), дать прокипеть три-четыре минуты, протереть через сито (не в блендере, иначе уйдет цвет).

Подавать, украсив кинзой и базиликом.

Фото: архив ресторана