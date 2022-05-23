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Овощное рагу — отличный рецепт для тех, кто предпочитает побыстрее

В преддверии летнего сезона отпусков как никогда хочется преображения и похудения, чтобы на пляже выглядеть бронзовой богиней. И ничто не поможет в этом лучше правильного питания. В рационе уважающего себя ЗОЖника должно быть как можно больше овощей, фруктов и других полезных продуктов, по этой причине блюдом недели мы назначаем овощное рагу.
Овощное рагу — отличный рецепт для тех, кто предпочитает побыстрее

Овощное рагу

Рецепт от команды Morphy Richards

Что нужно:

  • ½ стакана любимых нарезанных овощей (немного обжаренных или пропаренных в кипятке)
  • Соль и свежемолотый перец по вкусу
  • Оливковое масло
  • Лук репчатый
  • Тосты (подавать по желанию)

Как приготовить:

Шаг 1. Лук порубите. Подготовленные овощи отправьте в миску, посолите, поперчите и хорошо перемешайте.

Шаг 2. Сбрызните гриль-бокс MICO оливковым маслом. Накройте крышкой и готовьте в микроволновой печи в течение 7-8 минут при мощности (1000W).

Шаг 3. Потрясите контейнер и поставьте в микроволновку еще на 2-3 минуты.

Шаг 4. Подавайте овощи с тостами, украсив шпинатом и посыпав зеленью.

Фото: архив пресс-служб

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