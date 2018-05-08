Вам понадобится:
(на 4 порции)
Для фарша:
- Шампиньоны – 50 гр
- Соевый соус – 10 гр
- Масло растительное – 25 гр
- Лук репчатый – 50 гр
- Морковь – 50 гр
- Перец болгарский – 50 гр
- Брокколи – 80 гр
- Белокочанная капуста – 50 гр
- Вешенки – 50 гр
- Томаты в собственном соку – 100 гр
- Вяленые томаты – несколько штук
- Сахар, соль, кориандр – по вкусу
Для голубцов:
- Салат айсберг (или латук/радичио), крупные листья – 250 гр
- Сметана - по вкусу
Для пюре из сельдерея:
- Корень сельдерея – 600 гр
- Соевое молоко – 50 гр
- Растительное масло – 50 гр
- Шафран, карри и соль – по вкусу
Приготовление:
Для фарша мелко нарезать овощи кубиком, и, закладывая их с учетом времени приготовления, обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Добавить соевый соус, специи и томаты в собственном соку и протомить 5-10 минут на слабом огне под крышкой.
Листья айсберга обдать кипятком до размягчения. Сформировать голубцы. Прогреть голубцы на пару в течение пары минут.
Сельдерей нарезать небольшими кусками. Залить холодной водой и поставить на огонь, после закипания варить 5 минут. Слить воду, заново залить холодной и варить до готовности. Откинуть на сито, превратить в пюре с помощью блендера. Добавить соевое молоко, растительное масло и специи до золотистого цвета и пряного насыщенного вкуса. Тщательно перемешать. Можно приступать к сервировке! На тарелке расположить пюре из корня сельдерея, сверху положить голубцы. Украсить блюдо лепестками из фенхеля, кресс-салатом и шпинатом-фри. Подавать со сметаной.
Фото: архив ресторана