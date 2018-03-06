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Необычный рецепт долмы от концепт-шефа Сергея Носова, ресторан «Сыроварня».

Вам понадобится:

  • виноградные листья — 30 шт.
  • рис — 350 г
  • кинза — 1 пучок
  • морковь — 250 г
  • лук — 250 г
  • лимон — 2 шт.
  • оливковое масло — 150 г
  • соль и перец — по вкусу
  • кумин — 20 г

Приготовление:

Для начинки обжарить измельченные лук и морковь, смешать их с вареным рисом и кумином. На каждый лист выложить начинку. Плотно завернуть, но не слишком туго, чтобы разварившийся рис не прорвал листья. Выложить на дно кастрюли виноградные листья, на них поместить аккуратно свернутую долму. Сверху снова накрыть листьями. Добавить оливковое масло, слайсы лимона и воду. Прижать тарелкой или крышкой. Готовить на медленном огне 30 минут.

Фото: архив ресторана

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