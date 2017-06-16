Рецепт бренд-шефа Марка Стаценко
255 ккал
Панакота

Десерт

  • Манго – 300 г
  • Молоко – 150 мл
  • Сахар – 100 г
  • Сливки 33% – 60 г
  • Желатин листовой – 3 шт.
  • Соус Маракуйя:
  • Маракуйя – 300 г
  • Вода – 30 мл
  • Камедь ксантановая (ксантан) – 3 г
Способ приготовления

  1. Манго очистить, все ингредиенты пробить в блендере, разлить по формам и поставить в холодильник. Подавать с соусом из маракуйи.

  2. Для соуса: манго очистить, все ингредиенты пробить в блендере, разлить по формам и поставить в холодильник. Подавать с соусом из маракуйи.