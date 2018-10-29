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Тыквенные панкейки

Страшно вкусные рецепт панкейков. Их любят печь для Хэллоуин от Paulig. Угостите друзей.

Вам понадобится:

  • Тыква — 400 Грамм
  • Мука пшеничная — 150 Грамм
  • Соль Santa Maria — 1/2 Чайных ложки
  • Растительное масло — 80 Миллилитров
  • Разрыхлитель теста — 5 Грамм
  • Ванильный сахар Santa Maria — 50 Грамм
  • Корица, имбирь, мускат, гвоздика Santa Maria – по вкусу
  • Яйцо куриное — 1 Штука

Приготоление:

Тыкву очищаем от семечек и кожуры. Тыквенную мякоть крупно нарезаем и отвариваем в воде до мягкости. Мягкую тыкву при помощи блендера измельчаем до консистенции пюре. Добавляем к тыквенному пюре остальные ингредиенты - муку, яйцо, разрыхлитель, соль и сахар. Замешиваем из всего этого однородное тесто. В сковороде разогреваем растительное масло. Выкладываем смесь ложкой и обжариваем панкейки с двух сторон. Панкейки получаются очень красивые, ярко-оранжевого цвета (благодаря тыкве). Подавать лучше горячими. По желанию можно полить кленовым сиропом/медом и посыпать молотыми жареными орехами или украсить ягодами.

Фото: компании Paulig

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