Манго очистить, все ингредиенты пробить в блендере, разлить по формам и поставить в холодильник. Подавать с соусом из маракуйи.

Для соуса: манго очистить, все ингредиенты пробить в блендере, разлить по формам и поставить в холодильник. Подавать с соусом из маракуйи.