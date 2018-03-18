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Паштет из куриной печени с кремом из кофе и бананом

Паштет из куриной печени — классика. Ловите рецепт от кафе «Мечтатели».

Вам понадобится:

  • паштет — 70 г
  • кофейный крем — 30 г
  • банан — 15 г
  • микрогрин (миниатюрная зелень) — 2 г
  • масло зеленое — 15 г

Для паштета:

  • печень куриная — 700 г
  • яйцо — 2 шт.
  • желток — 2 шт.
  • мед — 40 г
  • масло растительное — 40 г
  • сливки 33% — 160 г
  • соль — 14 г
  • масло сливочное — 30 г
  • перец черный — 5 г

Для кофейного крема:

  • сливки 33% — 70 г
  • эспрессо — 1 порция
  • пудра сахарная — 10 г
  • мука рисовая — 10 г
  • яйцо — 1 шт.
  • масло сливочное — 15 г

Приготовление:

Сделать паштет: куриную печень обжарить до полуготовности, смешать с остальными ингредиентами и пробить в блендере, выложить на пергамент и выпекать в духовке под фольгой в течение 25 минут при температуре 130 градусов. После пробить еще раз в блендере и перетереть через сито. Сделать кофейный крем: смешать ингредиенты для крема и заварить на водяной бане. На тарелку выложить крем-кофе, три «пенька» из паштета и обожженный банан. Кусочки хлеба обжечь с помощью горелки и подать отдельно на доске.

Фото: архив кафе

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