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Предлагаем вам рецепт куриного паштета от ресторана Zotman Pizza Pie и шеф-повара Николая Баксана.

Вам понадобится:

  • куриная печень — 100 г
  • морковь — 40 г
  • репчатый лук — 30 г
  • чеснок — 15 г
  • сливочное масло — 35 г
  • соль — 3 г
  • перец — 1 г
  • красное вино — 15 мл
  • шалфей — 2 листика
  • тимьян — 1 веточка
  • сливки — 50 мл
  • куриный бульон — 100 мл
  • чиабатта — 3 кусочка
  • трюфельный мед — 30 г
  • лук-шалот — 30 г
  • уксус бальзамический — 10 мл

Приготовление:

Печень хорошо почистить и промыть. Нарезать произвольно овощи и поджарить на сливочном масле, добавляя пряные травы. К овощам добавить печень и слегка поджарить. Полить вином и выпарить его. Добавить сливки и куриный бульон, соль, перец и тушить до готовности овощей. Тщательно пробить все ингредиенты в блендере, добавляя сливочное масло. Паштет остудить. Подать с поджаренной чиабаттой, медом и джемом из лука.

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