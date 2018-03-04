Вам понадобится:

помидоры розовые — 50 г

лук красный маринованный — 15 г

салат романо — 15 г

укроп — 3 г

редис — 30 г

огурец — 50 г

корень имбиря — 3 г

соль «Экстра» — 1 г

соус имбирный — 30 г

баклажан — 50 г

крахмал кукурузный — 10 г

соевый соус — 10 г

тархун свежий — 3 г

Приготовление:

Редис и огурец нарезать слайсами, помидоры — произвольно. Корень имбиря натереть на мелкой терке, листья салата нарвать руками. Все посолить и полить имбирной заправкой. Для заправки пробить в блендере оливковое масло, корень имбиря, дольки апельсина, малиновый уксус, соль.

Баклажан нарезать кубиками, соединить с соевым соусом и крахмалом, затем обжарить во фритюре до образования хрустящей корочки. Смешать с соусом с добавлением тархуна. Два полученных салата смешать, выложить на тарелку и украсить свежим укропом.

Фото: архив ресторана