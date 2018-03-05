Овощное рагу с белой фасолью
Овощное рагу либо обожают, либо терпеть не могут. Попробуйте блюдо, приготовленное по рецепту шеф-повара Светланы Югай (ресторан «Паб Ло Пикассо») — и будете его готовить чуть ли не каждый день.
Вам понадобится:
- перец болгарский — 40 г
- цукини — 40 г
- баклажаны — 40 г
- лук репчатый — 40 г
- помидоры бакинские — 60 г
- маслины без косточек — 15 г
- капуста цветная — 20 г
- брокколи — 20 г
- проростки фасоли — 70 г
- кинза — 5 г
- соль — 1 г
- перец — 1 г
- паприка копченая — 1 г
- паста томатная — 80 г
- масло растительное — 20 г
- травы прованские — 1 г
- петрушка — 1 г
- чипсы чесночные — 5 г
Приготовление:
Все овощи помыть, нарезать кубиками и поместить в посуду для запекания. Добавить белую консервированную фасоль. Посолить, поперчить, приправить специями, добавить томатную пасту и растительное масло. Поставить в духовой шкаф на 25 минут. Перед подачей украсить зеленью.
Фото: архив ресторана
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