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Кафе-пекарня «Хлебная Лавка» и шеф-повар Михаил Симагин предлагают вам попробовать легкий и вкусный салат.

Вам понадобится:

  • помидоры розовые — 50 г
  • лук красный маринованный — 15 г
  • салат романо — 15 г
  • укроп — 3 г
  • редис — 30 г
  • огурец — 50 г
  • корень имбиря — 3 г
  • соль «Экстра» — 1 г
  • соус имбирный — 30 г
  • баклажан — 50 г
  • крахмал кукурузный — 10 г
  • соевый соус — 10 г
  • тархун свежий — 3 г

Приготовление:

Редис и огурец нарезать слайсами, помидоры — произвольно. Корень имбиря натереть на мелкой терке, листья салата нарвать руками. Все посолить и полить имбирной заправкой. Для заправки пробить в блендере оливковое масло, корень имбиря, дольки апельсина, малиновый уксус, соль.
Баклажан нарезать кубиками, соединить с соевым соусом и крахмалом, затем обжарить во фритюре до образования хрустящей корочки. Смешать с соусом с добавлением тархуна. Два полученных салата смешать, выложить на тарелку и украсить свежим укропом.

Фото: архив ресторана

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