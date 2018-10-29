Тыквенные панкейки

Вам понадобится:

Тыква — 400 Грамм

Мука пшеничная — 150 Грамм

Соль Santa Maria — 1/2 Чайных ложки

Растительное масло — 80 Миллилитров

Разрыхлитель теста — 5 Грамм

Ванильный сахар Santa Maria — 50 Грамм

Корица, имбирь, мускат, гвоздика Santa Maria – по вкусу

Яйцо куриное — 1 Штука

Приготоление:

Тыкву очищаем от семечек и кожуры. Тыквенную мякоть крупно нарезаем и отвариваем в воде до мягкости. Мягкую тыкву при помощи блендера измельчаем до консистенции пюре. Добавляем к тыквенному пюре остальные ингредиенты - муку, яйцо, разрыхлитель, соль и сахар. Замешиваем из всего этого однородное тесто. В сковороде разогреваем растительное масло. Выкладываем смесь ложкой и обжариваем панкейки с двух сторон. Панкейки получаются очень красивые, ярко-оранжевого цвета (благодаря тыкве). Подавать лучше горячими. По желанию можно полить кленовым сиропом/медом и посыпать молотыми жареными орехами или украсить ягодами.

Фото: компании Paulig