Тыквенные панкейки

Вам понадобится:
- Тыква — 400 Грамм
- Мука пшеничная — 150 Грамм
- Соль Santa Maria — 1/2 Чайных ложки
- Растительное масло — 80 Миллилитров
- Разрыхлитель теста — 5 Грамм
- Ванильный сахар Santa Maria — 50 Грамм
- Корица, имбирь, мускат, гвоздика Santa Maria – по вкусу
- Яйцо куриное — 1 Штука
Приготоление:
Тыкву очищаем от семечек и кожуры. Тыквенную мякоть крупно нарезаем и отвариваем в воде до мягкости. Мягкую тыкву при помощи блендера измельчаем до консистенции пюре. Добавляем к тыквенному пюре остальные ингредиенты - муку, яйцо, разрыхлитель, соль и сахар. Замешиваем из всего этого однородное тесто. В сковороде разогреваем растительное масло. Выкладываем смесь ложкой и обжариваем панкейки с двух сторон. Панкейки получаются очень красивые, ярко-оранжевого цвета (благодаря тыкве). Подавать лучше горячими. По желанию можно полить кленовым сиропом/медом и посыпать молотыми жареными орехами или украсить ягодами.
Фото: компании Paulig