Оранжевое настроение: что еще можно приготовить из тыквы, кроме супа-пюре

Все цвета радуги

Тыква появились на Земле около 5 тысяч лет назад, и к настоящему моменту превратилась в один из самых популярных продуктов. Неудивительно - это уникальный овощ, который способен расти практически в любой точке планеты. В наших краях чаще всего встречаются желтые и оранжевые тыквы, но оказывается, овощ бывает белого, бежевого, розового и даже синего цветов. Формы также поражают воображение - круглые, и плоские, и вытянутые, и в форме кувшина. В уходе тыква неприхотлива и является рекордсменом по весу среди овощей, вырастая до 300 кг. Самая же крупная тыква, весом в 513 кг, была показана на сельскохозяйственной ярмарке в Америке, в 1999 году. Кстати, столицей чуда сегодня считается город Мортон в штате Иллинойс. В символ Хэллоуина тыква превратилась в начале 19 века, и все благодаря своей повсеместной доступности. В Ирландии, на родине праздника, импровизированные подсвечники вырезали из любых твердых овощей - свеклы, репы, картошки. Когда традиция празднования Хэллоуина дошла до США, светильники стали делаться из тыкв ─ самых дешевых продуктов. И надо сказать, что эти изделия оказались самыми яркими и эффектными.