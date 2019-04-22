Панеттоне и еще 4 рецепта самых вкусных пасхальных куличей от известных шеф-поваров

Панеттоне
рецепт от шеф-повара Мирко Дзаго, ресторан La Fabbrica
Что нужно:
- 350 г опары для хлеба (солода)
- 500 г муки
- 7 г дрожжей
- 225 мл воды
- 150 г сахара
- 12,5 г содового заменителя
- 250 г меда акации
- 450 г желтков
- 3 г ванилина
- 5 г соли
- 200 г цукатов
- 250 г изюма
- по 50 г глазури на каждый кулич
Как приготовить:
Шаг 1. Изюм залейте кипятком и дайте воде впитаться. Обсушите бумажными салфетками. Цукаты нарежьте кубиками, смешайте с изюмом.
Шаг 2. Желтки смешайте с сахаром и пробейте блендером до полного растворения сахара.
Шаг 3. Ванилин смешайте со сливочным маслом. Муку – с солодом. Соединить все ингредиенты и замесить тесто.
Шаг 4. Готовое тесто разделите на части и оставьте на час под пленкой.
Шаг 5. Округлите тесто руками и выложить в формы. Оставьте в формах на 5-9 часов.
Шаг 6. Когда тесто подойдет к краю формы, нанесите глазурь.
Шаг 7. . Разогрейте духовой шкаф до 170 градусов и выпекайте в течение 6 минут. Затем опустите температуру до 165 градусов и выпекайте еще 10 минут. Затем опустите температуру до 160 градусов и выпекайте еще 10 минут. После опустите температуру еще на 5 градусов и выпекайте кулич еще 6 минут.
Шаг 8. Готовый кулич остудите, проткните шпажками и оставьте остывать на 8-12 часов.
Праздничный кулич
рецепт от шеф-повара Ивана Яковлева. Кафе «Дружба. Мануфактура еды»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 500 мл молока
- 8 яиц
- 300 г сахара
- 10 г ванилина
- 20 г соли
- 250 г изюма
- 250 г цукатов
- 15 г дрожжей
- 150 г сливочного масла
- 1 кг муки
Как приготовить:
Шаг 1. Яйца, сахар и ванилин взбейте до пышной пены. Добавьте остальные ингредиенты, перемешайте и оставьте отдыхать в теплом месте, пока поднимется тесто. Затем помните тесто и опять оставьте.
Шаг 2. Когда тесто поднимется во второй раз, разложите его по формам. Если форма рассчитана на 100 г, то выпекать кулич в духовке следует 25 минут при 180 градусах, если форма вмещает от 300 до 400 г, то 35-40 минут.
Шаг 3. По готовности достаньте кулич из духовки, смажьте помадкой и украсьте посыпкой на свой вкус.
Кулич с изюмом и цукатами
рецепт от шеф-повара Юрия Ламонова, ресторан «Шотландская клетка»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
для опары:
- 137 г пшеничной муки
- 54 г молока жирностью 3,2%
- 26 г воды
- 25 г сухих дрожжей
- 22 г сахара
для теста:
- 325 г пшеничной муки
- 95 г сахара
- 68 г нежирного кефира
- 2 яйца
- 80 г сливочного маргарина
- ванилин, соль
- 90 г изюма
- 26 г цукатов
- 14 г подсолнечного масла
Как приготовить:
Шаг 1. Приготовьте опару. Молоко смешайте с водой и подогрейте до температуры 34-35 градусов. Добавьте сахар, дрожжи и перемешайте. Затем всыпьте 137 г муки и замесите опару. Оставьте ее в теплом месте на 40-60 минут.
Шаг 2. В подошедшую опару добавьте кефир, соль, сахар, ванилин, муку и перемешайте. В конце добавьте 48 г растопленного маргарина и вымесите тесто до однородной консистенции. Оставьте на час, чтобы оно подошло.
Шаг 3. Растопите оставшуюся часть маргарина и отправьте в подошедшее тесто, сюда же добавьте растительное масло, промытый изюм, цукаты и оставьте еще на 40-60 минут.
