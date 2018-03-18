Паштет из куриной печени с кремом из кофе и бананом
Паштет из куриной печени — классика. Ловите рецепт от кафе «Мечтатели».
Вам понадобится:
- паштет — 70 г
- кофейный крем — 30 г
- банан — 15 г
- микрогрин (миниатюрная зелень) — 2 г
- масло зеленое — 15 г
Для паштета:
- печень куриная — 700 г
- яйцо — 2 шт.
- желток — 2 шт.
- мед — 40 г
- масло растительное — 40 г
- сливки 33% — 160 г
- соль — 14 г
- масло сливочное — 30 г
- перец черный — 5 г
Для кофейного крема:
- сливки 33% — 70 г
- эспрессо — 1 порция
- пудра сахарная — 10 г
- мука рисовая — 10 г
- яйцо — 1 шт.
- масло сливочное — 15 г
Приготовление:
Сделать паштет: куриную печень обжарить до полуготовности, смешать с остальными ингредиентами и пробить в блендере, выложить на пергамент и выпекать в духовке под фольгой в течение 25 минут при температуре 130 градусов. После пробить еще раз в блендере и перетереть через сито. Сделать кофейный крем: смешать ингредиенты для крема и заварить на водяной бане. На тарелку выложить крем-кофе, три «пенька» из паштета и обожженный банан. Кусочки хлеба обжечь с помощью горелки и подать отдельно на доске.
Фото: архив кафе
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