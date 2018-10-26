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Паштет из оленины и каштанов

Ресторан Sixty и его шеф-повар Режис Тригель для читательниц Passion.ru и их любимых.

Вам понадобится:

  • Каштаны свежемороженые – 15 г
  • Бекон сырокопченый – 70 г
  • Оленина – 100 г
  • Сало – 100 г
  • Соль – по вкусу
  • Перец – по вкусу
  • Тимьян свежий – 2 г
  • Лук репчатый – 30 г
  • Чеснок – 10 г
  • Коньяк – 50 мл
  • Сахар – по вкусу
  • Свиная шея – 80 г
  • Яблоки Granny Smith – 50 г
  • Сироп бузины – 20 мл
  • Пюре из ревеня – 100 г
  • Сахарный сироп – 20 мл
  • Бриошь – 70 г

Способ приготовления:

Пюре из ревеня:

  • Пюре из ревеня перемешать с сахарным сиропом.

Яблоки:

Яблоки почистить, нарезать слайсом на тонкие дольки. Залить сиропом из бузины, дать настояться в течении часа.

Фарш для паштета:

Оленину замариновать с репчатым луком, чесноком, тимьяном, коньяком, добавить соль и перец по вкусу. Мариновать в течении 8 часов.

К маринаду добавить свиную шею и сало, прокрутить через мясорубку.

Паштет:

  • Мелко порубить свежемороженые каштаны, добавить к фаршу объёмом 150 г.
  • Слайсы бекона выложить друг на друга крест на крест, чтобы в центре образовалось дно, после выложить паштет на разложенный бекон и краями бекона закрыть сверху.
  • Приготовить паштет на водной бане при температуре 165 градусов в течении 25 минут.

На тарелку выложить готовый паштет, рядом маринованные яблоки, бриошь и пюре из ревеня отдельно в соуснике.

Фото: архив ресторана

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