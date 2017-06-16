Рецепт от бренд-шефа Марка Стаценко
102 ккал
Палтус с чу-чи карри

  • 2 порцииИнгредиенты
  • 400 гПалтус филе
  • 20 гСпаржа
  • 10 гУстричный соус
  • ½ долькиЧеснок
  • Ингредиенты для соуса чу-чи карри:
  • Красная пасти карри – 70 г
  • Кокосовое молоко – 250 мл
  • Пальмовый сахар – 80 г
  • Цедра 1/2 лайма
  • Ингредиенты для крема из лемонграсса:
  • Лемонграсс – 2 шт
  • Кокосовое молоко – 250 мл
  • Соль – щепотка
30-40 минут
Способ приготовления

  1. Филе палтуса обжарить на гриле.

  2. Лемонграсс опалить на гриле на сильном огне, переложить в сотейник, добавить к нему кокосовое молоко, соль, довести до кипения, взбить и процедить.

  3. Для приготовления соуса: обжарить пасту карри на растительном масле в течение 2-3 минут, добавить кокосовое молоко, пальмовый сахар, цедру лайма. Довести смесь до кипения, снять с огня и сразу измельчить в блендере, процедить.

  4. Половинку дольки чеснока мелко порезать. Спаржу слегка обжарить с чесноком в течение 1-2 минут в устричном соусе.

  5. Подавать филе палтуса на тарелке со спаржей с кремом из лимонника и соусом чу-чи карри