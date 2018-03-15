Паштет из куриной печени
Предлагаем вам рецепт куриного паштета от ресторана Zotman Pizza Pie и шеф-повара Николая Баксана.
Вам понадобится:
- куриная печень — 100 г
- морковь — 40 г
- репчатый лук — 30 г
- чеснок — 15 г
- сливочное масло — 35 г
- соль — 3 г
- перец — 1 г
- красное вино — 15 мл
- шалфей — 2 листика
- тимьян — 1 веточка
- сливки — 50 мл
- куриный бульон — 100 мл
- чиабатта — 3 кусочка
- трюфельный мед — 30 г
- лук-шалот — 30 г
- уксус бальзамический — 10 мл
Приготовление:
Печень хорошо почистить и промыть. Нарезать произвольно овощи и поджарить на сливочном масле, добавляя пряные травы. К овощам добавить печень и слегка поджарить. Полить вином и выпарить его. Добавить сливки и куриный бульон, соль, перец и тушить до готовности овощей. Тщательно пробить все ингредиенты в блендере, добавляя сливочное масло. Паштет остудить. Подать с поджаренной чиабаттой, медом и джемом из лука.
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