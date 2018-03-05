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Овощное рагу либо обожают, либо терпеть не могут. Попробуйте блюдо, приготовленное по рецепту шеф-повара Светланы Югай (ресторан «Паб Ло Пикассо») — и будете его готовить чуть ли не каждый день.

Вам понадобится:

  • перец болгарский — 40 г
  • цукини — 40 г
  • баклажаны — 40 г
  • лук репчатый — 40 г
  • помидоры бакинские — 60 г
  • маслины без косточек — 15 г
  • капуста цветная — 20 г
  • брокколи — 20 г
  • проростки фасоли — 70 г
  • кинза — 5 г
  • соль — 1 г
  • перец — 1 г
  • паприка копченая — 1 г
  • паста томатная — 80 г
  • масло растительное — 20 г
  • травы прованские — 1 г
  • петрушка — 1 г
  • чипсы чесночные — 5 г

Приготовление:

Все овощи помыть, нарезать кубиками и поместить в посуду для запекания. Добавить белую консервированную фасоль. Посолить, поперчить, приправить специями, добавить томатную пасту и растительное масло. Поставить в духовой шкаф на 25 минут. Перед подачей украсить зеленью.

Фото: архив ресторана

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