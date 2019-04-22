Панеттоне и еще 4 рецепта самых вкусных пасхальных куличей от известных шеф-поваров

Что нужно:

500 мл молока

8 яиц

300 г сахара

10 г ванилина

20 г соли

250 г изюма

250 г цукатов

15 г дрожжей

150 г сливочного масла

1 кг муки

Как приготовить:

Шаг 1. Яйца, сахар и ванилин взбейте до пышной пены. Добавьте остальные ингредиенты, перемешайте и оставьте отдыхать в теплом месте, пока поднимется тесто. Затем помните тесто и опять оставьте.

Шаг 2. Когда тесто поднимется во второй раз, разложите его по формам. Если форма рассчитана на 100 г, то выпекать кулич в духовке следует 25 минут при 180 градусах, если форма вмещает от 300 до 400 г, то 35-40 минут.

Шаг 3. По готовности достаньте кулич из духовки, смажьте помадкой и украсьте посыпкой на свой вкус.

Кулич с изюмом и цукатами

рецепт от шеф-повара Юрия Ламонова, ресторан «Шотландская клетка»