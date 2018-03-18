Паштет из куриной печени с кремом из кофе и бананом

Вам понадобится:

паштет — 70 г

кофейный крем — 30 г

банан — 15 г

микрогрин (миниатюрная зелень) — 2 г

масло зеленое — 15 г

Для паштета:

печень куриная — 700 г

яйцо — 2 шт.

желток — 2 шт.

мед — 40 г

масло растительное — 40 г

сливки 33% — 160 г

соль — 14 г

масло сливочное — 30 г

перец черный — 5 г

Для кофейного крема:

сливки 33% — 70 г

эспрессо — 1 порция

пудра сахарная — 10 г

мука рисовая — 10 г

яйцо — 1 шт.

масло сливочное — 15 г

Приготовление:

Сделать паштет: куриную печень обжарить до полуготовности, смешать с остальными ингредиентами и пробить в блендере, выложить на пергамент и выпекать в духовке под фольгой в течение 25 минут при температуре 130 градусов. После пробить еще раз в блендере и перетереть через сито. Сделать кофейный крем: смешать ингредиенты для крема и заварить на водяной бане. На тарелку выложить крем-кофе, три «пенька» из паштета и обожженный банан. Кусочки хлеба обжечь с помощью горелки и подать отдельно на доске.

Фото: архив кафе