Рецепты Сегодня в 09:00 1 мин. a A

Овощное рагу — отличный рецепт для тех, кто предпочитает побыстрее

В преддверии летнего сезона отпусков как никогда хочется преображения и похудения, чтобы на пляже выглядеть бронзовой богиней. И ничто не поможет в этом лучше правильного питания. В рационе уважающего себя ЗОЖника должно быть как можно больше овощей, фруктов и других полезных продуктов, по этой причине блюдом недели мы назначаем овощное рагу.