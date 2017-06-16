Палтус с чу-чи карри

Филе палтуса обжарить на гриле.

Лемонграсс опалить на гриле на сильном огне, переложить в сотейник, добавить к нему кокосовое молоко, соль, довести до кипения, взбить и процедить.

Для приготовления соуса: обжарить пасту карри на растительном масле в течение 2-3 минут, добавить кокосовое молоко, пальмовый сахар, цедру лайма. Довести смесь до кипения, снять с огня и сразу измельчить в блендере, процедить.

Половинку дольки чеснока мелко порезать. Спаржу слегка обжарить с чесноком в течение 1-2 минут в устричном соусе.