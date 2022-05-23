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Овощное рагу — отличный рецепт для тех, кто предпочитает побыстрее
В преддверии летнего сезона отпусков как никогда хочется преображения и похудения, чтобы на пляже выглядеть бронзовой богиней. И ничто не поможет в этом лучше правильного питания. В рационе уважающего себя ЗОЖника должно быть как можно больше овощей, фруктов и других полезных продуктов, по этой причине блюдом недели мы назначаем овощное рагу.
Овощное рагу
Рецепт от команды Morphy Richards
Что нужно:
- ½ стакана любимых нарезанных овощей (немного обжаренных или пропаренных в кипятке)
- Соль и свежемолотый перец по вкусу
- Оливковое масло
- Лук репчатый
- Тосты (подавать по желанию)
Как приготовить:
Шаг 1. Лук порубите. Подготовленные овощи отправьте в миску, посолите, поперчите и хорошо перемешайте.
Шаг 2. Сбрызните гриль-бокс MICO оливковым маслом. Накройте крышкой и готовьте в микроволновой печи в течение 7-8 минут при мощности (1000W).
Шаг 3. Потрясите контейнер и поставьте в микроволновку еще на 2-3 минуты.
Шаг 4. Подавайте овощи с тостами, украсив шпинатом и посыпав зеленью.
Фото: архив пресс-служб