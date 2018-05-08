Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики
Гоубцы любят есть почти все, а вот готовить, возитьсяс ними немногие, и все же это того стоит. Попробуйте приготовить овощные голубцы по рецепту шеф-повара ресторана True Cost - это восхитительно вкусно и красиво!

Вам понадобится:

(на 4 порции)

Для фарша:

  • Шампиньоны – 50 гр
  • Соевый соус – 10 гр
  • Масло растительное – 25 гр
  • Лук репчатый – 50 гр
  • Морковь – 50 гр
  • Перец болгарский – 50 гр
  • Брокколи – 80 гр
  • Белокочанная капуста – 50 гр
  • Вешенки – 50 гр
  • Томаты в собственном соку – 100 гр
  • Вяленые томаты – несколько штук
  • Сахар, соль, кориандр – по вкусу

Для голубцов:

  • Салат айсберг (или латук/радичио), крупные листья – 250 гр
  • Сметана - по вкусу

Для пюре из сельдерея:

  • Корень сельдерея – 600 гр
  • Соевое молоко – 50 гр
  • Растительное масло – 50 гр
  • Шафран, карри и соль – по вкусу

Приготовление:

Для фарша мелко нарезать овощи кубиком, и, закладывая их с учетом времени приготовления, обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Добавить соевый соус, специи и томаты в собственном соку и протомить 5-10 минут на слабом огне под крышкой. Листья айсберга обдать кипятком до размягчения. Сформировать голубцы. Прогреть голубцы на пару в течение пары минут.
Сельдерей нарезать небольшими кусками. Залить холодной водой и поставить на огонь, после закипания варить 5 минут. Слить воду, заново залить холодной и варить до готовности. Откинуть на сито, превратить в пюре с помощью блендера. Добавить соевое молоко, растительное масло и специи до золотистого цвета и пряного насыщенного вкуса. Тщательно перемешать. Можно приступать к сервировке! На тарелке расположить пюре из корня сельдерея, сверху положить голубцы. Украсить блюдо лепестками из фенхеля, кресс-салатом и шпинатом-фри. Подавать со сметаной.

Фото: архив ресторана

Гороскоп