Шаг 4. Готовое тесто разделите на равные порции и выложите в смазанные формы так, чтобы тесто заполняло их на 2/3. Оставьте еще на час в теплом месте.
Шаг 5. Выпекайте куличи при температуре 150 градусов в течение 30-35 минут.
Пряный пасхальный кулич
рецепт от шеф-повара Мамии Джоджуа, ресторан «Казбек»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 2 яйца
- 150 г сахара
- 70 г сметаны
- 50 г сливочного масла
- 350 г муки
- 1 г ванилина
- 1 г мускатного ореха
- 1 г гвоздики
- 1 г кардамона
- 10 г лимона
- 50 г белого изюма
- 50 г цукатов
- 100 г молока
- 2 г дрожжей
- 20 г воды
- 50 г коньяка
Как приготовить:
Шаг 1. Замочите изюм в коньяке до мягкости.
Шаг 2. Поставьте опару: в теплое, но не горячее молоко добавьте теплую воду, дрожжи, соль, 5 г сахара, 20 г муки. Затем тщательно перемешайте тесто, добавьте растопленное масло, специи и лимон, пропущенный через мясорубку, перемешайте.
Шаг 3. Когда опара подойдет, добавьте оставшуюся муку, сахар и яйца, вымесите тесто. После добавьте сметану, хорошо перемешайте. Тесто должно получиться мягким, при замешивании руки следует смазать растительным маслом.
Шаг 4. Дайте тесту отдохнуть и подняться несколько раз. После второго подъема замесите в тесто цукаты и изюм. Выложите тесто в форму для запекания и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут.
Классический кулич
рецепт от шеф-повара Елены Никифоровой, ресторан «Шинок»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 500 мл молока
- 1 кг пшеничной муки
- 60 г свежих дрожжей
- 8 яиц
- 200 г маргарина
- 400 г сахара
- 300 г изюма
- 1 ч. л. ванильного сахара
Как приготовить:
Шаг 1. Молоко подогрейте, чтобы оно было чуть теплое, растворите в нем дрожжи. Добавьте 500 г муки, хорошо размешайте. Поставьте в теплое место, накрыв полотенцем. Опара должна увеличиться вдвое (на это потребуется около 30 минут).
Шаг 2. У 6 из 8 яиц отделите белки от желтков, остальные оставьте на глазурь. Желтки разотрите с 300 г сахара и ванильным сахаром. Белки взбейте со щепоткой соли в пену.
Шаг 3. В подошедшую опару добавьте желтки, перемешайте. Следом добавьте размягченное масло, перемешайте. Сюда же отправьте белки и перемешайте.
Шаг 4. Добавьте оставшуюся муку (ее может понадобиться чуть больше или меньше, это зависит от качества муки), замесите тесто. Его необходимо хорошо вымесить, оно не должно быть крутым и прилипать к рукам. Снова поставьте тесто в теплое место, чтобы дать ему хорошо подняться (на это потребуется 50–60 минут).
Шаг 5. Изюм замочите в теплой воде на 10–15 минут, затем всю воду слейте. В подошедшее тесто добавьте изюм, перемешайте и снова поставьте в теплое место еще на час.
Шаг 6. Форму смажьте маслом, выложите тесто на 1/3 высоты формы. Накройте пленкой или полотенцем. Дайте тесту еще раз подняться уже в форме.
Шаг 7. Поставьте в разогретую до 100 градусов духовку, выпекайте 10 минут. Затем температуру прибавьте до 180 градусов, выпекайте до готовности. Чтобы проверить готовность кулича, проткните его спичкой (или зубочисткой), если она сухая — он готов.
Шаг 8. Для глазури 2 белка взбейте со щепоткой соли в пену. Добавьте 100 г сахара, взбивайте до устойчивых пиков. Готовые горячие куличи смажьте глазурью и посыпьте кондитерской посыпкой или украсьте цукатами.
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Текст: Наталья Обрядина
Фото: архив ресторанов
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