Панакота
Рецепт бренд-шефа Марка Стаценко
255 ккал
Панакота
Десерт
- Манго – 300 г
- Молоко – 150 мл
- Сахар – 100 г
- Сливки 33% – 60 г
- Желатин листовой – 3 шт.
- Соус Маракуйя:
- Маракуйя – 300 г
- Вода – 30 мл
- Камедь ксантановая (ксантан) – 3 г
Способ приготовления
Манго очистить, все ингредиенты пробить в блендере, разлить по формам и поставить в холодильник. Подавать с соусом из маракуйи.
Для соуса: манго очистить, все ингредиенты пробить в блендере, разлить по формам и поставить в холодильник. Подавать с соусом из маракуйи.