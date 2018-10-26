Паштет из оленины и каштанов

Вам понадобится:

Каштаны свежемороженые – 15 г

Бекон сырокопченый – 70 г

Оленина – 100 г

Сало – 100 г

Соль – по вкусу

Перец – по вкусу

Тимьян свежий – 2 г

Лук репчатый – 30 г

Чеснок – 10 г

Коньяк – 50 мл

Сахар – по вкусу

Свиная шея – 80 г

Яблоки Granny Smith – 50 г

Сироп бузины – 20 мл

Пюре из ревеня – 100 г

Сахарный сироп – 20 мл

Бриошь – 70 г

Способ приготовления:

Пюре из ревеня:

Пюре из ревеня перемешать с сахарным сиропом.

Яблоки:

Яблоки почистить, нарезать слайсом на тонкие дольки. Залить сиропом из бузины, дать настояться в течении часа.

Фарш для паштета:

Оленину замариновать с репчатым луком, чесноком, тимьяном, коньяком, добавить соль и перец по вкусу. Мариновать в течении 8 часов.

К маринаду добавить свиную шею и сало, прокрутить через мясорубку.

Паштет:

Мелко порубить свежемороженые каштаны, добавить к фаршу объёмом 150 г.

Слайсы бекона выложить друг на друга крест на крест, чтобы в центре образовалось дно, после выложить паштет на разложенный бекон и краями бекона закрыть сверху.

Приготовить паштет на водной бане при температуре 165 градусов в течении 25 минут.

На тарелку выложить готовый паштет, рядом маринованные яблоки, бриошь и пюре из ревеня отдельно в соуснике.

Фото: архив ресторана