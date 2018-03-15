Вам понадобится:

куриная печень — 100 г

морковь — 40 г

репчатый лук — 30 г

чеснок — 15 г

сливочное масло — 35 г

соль — 3 г

перец — 1 г

красное вино — 15 мл

шалфей — 2 листика

тимьян — 1 веточка

сливки — 50 мл

куриный бульон — 100 мл

чиабатта — 3 кусочка

трюфельный мед — 30 г

лук-шалот — 30 г

уксус бальзамический — 10 мл

Приготовление:

Печень хорошо почистить и промыть. Нарезать произвольно овощи и поджарить на сливочном масле, добавляя пряные травы. К овощам добавить печень и слегка поджарить. Полить вином и выпарить его. Добавить сливки и куриный бульон, соль, перец и тушить до готовности овощей. Тщательно пробить все ингредиенты в блендере, добавляя сливочное масло. Паштет остудить. Подать с поджаренной чиабаттой, медом и джемом из лука.