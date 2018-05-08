Вам понадобится:

(на 4 порции)

Для фарша:

Шампиньоны – 50 гр

Соевый соус – 10 гр

Масло растительное – 25 гр

Лук репчатый – 50 гр

Морковь – 50 гр

Перец болгарский – 50 гр

Брокколи – 80 гр

Белокочанная капуста – 50 гр

Вешенки – 50 гр

Томаты в собственном соку – 100 гр

Вяленые томаты – несколько штук

Сахар, соль, кориандр – по вкусу

Для голубцов:

Салат айсберг (или латук/радичио), крупные листья – 250 гр

Сметана - по вкусу

Для пюре из сельдерея:

Корень сельдерея – 600 гр

Соевое молоко – 50 гр

Растительное масло – 50 гр

Шафран, карри и соль – по вкусу

Приготовление:

Для фарша мелко нарезать овощи кубиком, и, закладывая их с учетом времени приготовления, обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Добавить соевый соус, специи и томаты в собственном соку и протомить 5-10 минут на слабом огне под крышкой. Листья айсберга обдать кипятком до размягчения. Сформировать голубцы. Прогреть голубцы на пару в течение пары минут.

Сельдерей нарезать небольшими кусками. Залить холодной водой и поставить на огонь, после закипания варить 5 минут. Слить воду, заново залить холодной и варить до готовности. Откинуть на сито, превратить в пюре с помощью блендера. Добавить соевое молоко, растительное масло и специи до золотистого цвета и пряного насыщенного вкуса. Тщательно перемешать. Можно приступать к сервировке! На тарелке расположить пюре из корня сельдерея, сверху положить голубцы. Украсить блюдо лепестками из фенхеля, кресс-салатом и шпинатом-фри. Подавать со сметаной.

Фото: архив ресторана