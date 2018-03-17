Вам понадобится:

морковь — 60 г

цукини — 46 г

баклажан — 46 г

сельдерей — 26 г

лук красный — 26 г

масло оливковое — 20 г

чеснок — 4 г

соус тонкацу — 40 г

тесто для спринг-роллов — 80 г

Приготовление:

Морковь, цукини, баклажан, сельдерей нарезать соломкой, лук — полукольцами. Овощи смешать и обжарить на оливковом масле до полуготовности. Затем добавить чеснок и обжарить в течение минуты. Добавить соус тонкацу и тушить до полной готовности. Переложить тушеные овощи в сито, дать стечь излишней влаге и остудить. Тесто для спринг-роллов смазать предварительно взбитым яйцом (в пост можно обойтись без яйца), выложить на него готовую начинку, завернуть в ролл и нарезать в мини-роллы размером не более 5-6 см. После того, как все роллы будут готовы, опустить их во фритюр и обжарить три минуты до золотистого цвета. Достать и выложить на бумажное полотенце, чтобы избавиться от излишков жира.

Фото: архив ресторана