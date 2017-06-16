Палтус с чу-чи карри
Рецепт от бренд-шефа Марка Стаценко
102 ккал
Палтус с чу-чи карри
- 2 порцииИнгредиенты
- 400 гПалтус филе
- 20 гСпаржа
- 10 гУстричный соус
- ½ долькиЧеснок
- Ингредиенты для соуса чу-чи карри:
- Красная пасти карри – 70 г
- Кокосовое молоко – 250 мл
- Пальмовый сахар – 80 г
- Цедра 1/2 лайма
- Ингредиенты для крема из лемонграсса:
- Лемонграсс – 2 шт
- Кокосовое молоко – 250 мл
- Соль – щепотка
30-40 минут
Способ приготовления
Филе палтуса обжарить на гриле.
Лемонграсс опалить на гриле на сильном огне, переложить в сотейник, добавить к нему кокосовое молоко, соль, довести до кипения, взбить и процедить.
Для приготовления соуса: обжарить пасту карри на растительном масле в течение 2-3 минут, добавить кокосовое молоко, пальмовый сахар, цедру лайма. Довести смесь до кипения, снять с огня и сразу измельчить в блендере, процедить.
Половинку дольки чеснока мелко порезать. Спаржу слегка обжарить с чесноком в течение 1-2 минут в устричном соусе.
Подавать филе палтуса на тарелке со спаржей с кремом из лимонника и соусом чу-чи карри