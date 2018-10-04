Оранжевое настроение: что еще можно приготовить из тыквы, кроме супа-пюре

Все цвета радуги
Тыква появились на Земле около 5 тысяч лет назад, и к настоящему моменту превратилась в один из самых популярных продуктов. Неудивительно - это уникальный овощ, который способен расти практически в любой точке планеты. В наших краях чаще всего встречаются желтые и оранжевые тыквы, но оказывается, овощ бывает белого, бежевого, розового и даже синего цветов. Формы также поражают воображение - круглые, и плоские, и вытянутые, и в форме кувшина. В уходе тыква неприхотлива и является рекордсменом по весу среди овощей, вырастая до 300 кг. Самая же крупная тыква, весом в 513 кг, была показана на сельскохозяйственной ярмарке в Америке, в 1999 году. Кстати, столицей чуда сегодня считается город Мортон в штате Иллинойс. В символ Хэллоуина тыква превратилась в начале 19 века, и все благодаря своей повсеместной доступности. В Ирландии, на родине праздника, импровизированные подсвечники вырезали из любых твердых овощей - свеклы, репы, картошки. Когда традиция празднования Хэллоуина дошла до США, светильники стали делаться из тыкв ─ самых дешевых продуктов. И надо сказать, что эти изделия оказались самыми яркими и эффектными.
Издавна тыква стала незаменимым продуктом питания. Из нее можно печь хлеб, делать салаты, супы, каши, гарниры и десерты. Цветки тыквы не только красивы, но и вполне съедобны. Тыквенное масло используется в фармакологии, а сырые семечки помогают беременным от токсикоза, а гипертоникам – от давления. Масло из семечек тыквы также считается лекарственным. Тыква значительно ускоряет обмен веществ и является одним из самых низкокалорийных продуктов. Кроме того, тыква невероятно богата витаминами, которые во время диеты помогут сохранить организм в тонусе. Мякоть тыквы – кладезь витаминов А и В, белка, железа и калия. А еще тыква является мочегонным средством, поэтому ее рекомендуют врачи при нарушении работы почек, сердца и при отеках во время беременности.
Что можно приготовить из кареты для Золушки
Тыкву легко превратить если не в карету, то во множество вкусных блюд. Тыквенный суп в преддверии Хэллоуина вам подадут в каждом кафе, а мы попробуем приготовить что-нибудь неожиданное и вкуное.
Салат «Пряная тыква»
Вам понадобится:
- 300 г тыквы,
- 1-2 ст. л. ароматного оливкового или кунжутного масла,
- 1-2 ст. л. винного уксуса,
- 1 ст. л. соевого соуса,
- 0,5-1 ч. л. горчицы,
- 1 зубчик чеснока, молотый черный перец.
Приготовление:
Сырую тыкву настругать на терке для корейской моркови или лентой. Смешать все ингредиенты для заправки, перемешать с тыквой и можно сразу подавать.
Рагу в тыкве
Вам понадобится:
- 1 небольшая круглая тыква,
- 1 кг куриного филе,
- 3 картофелины,
- 1 морковь,
- 3 головки лука,
- 1 красный болгарский перец,
- 1 помидор,
- свежая зелень укропа, петрушки, салата,
- 100 г растительного масла,
- соль и молотый перец — по вкусу
Приготовить:
Сначала подготовить «посуду» - срезать верхушку тыквы, аккуратно вынуть мякоть. Стенки не должны быть слишком тонкими - оставьте примерно 1—1,5 см. Изнутри тыкву смажьте растительным маслом и натрите солью. Куриное филе промыть, обсушить, нарезать на небольшие кусочки, обжарить до золотистой корочки. Нарежьте лук небольшими кубиками, добавьте к мясу и продолжайте жарить, пока лук не станет золотистым. Очищенную морковь нарежьте соломкой. Добавьте в сковороду с курицей и луком. Нарезанную картошку добавьте к курице с овощами. Нарежьте остальные овощи: помидор — кубиками, перец — соломкой. Петрушку измельчите. Добавьте овощи и мякоть тыквы в сковороду, перемешайте, посолите и поперчите. Переложите начинку в тыквенный горшочек, сверху накройте крышечкой. Расстелите на противне фольгу, по центру поместите фаршированную тыкву и плотно оберните ее фольгой, поместите в нагретую до 200 градусов духовку и выпекайте 1,5—2 часа.
Кусочки тыквы в специях
Вам понадобится:
- 1\2 большой тыквы
- 1 ч.л. любимых специй для овощей
- 1-3 зубчика чеснока
- растительное масло
- сметана
Приготовление:
Снимите с тыквы кожуру и вытащите все семечки. Нарежьте ее на тонкие разной формы кусочки толщиной 1-2 см. Сложите все в глубокую миску и перемещайте со специями, можете немного посолить. Выжмите в миску чеснок (по вкусу) и все перемешайте. Дайте тыкве так "помариноваться" 30 мин. Тем временем рскалите сковороду и вылейте на нее рстительное масло и выкладывайте туда кусочки тыквы, обжаривая с двух сторон 2-3 минуты и выкладывайтев в глубокую салатницу, затем обжаривайте следующие и снова выкладывайте, прикрывая салатницу крышкой или пишевой пленкой. Подавать как гарнир, лучше к мясу, полив сметаной, можно посыпать зелеью. Хорошо подходит свежя кинза.
Тыквенно-творожная запеканка
Вам понадобится:
500 г тыквы без кожуры, 150 г творога, 2 яйца, 6 ст. л. сахара, 3 ст. л. манной крупы, 50 г изюма, немного масла.
Приготовление:
Тыкву нарезать на крупные куски, запечь в духовке, остудить и измельчить. К тыквенному пюре добавить половину сахара и одно яйцо. В другой миске смешать творог со вторым яйцом, манной крупой, оставшимся сахаром и изюмом, хорошо перемешать. Форму для выпечки смазывать сливочным маслом и выкладывать в нее поочередно слоями тыквенную массу и творожную. Готовить запеканку при температуре 180 градусов 50 минут.
Тыквенное печенье
Вам понадобится:
- 300 г муки,
- 150 г сахара,
- 100 г сливочного масла,
- 200 г тыквы без кожуры,
- 2 яйца,
- 1 ч. л. разрыхлителя, соль.
Приготовление:
Тыкву нарежьте на мелкие кусочки, запеките в духовке до мягкости, измельчите блендером. В отдельной миске взбейте яйца и сахар, добавьте перемолотую тыкву и еще раз взбейте миксером. Влейте растопленное сливочное масло, всыпьте муку, разрыхлитель и соль. Тщательно все перемешайте. Когда тесто станет мягким и липким, ложкой выкладывайте его на противень. Выпекать в духовке при температуре 180 градусов, посыпать сахарной пудрой или смесью сахара с корицей.
Текст: Инн Щепетко
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