Овощной салат с баклажанами
Кафе-пекарня «Хлебная Лавка» и шеф-повар Михаил Симагин предлагают вам попробовать легкий и вкусный салат.
Вам понадобится:
- помидоры розовые — 50 г
- лук красный маринованный — 15 г
- салат романо — 15 г
- укроп — 3 г
- редис — 30 г
- огурец — 50 г
- корень имбиря — 3 г
- соль «Экстра» — 1 г
- соус имбирный — 30 г
- баклажан — 50 г
- крахмал кукурузный — 10 г
- соевый соус — 10 г
- тархун свежий — 3 г
Приготовление:
Редис и огурец нарезать слайсами, помидоры — произвольно. Корень имбиря натереть на мелкой терке, листья салата нарвать руками. Все посолить и полить имбирной заправкой. Для заправки пробить в блендере оливковое масло, корень имбиря, дольки апельсина, малиновый уксус, соль.
Баклажан нарезать кубиками, соединить с соевым соусом и крахмалом, затем обжарить во фритюре до образования хрустящей корочки. Смешать с соусом с добавлением тархуна. Два полученных салата смешать, выложить на тарелку и украсить свежим укропом.
Фото: архив ресторана
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